9Pay được Bộ Khoa học công nghệ trao chứng nhận Doanh nghiệp Khoa học và Công nghệ

Ngày 30/9/2025, Công ty Cổ phần 9Pay đã chính thức được Bộ Khoa học và Công nghệ cấp Giấy chứng nhận Doanh nghiệp Khoa học và Công nghệ (DN KH&CN). Đây là chứng nhận đặc biệt của cơ quan quản lý Nhà nước dành cho các doanh nghiệp có sản phẩm, dịch vụ được hình thành từ hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và đổi mới sáng tạo. Để đạt được, doanh nghiệp phải chứng minh năng lực công nghệ thực sự, xây dựng và bảo vệ thành công đề án và giá trị đóng góp rõ ràng.

Trong năm 2025, hơn 60 doanh nghiệp trên cả nước nộp hồ sơ xin cấp chứng nhận DN KH&CN, và 9Pay là 1 trong 4 đơn vị xuất sắc vượt qua các vòng thẩm định khắt khe. Theo giấy chứng nhận, hai chương trình máy tính ứng dụng đã hình thành nên ba sản phẩm chủ lực của 9Pay: Cổng thanh toán 9Pay, Ví điện tử 9Pay và Loa Ting Ting.

Trong đó, Cổng thanh toán 9Pay hiện đang hỗ trợ hàng trăm nghìn doanh nghiệp, cửa hàng kết nối giao dịch trực tuyến an toàn, nhanh chóng; Ví điện tử 9Pay mang lại trải nghiệm thanh toán tiện lợi cho hơn 2 triệu người dùng cá nhân; và Loa Ting Ting - giải pháp công nghệ được thiết kế riêng cho tiểu thương giúp loại bỏ rủi ro giả mạo giao dịch, quản lý doanh thu, xuất hoá đơn đồng thời hỗ trợ kê khai thuế theo Nghị định 70/2025/NĐ-CP.

Bộ ba sản phẩm này tạo nên một hệ sinh thái thanh toán khép kín, vừa phục vụ người tiêu dùng, vừa hỗ trợ doanh nghiệp.

Theo lãnh đạo 9pay, thành tựu này không chỉ là sự ghi nhận cho nỗ lực sáng tạo mà còn mở ra cơ hội lớn để 9Pay tiếp tục đồng hành cùng các chương trình chuyển đổi số quốc gia. Đặc biệt, các chính sách thúc đẩy kinh tế tư nhân từ Nghị quyết 68 sẽ giúp 9Pay tăng tốc trong việc phổ cập giải pháp thanh toán số an toàn, minh bạch, nhất là cho nhóm hộ kinh doanh cá thể.

Với chứng nhận này, 9Pay có cơ hội tiếp cận hàng loạt ưu đãi về thuế, vốn, xúc tiến thương mại và bảo hộ sở hữu trí tuệ, những nguồn lực quan trọng để mở rộng quy mô, tăng cường nghiên cứu, thương mại hóa sản phẩm và tiếp tục bứt phá. Khi các chính sách hỗ trợ được triển khai đúng hướng sẽ tạo đòn bẩy mạnh mẽ cho doanh nghiệp tư nhân theo đúng tinh thần của Nghị quyết 68/NQ-CP.

Đây không chỉ là minh chứng cho sự chuẩn bị bài bản, chủ động của 9Pay trong định hướng phát triển công nghệ, mà còn cho thấy doanh nghiệp tư nhân hoàn toàn có thể trở thành lực lượng nòng cốt trong quá trình hiện thực hóa các mục tiêu từ Nghị quyết 68, góp phần thúc đẩy hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và phát triển kinh tế số tại Việt Nam.