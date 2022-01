Quảng Ngãi: Khu dân cư đầu tiên được phê duyệt giá đất tính tiền sử dụng đất năm 2022

Giá đất ở được tính thu tiền sử dụng đất là 2,472 triệu đồng/m2, dự án Khu dân cư chỉnh trang đô thị An Điền Phát La Hà, huyện Tư Nghĩa, do Công ty An Điền Phát Quảng Ngãi làm chủ đầu tư là dự án bất động sản đầu tiên của năm 2022, được phê duyệt giá đất tính tiền sử dụng đất ở địa phương này.