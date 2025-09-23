Số lượng thuỷ điện nằm phía Tây chiếm 36/50 dự án

Sáng 23/9, thông tin từ chính quyền Quảng Ngãi, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phước Hiền đã ký quyết định ban hành danh mục công trình thủy điện lớn, vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Dự án thuỷ điện Đakđrinh, với công suất lắp máy 125 MW, nằm trên địa bàn các xã Măng Bút, Sơn Tây Thượng và Sơn Tây.Ảnh: TN

Theo quyết định này, sau khi hợp nhất với Kon Tum, tỉnh Quảng Ngãi mới có tất cả 50 dự án thuỷ điện, gồm 36 công trình thuỷ điện lớn, 9 công trình thuỷ điện vừa và 5 công trình thuỷ điện nhỏ.

Nằm ở các xã khu vực phía Đông (thuộc tỉnh Quảng Ngãi cũ) có 14 công trình thuỷ điện; số còn lại (36 công trình), nằm ở khu vực phía Tây (thuộc tỉnh Kon Tum cũ).

Đối với số dự án thuỷ điện công suất lớn, có công suất lắp máy (MW) lớn nhất là thuỷ điện Thượng Kon Tum, với 220 MW, nằm trên địa bàn các xã Măng Đen, Kon Plông, Đăk Kô.

Kế đến là dự án thuỷ điện Đakđrinh, với 125 MW, nằm trên địa bàn các xã Măng Bút, Sơn Tây Thượng và Sơn Tây.

Có công suất lắp máy nhỏ nhất là dự án thuỷ điện Đăk Ter 1, nằm trên địa bàn xã Tu Mơ Rông, với 3,6MW; kế đến là 2 dự án thuỷ điện Đăk Piu 2, nằm trên địa bàn xã Dục Nông và Đăk Trưa 2, nằm trên địa bàn xã Đăk Pxi, với 4MW/công trình.

Đối với số công trình thuỷ điện vừa, có công suất lắp máy lớn nhất là dự án thuỷ điện Đăk Lô, với 22MW, nằm trên địa bàn các xã: Măng Đen và Kon Plông.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần PHước Hiền trao đổi với chủ đầu tư và cấp, ngành liên quan trong 1 lần đi kiểm tra hiện trường dự án thuỷ điện.Ảnh: T.U

Có công suất lắp máy nhỏ nhất là dự án thuỷ điện Huy Măng, với 1,8 MW, nằm trên địa bàn xã Sơn Tây; kế đến là 2 dự án thuỷ điện Đăk Xú, nằm trên địa bàn xã Bờ Y và thuỷ điện Đăk Pia, ở xã Đăk Kôi, với 2,2MW/công trình.

Đối với số công trình thuỷ điện nhỏ, có công suất lắp máy lớn nhất là dự án Đăk Pône, nằm trên địa bàn xã Măng Đen, với 14MW và nhỏ nhất là dự án thuỷ điện Đăk Rơ Sa 2, nằm trên địa bàn xã Ngọk Tụ, với 2,4MW.

Ngoài số nêu trên, hiện Quảng Ngãi còn có công trình thủy điện Plei Krông (công suất 100MW), được phân loại vào danh mục công trình thủy điện quan trọng đặc biệt (Quyết định số 2171/QĐ-BCT, ngày 28/7/2025 của Bộ Công Thương).

Nhà máy thuỷ điện Hà Nang.Ảnh: CP

Có 4 công trình thủy lợi kết hợp thủy điện, gồm hồ cắt lũ kết hợp phát điện Đăk Bla, công suất 27MW; công trình thủy lợi kết hợp thủy điện Nước Trong, công suất 16,5MW; công trình thủy lợi kết hợp thủy điện Núi Ngang, công suất 0,7MW và công trình thủy lợi kết hợp thủy điện Thạch Nham, công suất 10MW.

Liên quan đến công trình thuỷ điện trên địa bàn tỉnh, Sở Công thương Quảng Ngãi cho biết đến nay, toàn tỉnh có 17 dự án thủy điện đang triển khai thi công với tổng công suất 336,9MW.

Ảnh: CP

Có 6 dự án thủy điện tổng công suất 67,6MW đáp ứng đủ điều kiện để quyết định chủ trương đầu tư, lựa chọn nhà đầu tư.

25 dự án thủy điện tổng công suất 266,2MW đang trong giai đoạn lập hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư.

Có 16 dự án thủy điện với tổng công suất 367,9MW đang đề xuất cập nhật vào Quy hoạch tỉnh.

Cùng với thuỷ điện, Quảng Ngãi hiện có 2 dự án điện gió và 1 dự án điện mặt trời đang triển khai đầu tư; 1 nhà máy điện rác, 1 nhà máy điện mặt trời và 3 nhà máy điện khí đang trong giai đoạn lập hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư.

11 dự án điện mặt trời tổng công suất 600 MW, 06 dự án điện gió tổng công/522,6 MW, 2 dự án điện sinh khối/38 MW đang đề xuất cập nhật vào Quy hoạch tỉnh.

Mới đây tại buổi làm việc với UBND tỉnh, đại diện chủ đầu tư và các cấp, sở, ngành liên quan đã nêu ra những khó khăn, vướng mắc liên quan đến quy hoạch và thủ tục đầu tư; thủ tục đất đai, xây dựng, GPMB, đấu nối lưới điện, năng lực nhà đầu tư;...

Theo đó UBND tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu Sở Công Thương chủ động rà soát danh mục các dự án trong Quy hoạch điện VIII, điều chỉnh Quy hoạch điện VIII đã được phê duyệt.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi trong 1 lần kiểm tra dự án thuỷ điện.Ảnh: T.U

Trên cơ sở đó (sau khi rà soát) đối với những dự án đảm bảo đủ điều kiện theo quy định, thì hướng dẫn và hỗ trợ cho nhà đầu tư nhanh chóng hoàn thiện hồ sơ, thủ tục để triển khai thực hiện theo quy định.

Chủ động và tích cực phối hợp với các sở, ngành, địa phương liên quan thực hiện đầy đủ các thủ tục theo quy định pháp luật về quy hoạch, đầu tư, đấu thầu, điện lực, đất đai...