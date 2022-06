Ngày 23/6/2022 tại TP.Vũng Tàu, Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (mã chứng khoán DPM) đã tổ chức thành công phiên họp thường niên năm 2022 của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ).

Cổ đông phát biểu ý kiến tại phiên họp. Ảnh: Đình Khôi

Tham dự phiên họp có các cổ đông đại diện cho hơn 73 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

Trong phiên họp, Ban quản trị, kiểm soát và điều hành PVFCCo đã trình bày: Báo cáo về tình hình SXKD năm 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022; Báo cáo hoạt động năm 2021 của HĐQT, Ban Kiểm soát; Báo cáo tài chính năm 2021; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022; Báo cáo thù lao, lương thưởng năm 2021 của HĐQT, BKS, BTGĐ và kế hoạch năm 2022…

Ban lãnh đạo Tổng công ty cũng trình ĐHĐCĐ thông qua nội dung ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định về Quy chế/Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ phát triển Khoa học và Công nghệ; Tờ trình về đăng ký bổ sung một số ngành nghề kinh doanh; Tờ trình sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ Tổng công ty; Tờ trình về các nội dung định hướng, mục tiêu và chiến lược phát triển TCT.....

Năm 2021, PVFCCo cũng như các doanh nghiệp khác phải đối mặt với các khó khăn từ đại dịch COVID-19, chuỗi cung ứng đứt gãy; tình hình cạnh tranh giữa các doanh nghiệp ngày càng gay gắt, chi phí sản xuất kinh doanh tăng vọt.

Tuy vậy, do có sự chuẩn bị kỹ càng, Tổng công ty đã ứng phó linh hoạt và hiệu quả với các khó khăn, kịp thời nắm bắt thời cơ, nhờ đó đạt kết quả sản xuất kinh doanh có thể nói là kỷ lục trong lịch sử của mình. Doanh thu đạt 13.119 tỷ đồng, tăng 63% so với năm 2020. Lợi nhuận trước thuế đạt 3.799 tỷ đồng, gấp 4,5 lần so với năm 2020. Với kết quả SXKD tích cực này, ĐHĐCĐ đã thông qua mức chi cổ tức 50% bằng tiền mặt cho năm 2021.

Sáu tháng đầu năm 2022, PVFCCo tiếp tục duy trì hoạt động SXKD hiệu quả. Vì vậy, năm 2022, Tổng công ty đặt kế hoạch doanh thu ở mức 17.239 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 4.130 tỷ đồng, tăng trưởng đáng kể so với năm 2021, và đặc biệt giữ mức chia cổ tức 50% như năm 2021.

Nghị quyết và Biên bản phiên họp sẽ được sớm công bố theo quy định.