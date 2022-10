Safoco (SAF) báo lãi giảm nhẹ còn hơn 14 tỷ đồng

Safoco (SAF) báo lãi quý III/2022 giảm 7% xuống hơn 14 tỷ đồng.

Công ty CP Lương thực Thực phẩm Safoco (HNX: SAF) vừa báo cáo tài chính riêng quý III/2022 với doanh thu giảm nhẹ còn 225,4 tỷ đồng; lợi nhuận gộp giảm 19,5% xuống 38,3 tỷ đồng.

Doanh thu hhoạt động tài chính tăng gần gấp đôi lên hơn 2 tỷ đồng, chi phí cho hoạt động này giảm 147 triệu xuống còn 45 triệu đồng. Chi phí bán hàng giảm 30,6% xuống 17,2 tỷ đồng; chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 10% lên 5,4 tỷ đồng.

Kết quả, cuối kỳ Safoco báo lãi 14,4 tỷ đồng, giảm 7% so với cùng kỳ. Lũy kế 9 tháng, doanh thu SAF đạt 607 tỷ đồng, giảm 21,3%; lãi sau thuế đạt gần 40 tỷ đồng, giảm nhẹ so với cùng kỳ năm 2021.

Báo cáo tài chính quý III/2022 của Safoco

Tổng tài sản tính đến cuối quý III của SAF đạt 279,2 tỷ đồng, tăng gần 9% so với đầu năm. Tài sản ngắn hạn đạt 246 tỷ đồng, tăng nhẹ so với đầu năm. Trữ tiền giảm 32% xuống hơn 32 tỷ đồng; đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn đạt 100 tỷ đồng; phải thu ngắn hạn của khách tăng 56,5% so với đầu năm; phải thu ngắn hạn khác giảm gần 1 nửa xuống 1,1 tỷ đồng; hàng tồn kho tăng 56,7% lên 62,4 tỷ đồng. Trong kỳ, thuế GTGT được khấu trừ 4,5 tỷ đồng.

Nợ phải trả tăng 23% lên 115 tỷ đồng, toàn bộ là nợ ngắn hạn; phải trả người bán ngắn hạn tăng 41% lên 12,4 tỷ đồng người mua trả tiền trước ngắn hạn giảm 91% xuống hơn 1 tỷ đồng; xuất hiện chi phí trả bán ngắn hạn với gần 4 tỷ đồng; vay nợ ngắn hạn giảm 23,7% xuống 9,7 tỷ đồng.

Hiện Safoco đang có vốn điều lệ hơn 100 tỷ đồng, trong đó Tổng công ty Lương thực miền Nam – CTCP đang nắm giữ 40,39%, bà Phạm Thị Thu Hồng, Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty đang nắm giữ 14,09%.

Trên thị trường chứng khoán, đóng cửa phiên giao dịch ngày 19/10, cổ phiếu SAF đứng ở tham chiếu với giá 48.800 đồng/cp.