Phó Thủ tướng: Không viện cớ đặc thù ngành để né cải cách

Sáng 20/4, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng chủ trì cuộc làm việc với Bộ Tài chính và Ngân hàng Nhà nước về cắt giảm, đơn giản hoá thủ tục hành chính (TTHC), điều kiện kinh doanh. Phó Thủ tướng đề nghị quán triệt tinh thần "không viện cớ đặc thù ngành để né tránh cải cách, phân cấp TTHC".

Tham gia cuộc họp có lãnh đạo Bộ Tư pháp, Bộ Nội vụ, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Công an, Văn phòng Chính phủ và đại diện các bộ, ngành khác.

Tại cuộc họp, Bộ Tài chính đề xuất số lượng ngành, nghề kinh doanh dự kiến cắt giảm của Bộ là 7 ngành, nghề, đạt tỉ lệ 36,8% (vượt chỉ tiêu 6 ngành nghề, tỉ lệ 30%), bao gồm nhóm ngành nghề cắt giảm, chuyển sang phương thức quản lý bằng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật như ngành nghề "kinh doanh dịch vụ kế toán", "kinh doanh hàng miễn thuế", "đại lý bảo hiểm" và nhóm ngành có tính chất tương tự nhau, cùng phạm vi.

Bộ Tài chính dự kiến cắt giảm, đơn giản hóa 821 TTHC, dự kiến cắt giảm tổng chi phí tuân thủ TTHC là 41.458 tỷ đồng, chiếm 54,96% và dự kiến cắt giảm tổng thời gian giải quyết TTHC là 6.678 ngày, chiếm 54,35%.

Về điều kiện kinh doanh, Bộ Tài chính sẽ cắt giảm, đơn giản hóa được 123/363 điều kiện kinh doanh, đạt tỉ lệ 33,9%.

Về phương án của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) năm 2026, Phó Thống đốc NHNN Phạm Tiến Dũng cho biết, số lượng TTHC dự kiến cắt giảm, đơn giản hóa là 93 thủ tục, thời gian dự kiến cắt giảm là 734 ngày. Chi phí tuân thủ dự kiến cắt giảm là 3.567 triệu đồng. So với năm 2024, chi phí cắt giảm hơn 52%. Trong năm 2025, NHNN đã rà soát và cắt giảm 260/260 điều kiện đầu tư kinh doanh không cần thiết, đạt tỉ lệ 100%.

Tại cuộc họp, Bộ Tài chính, NHNN cũng nêu ra một số nguyên nhân, tồn tại trong việc triển khai chỉ tiêu "cấp Bộ chỉ thực hiện không quá 30% tổng số TTHC thuộc lĩnh vực quản lý" (hiện nay, tỉ lệ này của Bộ Tài chính là 33,29%, NHNN là 48,51%). Trong đó có nguyên nhân là tính đặc thù của ngành tài chính, ngân hàng nên một số lĩnh vực rất khó phân cấp.

Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng đánh giá cao sự cố gắng, quyết liệt của các bộ, ngành, đặc biệt là Bộ Tài chính, NHNN Việt Nam trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ cắt giảm, đơn giản hóa TTHC, điều kiện kinh doanh, cắt giảm các ngành nghề kinh doanh có điều kiện trong những năm vừa qua, nhất là năm 2025.

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng đề nghị Bộ Tài chính, NHNN chịu trách nhiệm trực tiếp, toàn diện trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ khẩn trương rà soát các phương án và quán triệt tinh thần "không viện cớ đặc thù ngành để né tránh cải cách, phân cấp TTHC".

Cụ thể, Bộ Tài chính, NHNN khẩn trương rà soát, tiếp thu những ý kiến hợp lý của Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Bộ Nội vụ, Bộ Khoa học Công nghệ để hoàn thiện lại các phương án phân cấp TTHC, cắt giảm 50% chi phí tuân thủ TTHC, cắt giảm 50% thời gian giải quyết, cắt giảm 100% điều kiện kinh doanh không cần thiết và gửi Bộ Tư pháp ngay sau cuộc họp này. Hoàn thiện lại phương án cắt giảm ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện đáp ứng yêu cầu chỉ đạo của Thường trực Chính phủ.

Phối hợp chặt chẽ với Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính trong quá trình xây dựng, hoàn thiện dự thảo các nghị quyết của Chính phủ về cắt giảm, phân cấp, đơn giản hóa TTHC, cắt giảm điều kiện kinh doanh, do Bộ Tư pháp chủ trì xây dựng và hoàn thành trong tháng 4/2026 theo yêu cầu tại Thông báo Kết luận số 185/TB-VPCP của Thường trực Chính phủ. Về cắt giảm ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện thì do Bộ Tài chính chủ trì xây dựng và cũng hoàn thành trong tháng 4 theo yêu cầu tại Văn bản số 423 của Thủ tướng Chính phủ.

Bộ trưởng Bộ Tài chính, Thống đốc NHNN Việt Nam chỉ đạo quyết liệt, tích cực triển khai việc số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC, cấp kết quả bản điện tử trong giải quyết TTHC và đặc biệt là khai thác, sử dụng lại thông tin dữ liệu số hóa, bảo đảm yêu cầu Chính phủ đã đề ra. Cụ thể, đến hết năm 2026, tỉ lệ số hóa hồ sơ kết quả giải quyết TTHC là đạt tối thiểu 90%; tỉ lệ cấp kết quả bản điện tử trong giải quyết TTHC là 100% và tỉ lệ khai thác sử dụng lại thông tin dữ liệu số hóa là 80%.

Phó Thủ tướng đề nghị Bộ Tư pháp nghiên cứu, tiếp thu ý kiến, kiến nghị hợp lý của NHNN, Bộ Tài chính để tổng hợp, báo cáo và đề xuất Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định.

Theo Phó Thủ tướng, điều kiện kinh doanh và thủ tục hành chính hiện nay vẫn còn nhiều, trong khi các hiệp hội và cộng đồng doanh nghiệp tiếp tục có nhiều ý kiến phản ánh. Phải nhận diện rõ các TTHC, điều kiện kinh doanh không hợp lý và việc cắt giảm phải bảo đảm thực chất còn những vấn đề đặc thù thì tách ra, phân tích, đánh giá riêng.

Mới đây, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đã có báo cáo gửi Chính phủ, trong đó kiến nghị nhiều nội dung liên quan đến các lĩnh vực, bao gồm cả ngân hàng và tài chính. Phó Thủ tướng đề nghị Văn phòng Chính phủ chuyển cho NHNN và Bộ Tài chính để nghiên cứu, rà soát kỹ lưỡng các kiến nghị liên quan.

Trong thời gian tới, các cơ quan chức năng sẽ tiếp tục làm việc với các hiệp hội, doanh nghiệp để thu thập thêm ý kiến, đồng thời tổ chức các cuộc họp rà soát, đối chiếu cụ thể. Quan điểm là những TTHC, điều kiện kinh doanh không cần thiết thì phải kiên quyết cắt bỏ.

Phó Thủ tướng đề nghị Bộ Công an, Bộ Nội vụ, Bộ Tư pháp phối hợp chặt chẽ với Bộ Tài chính, NHNN và các bộ, ngành cơ quan liên quan trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ cắt giảm, đơn giản hóa, phân cấp TTHC, cắt giảm điều kiện kinh doanh theo yêu cầu của Kết luận 18 của Trung ương và Thông báo Kết luận số 185/TB-VPCP của Thường trực Chính phủ.