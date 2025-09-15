Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn: Phải đưa các nhà máy điện vận hành sớm hơn 3-6 tháng

Văn phòng Chính phủ vừa có Thông báo số 484/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc về rà soát tình hình triển khai Quyết định số 768/QĐ-TTg ngày 15/4/2025 về phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch điện VIII và giải pháp bảo đảm cung cấp điện trong thời gian tới.

Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn (Ảnh: Chinhphu.vn).

Thông báo kết luận nêu rõ, qua kiểm tra, đôn đốc, rà soát cho thấy việc triển khai các nhiệm vụ đặt ra trong thực hiện Điều chỉnh Quy hoạch điện VIII còn rất chậm so với tiến độ đề ra, nếu không kịp thời tổ chức thực hiện quyết liệt, hiệu quả, đẩy nhanh tiến độ triển khai thì sẽ ảnh hưởng đến an ninh năng lượng quốc gia, cũng như bảo đảm cung ứng đủ điện phục vụ cho phát triển kinh tế-xã hội, sản xuất và đời sống của người dân trong thời gian tới.

Các vấn đề còn vướng mắc tập trung vào thẩm quyền, trách nhiệm thực hiện tại các địa phương, do địa phương chưa nắm rõ các quy định, trách nhiệm, thẩm quyền trong việc phân cấp, phân quyền. Đề nghị Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan hướng dẫn, tập huấn cho các địa phương;

Đối với các cơ quan Trung ương, Chính phủ, chủ yếu liên quan đến điện hạt nhân và điện gió ngoài khơi. Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Công Thương tiếp tục tổng hợp ý kiến của các địa phương, doanh nghiệp, báo cáo, tham mưu cấp có thẩm quyền tháo gỡ để có thể thực hiện được ngay, và để sửa đổi các quy định trong thời gian tới.

Trong thời gian tới, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Công Thương, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo đôn đốc các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ, đưa các nhà máy vào vận hành sớm hơn từ 3 đến 6 tháng, đảm bảo quy trình, chất lượng. Đồng thời có phương án xử lý nghiêm đối với các nhà đầu tư đăng ký phát triển các dự án năng lượng nhưng chậm hoặc không triển khai.



Đối với các dự án chưa có chủ đầu tư, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Công Thương chỉ đạo các địa phương triển khai ngay việc lựa chọn nhà đầu tư dự án theo Điều chỉnh Quy hoạch điện VIII, hoàn thành trong Quý IV năm 2025; đồng thời đẩy nhanh tiến độ đầu tư để hoàn thành theo kế hoạch.

UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khẩn trương cập nhật danh mục nguồn và lưới điện được xác định trong Điều chỉnh Quy hoạch điện VIII vào quy hoạch tỉnh và các quy hoạch có tính kỹ thuật, chuyên ngành như quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn, quy hoạch sử dụng đất để tổ chức không gian làm cơ sở thực hiện đầu tư xây dựng các dự án điện; tổ chức thực hiện việc lựa chọn chủ đầu tư các dự án điện theo thẩm quyền, bố trí quỹ đất cho phát triển các công trình điện theo quy định của pháp luật; hoàn thành trong Quý IV năm 2025.

Bộ Công Thương, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chịu trách nhiệm toàn diện trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nếu để chậm trễ trong việc lựa chọn nhà đầu tư.

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Công Thương bám sát yêu cầu tại Nghị quyết số 70-NQ/TW, khẩn trương hoàn thiện việc sửa đổi, bổ sung các quy định về: Cơ chế mua bán điện trực tiếp giữa đơn vị phát điện năng lượng tái tạo và khách hàng sử dụng điện lớn; phát triển điện năng lượng tái tạo, điện năng lượng mới, điện tự sản xuất, tự tiêu thụ.

Nhiệm vụ này phải hoàn thành trong tháng 10 năm 2025, đồng thời, xem xét theo thẩm quyền và quy định đối với việc điều chỉnh quy hoạch trong trường hợp không làm thay đổi quan điểm và mục tiêu của quy hoạch, bảo đảm tính liên kết, đồng bộ, kế thừa, ổn định giữa các quy hoạch, xử lý dứt điểm, nhanh chóng các đề xuất, kiến nghị của cơ quan, địa phương nhằm đáp ứng tiến độ thực hiện Điều chỉnh Quy hoạch điện VIII.

Lãnh đạo Chính phủ yêu cầu Bộ Tài chính phối hợp chặt chẽ với các Bộ, cơ quan liên quan, bám sát yêu cầu tại Nghị quyết số 70-NQ/TW, rà soát kỹ các khó khăn, vướng mắc liên quan đến quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch, các thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư, lựa chọn nhà đầu tư, các quy định về đấu thầu của các dự án để ban hành hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét sửa đổi quy định, bảo đảm thu hút đầu tư, phù hợp với tình hình thực tiễn, thúc đẩy sớm đưa các dự án điện vào vận hành. Hoàn thành trong tháng 10 năm 2025.

Phó Thủ tướng yêu cầu các Tập đoàn: Điện lực Việt Nam, Công nghiệp-Năng lượng Quốc gia Việt Nam, Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam và Binh đoàn 19-Bộ Quốc phòng quyết liệt hơn nữa trong triển khai các dự án nguồn và lưới điện được giao làm chủ đầu tư bảo đảm tiến độ, chất lượng, hiệu quả và bảo vệ môi trường, đặc biệt là hai dự án điện hạt nhân Ninh Thuận 1 và Ninh Thuận 2.

Yêu cầu các Tập đoàn, Tổng Công ty chỉ đạo các nhà máy điện thuộc phạm vi quản lý làm tốt công tác chuẩn bị sản xuất, tuyệt đối không được để xảy ra tình trạng thiếu nhiên liệu (than, khí, dầu) đối với các nhà máy nhiệt điện và thiếu hụt nước các hồ thủy điện.

Các Tập đoàn: TKV, PVN, Binh đoàn 19-Bộ Quốc phòng tập trung cung cấp đủ than, khí cho các nhà máy điện theo kế hoạch vận hành và yêu cầu của hệ thống điện; phối hợp chặt chẽ trong thực hiện các giải pháp bảo đảm cung ứng điện.