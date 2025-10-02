Quảng Ngãi: Thưởng “nóng” cho công an phường bắt nhóm cắt trộm dây cáp ngầm điện trung thế bán phế liệu

Chiều 2/10, UBND phường Kon Tum tổ chức biểu dương, trao thưởng đột xuất cho tập thể và 5 cá nhân công an phường Kon Tum vì đã có thành tích xuất sắc trong điều tra, khám phá nhanh vụ trộm dây cáp ngầm điện trung thế.

Lãnh đạo phường Kon Tum biểu dương và trao thưởng cho lực lượng công an phường Kon Tum.Ảnh: VT

Trước đó vào sáng 28/9, ngay sau khi nhận tin báo về việc kẻ gian cắt phá, trộm cắp dây cáp ngầm điện trung thế, Công an phường Kon Tum đã triển khai lực lượng truy xét. Sau 5 giờ xác minh và điều tra, công an phường Kon Tum đã xác định và bắt giữ 8 đối tượng chuyên cắt trộm dây cáp ngầm điện trung thế để bán phế liệu.

Các đối tượng bị bắt, gồm A Savila (sinh 2006), A Thăn (sinh 1991), A Nhân (sinh 1999), A Kõng (sinh 1999), A Bất (sinh 1998), A Hậu (sinh 1993), Mak (sinh 2005) và A Nhơn (sinh 2004), cùng trú tại thôn Kon Hra Chót, phường Kon Tum.

Khai nhận với cơ quan công an, nhóm đối tượng trên cho biết đã thực hiện 5 vụ trộm dây cáp điện tại khu vực bờ kè sông Đăk Bla và quanh toà nhà hành chính ở thôn Kon Hra Chót, phường Kon Tum, chiếm đoạt hàng trăm mét dây cáp ngầm trung thế, gây thiệt hại hàng trăm triệu đồng.

3 trong số nhóm đối tượng bị bắt.Ảnh: CACC

Toàn bộ số dây cáp điện mà nhóm đối tượng cắt trộm, được đem bán phế liệu để tiêu xài cá nhân.

Phường Kon Tum (sáp nhập từ các phường Quang Trung, Quyết Thắng, Thắng Lợi, Thống Nhất và Trường Chinh, TP.Kon Tum, tỉnh Kon Tum cũ).

Theo Thượng tá Dương Việt Trung, Trưởng Công an phường Kon Tum, kể từ khi hoàn thành hợp nhất và vận hành vào ngày 1/7 đến nay, Công an phường Kon Tum đã xử lý 43 vụ, trong đó đã điều tra làm rõ 14 vụ/24 đối tượng, xử phạt hành chính 14 vụ/22 đối tượng, còn lại 13 vụ đang xác minh.

Nhóm đối tượng cắt trộm dây điện.Ảnh: CACC

Trong đó nhiều vụ án được triệt phá rất nhanh, như bắt giữ đối tượng trốn thi hành án, tàng trữ vũ khí quân dụng, ma túy chỉ trong 4 giờ, hay vụ bắt 2 đối tượng cướp giật tài sản sau 3 giờ gây án.