Quảng Ninh đồng hành cùng doanh nghiệp vượt "bão" Covid-19

"Cơn bão" Covid-19 ập đến đã làm xáo trộn các lĩnh vực thế mạnh tại Quảng Ninh, như: Dịch vụ, du lịch, vận tải, ngân hàng, giáo dục, xuất nhập khẩu... Nhưng bằng các giải pháp ứng phó với tình hình dịch bệnh, Quảng Ninh đã khôi phục kinh tế, đồng hành, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp.

Phát biểu và chúc mừng Ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10), ông Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh, nhận định: Từ đầu năm đến nay, Quảng Ninh nói riêng và cả nước nói chung chịu tác động của dịch Covid-19 đã ảnh hưởng trực tiếp hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp cũng như nhiệm vụ phát triển kinh tế -xã hội của tỉnh.

Ông Nguyễn Xuân Ký - Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh

Để có được cuộc gặp mặt doanh nghiệp, doanh nhân ngày hôm nay trong điều kiện an toàn sức khỏe là sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị toàn tỉnh, trong đó có những đóng góp của đội ngũ doanh nhân, doanh nghiệp toàn tỉnh trong thực hiện mục tiêu phòng, chống dịch Covid - 19.

Đến thời điểm này, Quảng Ninh là địa bàn an toàn, kiểm soát tốt dịch bệnh, chăm lo đời sống, an toàn sức khỏe cho người dân. Nhờ thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch, Quảng Ninh lấy lại đà tăng trưởng, chăm lo an sinh xã hội, đảm bảo địa bàn an toàn, thực hiện thành công đại hội Đảng các cấp và Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XV.

Năm 2020, trong bối cảnh khủng hoảng chung toàn cầu từ đại dịch Covid-19, doanh nghiệp là đối tượng chịu ảnh hưởng trực tiếp, nặng nề nhất. Tại Quảng Ninh, các lĩnh vực thế mạnh như: Dịch vụ, du lịch, vận tải, ngân hàng, giáo dục, xuất nhập khẩu... đều phải chịu những tổn thất không hề nhỏ. Nhiều doanh nghiệp ở nhiều ngành nghề khác nhau bị thu hẹp quy mô, hoạt động cầm chừng, sụt giảm doanh thu, thậm chí "đóng băng" giao dịch, ngừng hoạt động.

Thời gian tới nhiều dự án lớn sẽ được triển khai tại Quảng Ninh

Gánh nặng đè lên chủ doanh nghiệp khi vừa phải đảm bảo thu nhập cho người lao động, vừa phải duy trì các chi phí thường xuyên, định kỳ của doanh nghiệp. Vì thế, ngay khi tình hình dịch Covid-19 tạm lắng, các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp du lịch, dịch vụ đã nhanh chóng tái khởi động, tận dụng các chính sách kích cầu du lịch của tỉnh để tung ra các sản phẩm, dịch vụ mới thu hút khách nội địa.

Tỉnh Quảng Ninh đã chủ động các giải pháp ứng phó với tình hình dịch bệnh để khôi phục kinh tế, đồng hành, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Xác định sự hỗ trợ, chia sẻ, đồng hành với doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp vừa và nhỏ trong thời điểm cam go này là yếu tố quan trọng, cốt lõi giúp doanh nghiệp nhanh chóng vượt qua khó khăn, thách thức.

Chỉ trong vòng 4 tháng năm 2020, HĐND tỉnh Quảng Ninh đã ban hành 4 Nghị quyết quan trọng số 245, 256, 266, 286 để đảm bảo an sinh xã hội, ổn định tình hình kinh tế -xã hội, hỗ trợ kích cầu du lịch, tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, cải cách hành chính đảm bảo thông thoáng, thuận lợi, minh bạch. Cùng với đó, Quảng Ninh cũng tập trung gỡ khó khăn cho doanh nghiệp thời gian qua từ GPMB, thủ tục hành chính và điển hình nhất là có 71/78 kiến nghị của doanh nghiệp đã được giải quyết.

Quảng Ninh triển khai quyết liệt các giải pháp phục hồi, kích cầu du lịch, phấn đấu đạt 3 triệu lượt khách du lịch. Ảnh: Đỗ Giang.

9 tháng đầu năm 2020 mặc dù gặp rất nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19, tình hình phát triển KT-XH của Quảng Ninh vẫn đạt được những kết quả tích cực. Trong đó, tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 6,5%, thuộc nhóm dẫn đầu cả nước. Tổng thu NSNN đảm bảo theo tiến độ dự toán, tăng 5,8% so với cùng kỳ. Theo ông Nguyễn Xuân Ký - Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh, kết quả này có sự đóng góp rất quan trọng của cộng đồng doanh nghiệp.

"Đặc biệt, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV đã đưa 4 Chỉ số PCI, PAR Index, SIPAS, PAPI vào Văn kiện Đại hội. Đây là địa phương duy nhất trong cả nước đưa vào văn kiện Đại hội 4 chỉ số này như sự cam kết với nhà đầu tư, doanh nghiệp và nhân dân về xây dựng một chính quyền phục vụ, do nhân dân, vì nhân dân, hoạt động hiệu lực hiệu quả. Đây là những điều trở thành yêu cầu về mặt chính trị, đặc biệt trở thành nội dung có tính chất bắt buộc với tất cả hệ thống chính trị toàn tỉnh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ hằng năm" – ông Nguyễn Xuân Ký nhấn mạnh.

Các đại biểu trao đổi bên lề hội nghị tỉnh Quảng Ninh gặp gỡ doanh nghiệp. Ảnh: Minh Hà

Để đạt được mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số năm 2020, tạo đà phát triển cho năm 2021, chính quyền các cấp tỉnh Quảng Ninh cam kết luôn đồng hành, hỗ trợ, chia sẻ, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để giúp doanh nghiệp vượt qua thách thức, vươn tới thành công.

Tỉnh Quảng Ninh tập trung chỉ đạo tạo mọi điều kiện thuận lợi để ngành Than, Điện, Công nghiệp chế biến, chế tạo tăng tối đa công suất và năng lực sản xuất; giải quyết nhanh chóng thủ tục hành chính trong việc cấp phép xây dựng; tìm thị trường tiêu thụ thủy, hải sản theo hướng vừa kích cầu tối đa tiêu dùng nội địa và tập trung hướng mạnh xuất khẩu; triển khai quyết liệt các giải pháp phục hồi, kích cầu du lịch, phấn đấu đạt 3 triệu lượt khách du lịch, với phương châm "Người Quảng Ninh ưu tiên sử dụng hàng hóa, dịch vụ được sản xuất, kinh doanh tại tỉnh"; tháo gỡ, khó khăn cho doanh nghiệp, thúc đẩy phát triển thương mại, xuất nhập khẩu.

Tại cuộc gặp mặt doanh nghiệp nhân kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10/2004 - 13/10/2020) tại TP.Hạ Long, 600 doanh nghiệp kinh doanh trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đều hưởng ứng thư kêu gọi, các chủ trương của tỉnh Quảng Ninh trong việc thực hiện mục tiêu tăng trưởng 2 con số năm 2020, nhất là các giải pháp của quý IV và thư kêu gọi của tỉnh.

Nhiều tập đoàn, doanh nghiệp cam kết tăng sản lượng, tăng năng lực sản xuất như Tập đoàn Foxconn sẽ có lô hàng đầu tiên để xuất khẩu. Đặc biệt là các nhà đầu tư, doanh nghiệp, hiệp hội du lịch, doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực du lịch, dịch vụ cam kết làm việc cùng với chính quyền tỉnh để sử dụng hiệu quả gói kích cầu nhằm thực hiện mục tiêu có 3 triệu khách du lịch.

Một số dự án động lực trong thời gian tới của tỉnh Quảng Ninh: Đường cao tốc Vân Đồn – Móng Cái hoàn thành trong năm 2021; đường nối 2 KCN Việt Hưng – Cái Lân hoàn thành trong năm 2020; đường ven biển Hạ Long – Cẩm Phả hoàn thành trong năm 2021, cầu Cửa Lục 1 và các công trình động lực chuẩn bị khởi công để tạo ra các bước đột phá về hạ tầng chiến lược.



