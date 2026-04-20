Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng: Không viện cớ đặc thù ngành để né tránh cải cách

Sáng 20/4, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng chủ trì cuộc làm việc với Bộ Tài chính và Ngân hàng Nhà nước về cắt giảm, đơn giản hoá thủ tục hành chính (TTHC), điều kiện kinh doanh.

Tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng đề nghị Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) chịu trách nhiệm trực tiếp, toàn diện trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ khẩn trương rà soát các phương án và quán triệt tinh thần "không viện cớ đặc thù ngành để né tránh cải cách, phân cấp TTHC".

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng. (Ảnh: VGP/Đức Tuân)

Cụ thể, Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước khẩn trương rà soát, tiếp thu những ý kiến hợp lý của Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Bộ Nội vụ, Bộ Khoa học Công nghệ để hoàn thiện lại các phương án phân cấp TTHC, cắt giảm 50% chi phí tuân thủ TTHC, cắt giảm 50% thời gian giải quyết, cắt giảm 100% điều kiện kinh doanh không cần thiết và gửi Bộ Tư pháp ngay sau cuộc họp này. Hoàn thiện lại phương án cắt giảm ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện đáp ứng yêu cầu chỉ đạo của Thường trực Chính phủ.

Phối hợp chặt chẽ với Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính trong quá trình xây dựng, hoàn thiện dự thảo các nghị quyết của Chính phủ về cắt giảm, phân cấp, đơn giản hóa TTHC, cắt giảm điều kiện kinh doanh, do Bộ Tư pháp chủ trì xây dựng và hoàn thành trong tháng 4/2026 theo yêu cầu tại Thông báo Kết luận số 185/TB-VPCP của Thường trực Chính phủ.

Về cắt giảm ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện thì do Bộ Tài chính chủ trì xây dựng và cũng hoàn thành trong tháng 4 theo yêu cầu tại Văn bản số 423 của Thủ tướng Chính phủ.

Bộ trưởng Bộ Tài chính, Thống đốc NHNN Việt Nam chỉ đạo quyết liệt, tích cực triển khai việc số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC, cấp kết quả bản điện tử trong giải quyết TTHC và đặc biệt là khai thác, sử dụng lại thông tin dữ liệu số hóa, bảo đảm yêu cầu Chính phủ đã đề ra.

Theo đó, đến hết năm 2026, tỉ lệ số hóa hồ sơ kết quả giải quyết TTHC là đạt tối thiểu 90%; tỉ lệ cấp kết quả bản điện tử trong giải quyết TTHC là 100% và tỉ lệ khai thác sử dụng lại thông tin dữ liệu số hóa là 80%.

Phó Thủ tướng đề nghị Bộ Tư pháp nghiên cứu, tiếp thu ý kiến, kiến nghị hợp lý của NHNN, Bộ Tài chính để tổng hợp, báo cáo và đề xuất Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định.

Theo Phó Thủ tướng, điều kiện kinh doanh và thủ tục hành chính hiện nay vẫn còn nhiều, trong khi các hiệp hội và cộng đồng doanh nghiệp tiếp tục có nhiều ý kiến phản ánh. Phải nhận diện rõ các TTHC, điều kiện kinh doanh không hợp lý và việc cắt giảm phải bảo đảm thực chất còn những vấn đề đặc thù thì tách ra, phân tích, đánh giá riêng.

Mới đây, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đã có báo cáo gửi Chính phủ, trong đó kiến nghị nhiều nội dung liên quan đến các lĩnh vực, bao gồm cả ngân hàng và tài chính.

Phó Thủ tướng đề nghị Văn phòng Chính phủ chuyển cho NHNN và Bộ Tài chính để nghiên cứu, rà soát kỹ lưỡng các kiến nghị liên quan.

Trong thời gian tới, các cơ quan chức năng sẽ tiếp tục làm việc với các hiệp hội, doanh nghiệp để thu thập thêm ý kiến, đồng thời tổ chức các cuộc họp rà soát, đối chiếu cụ thể. Quan điểm là những TTHC, điều kiện kinh doanh không cần thiết thì phải kiên quyết cắt bỏ.

Phó Thủ tướng đề nghị Bộ Công an, Bộ Nội vụ, Bộ Tư pháp phối hợp chặt chẽ với Bộ Tài chính, NHNN và các bộ, ngành cơ quan liên quan trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ cắt giảm, đơn giản hóa, phân cấp TTHC, cắt giảm điều kiện kinh doanh theo yêu cầu của Kết luận 18 của Trung ương và Thông báo Kết luận số 185/TB-VPCP của Thường trực Chính phủ.

Bộ Tài chính, NHNN cũng nêu ra một số nguyên nhân, tồn tại trong việc triển khai chỉ tiêu "cấp Bộ chỉ thực hiện không quá 30% tổng số TTHC thuộc lĩnh vực quản lý" (hiện nay, tỉ lệ này của Bộ Tài chính là 33,29%, NHNN là 48,51%). Trong đó có nguyên nhân là tính đặc thù của ngành tài chính, ngân hàng nên một số lĩnh vực rất khó phân cấp.