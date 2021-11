Phục Hưng Holdings (PHC) trúng thầu dự án 1.250 tỷ đồng tại Nghệ An

CTCP Xây dựng Phục Hưng Holdings (HOSE: PHC) vừa có thông báo về việc trúng thầu dự án Khu đô thị Bắc Nghi Kim và Khu nhà ở Trung tâm Nghi Kim tại TP. Vinh, Nghệ An với vốn đầu 1.250 tỷ đồng.

Theo đó, UBND tỉnh Nghệ An đã chấp thuận phê duyệt Liên danh Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Trường Sơn và PHC đầu tư dự án Khu đô thị Bắc Nghi Kim và Khu nhà ở Trung tâm Nghi Kim tại TP. Vinh, Nghệ An.

Dự án được triển khai tại xã Nghi Kim và xã Nghi Liên, TP Vinh với tổng diện tích khoảng 18ha. Trong đó, Khu đô thị Nghi Kim gần 13ha và khu nhà ở trung tâm Nghi Kim 5ha. Vốn đầu 1.250 tỷ đồng, thời hạn 50 năm.

Thời gian chuẩn bị và thực hiện đầu tư dự kiến 05 năm, bao gồm giai đoạn chuẩn bị đầu tư 01 năm và giai đoạn thực hiện đầu tư 04 năm.

Cụ thể, giai đoạn 1 sẽ thi công hoàn thành toàn bộ hạ tầng kỹ thuật và các công trình nhà ở thấp tầng, nhà dịch vụ thương mại. Giai đoạn 2 sẽ thi công các hạng mục công trình còn lại gồm nhà ở xã hội, trường mầm non, nhà văn hóa.

Ngoài ra, về dự án thi công xây dựng, liên danh nhà thầu Phục Hưng - Tân Hội - PIDI được phê duyệt lựa chọn nhà thầu thực hiện Gói thầu số 12 Phá dỡ công trình cũ, Thi công xây dựng Nhà khách, Hạ tầng kỹ thuật, phụ trợ và cấp điện, cấp thoát nước, PCCC, điện nhẹ, thông tin liên lạc thuộc Dự án Nhà khách phía Nam của Tổng cục Hậu cần tại TP.Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa; giá trúng thầu 197 tỷ đồng.

Trước đó, ngày 12/11, PHC đã thực hiện thành công phiên đấu giá 10 triệu cổ phần tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội với giá trúng bình quân 13.549 đồng/cổ phần (giá khởi điểm 12.000 đồng/cổ phần), thu về 135,49 tỷ đồng.

Phiên đấu giá thu hút 143 nhà đầu tư cá nhân tham gia, đăng ký mua 17,238 triệu cổ phần. Kết quả, có 86 nhà đầu tư trúng đấu giá, trong đó giá trúng cao nhất là 15.000 đồng/cổ phần, giá trúng thấp nhất là 13.200 đồng/cổ phần.

Ngoài đấu giá 10 triệu cổ phần, trong dịp này Công ty cũng chào bán cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 2:1, với giá 10.000 đồng/cổ phiếu, trả cổ tức cho cổ đông bằng cổ phiếu với tỷ lệ 8%.

Số tiền thu được từ đợt chào bán sẽ được Công ty sử dụng để đầu tư mua cổ phần của Công ty Cổ phần Phú Lâm chủ đầu tư Dự án Thủy điện Đắk Sor 2; mua cổ phần Công ty Cổ phần Đầu tư Tài nguyên và Năng lượng Điện Biên sở hữu dự án Thủy điện Nậm Núa 2; góp bổ sung vốn vào Công ty cổ phần Đầu tư Kinh doanh An Phú Hưng để giữ cổ phần chi phối thực hiện các dự án bất động sản do An Phú Hưng làm chủ đầu tư; và trả nợ vay ngắn hạn/dài hạn của Công ty.