Safoco (SAF) được chấp thuận niêm yết bổ sung gần 2 triệu cổ phiếu

Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa có quyết định về việc chấn thuận niêm yết bổ sung cổ phiếu SAF của Công ty CP Lương thực Thực phẩm Safoco.

Cụ thể, Safoco được chấp thuận niêm yết hơn 1,99 triệu cổ phiếu với giá trị hơn 19,9 tỷ đồng. Hiện Safoco đang lưu hành hơn 12 triệu cổ phiếu. Như vậy, sau khi phát hành thành công, SAF sẽ nâng tổng số cổ phiếu lưu hành lên hơn 14 triệu cổ phiếu.



Trong quý III/2022, Safoco mẹ ghi nhận doanh thu giảm nhẹ còn 225,4 tỷ đồng; lãi sau thuế đạt 14,4 tỷ đồng, giảm 7% so với cùng kỳ.

Lũy kế 9 tháng, công ty ghi nhận doanh thu thuần đạt 607 tỷ đồng, giảm 21,3% và lợi nhuận sau thuế đạt 39,8 tỷ đồng, giảm nhẹ so với cùng kỳ.

Tổng tài sản tính đến cuối quý III của SAF đạt 279,2 tỷ đồng, tăng gần 9% so với đầu năm. Tài sản ngắn hạn đạt 246 tỷ đồng, tăng nhẹ so với đầu năm. Trữ tiền giảm 32% xuống hơn 32 tỷ đồng; đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn đạt 100 tỷ đồng; phải thu ngắn hạn của khách tăng 56,5% so với đầu năm; phải thu ngắn hạn khác giảm gần 1 nửa xuống 1,1 tỷ đồng; hàng tồn kho tăng 56,7% lên 62,4 tỷ đồng. Trong kỳ, thuế GTGT được khấu trừ 4,5 tỷ đồng.

Nợ phải trả tăng 23% lên 115 tỷ đồng, toàn bộ là nợ ngắn hạn; phải trả người bán ngắn hạn tăng 41% lên 12,4 tỷ đồng người mua trả tiền trước ngắn hạn giảm 91% xuống hơn 1 tỷ đồng; xuất hiện chi phí trả bán ngắn hạn với gần 4 tỷ đồng; vay nợ ngắn hạn giảm 23,7% xuống 9,7 tỷ đồng.

Trên thị trường chứng khoán, đóng cửa phiên giao dịch ngày 24/11, cổ phiếu SAF đứng ở tham chiếu với giá 50.000 đồng/cp.