Phường Bàn Thạch (Đà Nẵng): Từ tư duy số đến khát vọng quyết tâm bứt phá tăng trưởng “hai con số”

Ngày 22/4, ông Lê Ngọc Dương - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Bàn Thạch, thành phố Đà Nẵng cho biết, địa phương đang tập trung mọi nguồn lực để hiện thực hóa Chương trình hành động số 42-CTr/TU. Theo đó, mục tiêu cốt lõi là phát triển đa dạng các loại hình thương mại, dịch vụ chất lượng cao với mức tăng trưởng bình quân khu vực này đạt từ 10% - 11%/năm.

Chuyển đổi số: Không chỉ là xu hướng, mà là sinh mệnh

Một trong những điểm nhấn quan trọng trong kế hoạch 5 năm tới của Bàn Thạch là cải cách hành chính gắn liền với chuyển đổi số.

Phường Bàn Thạch (TP. Đà Nẵng) đặt kỳ vọng đạt tốc độ tăng trưởng “hai con số” trong giai đoạn 2026-2030 và quyết tâm trở thành điểm sáng kinh tế của thành phố

Ông Lê Ngọc Dương nhấn mạnh: “việc xây dựng nền hành chính hiện đại nhằm nâng cao sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp. Cụ thể, phường đặt mục tiêu đầy tham vọng là 100% giao dịch hành chính thực hiện phi tiếp xúc và hồ sơ được số hóa; 100% dịch vụ công trực tuyến toàn trình; tỷ lệ sử dụng dịch vụ công trực tuyến đạt trên 90% và 100% người dân đủ điều kiện có tài khoản VNeID và trên 30% người dân có chữ ký số.

Để đảm bảo nguồn lực, phường Bàn Thạch cam kết bố trí tối thiểu 3% ngân sách hàng năm cho chuyển đổi số. Đến năm 2030, mục tiêu phủ sóng công nghệ 5G (và trên 5G) đạt 100%, đảm bảo băng thông rộng cố định đạt trên 1Gb/s”.

Một trong những điểm nhấn quan trọng trong kế hoạch 5 năm tới của Bàn Thạch là cải cách hành chính gắn liền với chuyển đổi số. Ảnh: PBT

Phía sau những con số tăng trưởng kỳ vọng là khát vọng về một đội ngũ cán bộ “vừa có tâm, vừa có tầm”. Bàn Thạch quyết tâm bồi đắp nên những người cán bộ không chỉ nắm vững công nghệ số mà còn mang trong mình tinh thần dấn thân, không ngại khó, ngại khổ vì cái chung.

Ông Lê Ngọc Dương - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Bàn Thạch đã có cuộc chia sẻ với P.V Dân Việt về mục tiêu cốt lõi là phát triển đa dạng các loại hình thương mại, dịch vụ chất lượng cao với mức tăng trưởng bình quân khu vực này đạt từ 10% - 11%/năm. Ảnh: PBT

Bằng việc thực thi quyết liệt các chính sách đào tạo, quy hoạch công khai và luân chuyển tạo nguồn, phường đang từng bước kiện toàn bộ máy hành chính chuyên nghiệp, nơi sự sáng tạo và tinh thần trách nhiệm được đặt lên hàng đầu, trở thành động lực then chốt đưa kinh tế - xã hội địa phương cất cánh.

Hạ tầng đi trước, kinh tế bước theo sau

Cũng theo Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Bàn Thạch Lê Ngọc Dương, song song với chuyển đổi số, phường Bàn Thạch xác định đầu tư kết cấu hạ tầng là đòn bẩy để tăng sức cạnh tranh. Phường đang tích cực phối hợp với thành phố để triển khai các dự án trọng điểm mang tính liên kết vùng như, nâng cấp đường ĐT615, đường Hùng Vương, đường bao Nguyễn Hoàng và hoàn thiện trục kết nối KCN Tam Thăng - đường Võ Chí Công.

Để đạt được mục tiêu đề ra, phường Bàn Thạch xác định đầu tư kết cấu hạ tầng là đòn bẩy để tăng sức cạnh tranh, trong đó chú trọng các Khu công nghiệp

Về công nghiệp, địa phương sẽ tập trung khai thác lợi thế từ các KCN Thuận Yên, Tam Thăng 1 và 2. Mục tiêu đến năm 2030, tỷ lệ lấp đầy các khu công nghiệp đạt trên 90%. Bên cạnh đó, các dự án bảo vệ môi trường và du lịch như Kè chống sạt lở sông Bàn Thạch, tôn tạo Địa đạo Kỳ Anh và Khu du lịch sinh thái Sông Đầm cũng được ưu tiên đầu tư để tạo động lực phát triển bền vững.

Dù chú trọng công nghiệp và dịch vụ, Bàn Thạch vẫn đặt mục tiêu tăng trưởng nông - lâm - thủy sản từ 3-4%/năm. Hướng đi mới là phát triển nông nghiệp sạch, hữu cơ và nông nghiệp đô thị.

Mô hình sản phẩm OCOP phát triển mạnh tại phường Bàn Thạch làm tiền đề để phát triển nông nghiệp sạch, hữu cơ và nông nghiệp đô thị

“Các mô hình kinh tế vườn, hoa cây cảnh và đặc biệt là dự án trồng sen trên Sông Đầm sẽ được đầu tư bài bản, nhằm tạo ra những sản phẩm đặc trưng phục vụ du lịch, từ đó nâng cao giá trị gia tăng trên cùng một đơn vị diện tích đất canh tác.

Với lộ trình rõ ràng và sự quyết liệt trong điều hành, phường Bàn Thạch đang thể hiện khát vọng trở thành một trong những điểm sáng về phát triển kinh tế - xã hội của thành phố Đà Nẵng trong kỷ nguyên số”, ông Lê Ngọc Dương cho biết.