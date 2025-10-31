Sân bay Gia Bình sẽ đạt tiêu chuẩn quốc tế 5 sao, khai thác tất cả các loại máy bay thân rộng

Sân bay Gia Bình sẽ đạt tiêu chuẩn quốc tế 5 sao

Chính phủ vừa có Tờ trình số 1004/TTr-CP đề nghị Quốc hội chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình (sân bay Gia Bình) theo hình thức thực hiện dự án đầu tư quy định tại Luật Đầu tư.

Dự án sân bay Gia Bình tại các xã Gia Bình, Lương Tài, Nhân Thắng, Lâm Thao thuộc tỉnh Bắc Ninh với diện tích lên tới khoảng 1.884,93 ha, trong đó có 922,25 ha đất trồng lúa 2 vụ.

Mô phỏng sân bay quốc tế Gia Bình. (Ảnh: Bộ Xây dựng)

Sân bay Gia Bình xây dựng theo các chuẩn mực quốc tế, trở thành cảng hàng không thông minh, xanh, bền vững, thế hệ mới, đẳng cấp quốc tế, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, phục vụ khai thác lưỡng dụng, đảm bảo hoạt động an ninh - quốc phòng và các sự kiện đối ngoại quan trọng, trong đó có Hội nghị Cấp cao APEC năm 2027.

Cùng đó, sân bay Gia Bình sẽ đạt tiêu chuẩn dịch vụ cảng hàng không quốc tế 5 sao, thuộc nhóm 10 cảng hàng không 5 sao hàng đầu thế giới theo tiêu chí của Skytrax và nằm trong nhóm sân bay có trải nghiệm hành khách xuất sắc (ASQ) theo đánh giá của Hội đồng Sân bay Quốc tế (ACI); hướng tới là cửa ngõ hàng không của miền Bắc, là cảng hàng không trung chuyển hành khách, hàng hóa và cơ sở bảo dưỡng, sửa chữa, đại tu máy bay (MRO) của khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Sân bay Gia Bình sẽ có cấp 4F (theo tiêu chuẩn của Tổ chức hàng không dân dụng quốc tế - ICAO); đáp ứng nhu cầu khai thác khoảng 30 triệu hành khách/năm và 1,6 triệu tấn hàng hóa/năm giai đoạn đến năm 2030; khoảng 50 triệu hành khách/năm và 2,5 triệu tấn hàng hóa/năm tầm nhìn đến năm 2050.

Tờ trình đề xuất xây dựng 2 cặp đường cất hạ cánh song song, mỗi cặp bao gồm 2 đường cất hạ cánh; khoảng cách giữa hai cặp đường cất hạ cánh là 1.800 m để bảo đảm khả năng cất hạ cánh độc lập nhằm tối ưu cho công tác quản lý bay và khai thác.

Chiều dài các đường cất hạ cánh có kích thước từ 3.500 m - 4.000 m, đáp ứng khả năng khai thác đối với tất cả các loại máy bay thân rộng, tầm xa thế hệ mới hiện nay.

Nhà ga hành khách theo tiêu chuẩn phục vụ 5 sao của Skytrax, tập trung tối ưu hóa công năng khai thác, tổ chức không gian hiệu quả, bảo đảm phục vụ lưu lượng hành khách lớn một cách thuận tiện, hợp lý.

Giai đoạn 1, khai thác 30 triệu hành khách/năm

Giai đoạn đến năm 2030 được xây dựng với diện tích dự kiến khoảng 350.000 m²; giai đoạn đến năm 2050 được mở rộng với diện tích dự kiến khoảng 460.000 m².

Nhà ga VIP được xây dựng độc lập với khu nhà ga hành khách với diện tích dự kiến khoảng 5.900 m². Nhà ga hàng hóa được xây dựng theo các mô-đun và được mở rộng theo nhu cầu từng thời điểm mà không làm ảnh hưởng đến quá trình khai thác của các nhà ga đã xây dựng.

Giai đoạn đến năm 2030 được xây dựng với diện tích dự kiến khoảng 11 ha để đáp ứng công suất khoảng 1,6 triệu tấn hàng hóa/năm; giai đoạn đến năm 2050 được mở rộng với diện tích dự kiến khoảng 26 ha để đáp ứng công suất khoảng 2,5 triệu tấn hàng hóa/năm.

Dự án sân bay Gia Bình sân bay Gia Bình có tổng vốn đầu tư khoảng 196.378 tỷ đồng bằng nguồn vốn của nhà đầu tư; trong đó vốn chủ sở hữu của nhà đầu tư khoảng 29.457 tỷ đồng (tương ứng với 15% tổng vốn đầu tư); vốn huy động hợp pháp khoảng 166.921 tỷ đồng (tương ứng với 85% tổng vốn đầu tư).

Chính phủ dự kiến phân kỳ đầu tư dự án theo 2 giai đoạn, trong đó, giai đoạn 1.1 (từ năm 2025 - 2027) đầu tư xây dựng các công trình cần thiết để phục vụ Hội nghị Cấp cao APEC 2027; Giai đoạn 1.2 (từ năm 2026 - 2030) hoàn thành xây dựng các công trình còn lại của giai đoạn 1, bảo đảm đồng bộ vận hành, khai thác đáp ứng công suất 30 triệu hành khách/năm và 1,6 triệu tấn hàng hóa/năm.

Giai đoạn 2 (từ năm 2031 - 2050) dự án sân bay Gia Bình sẽ tập trung hoàn thành xây dựng các công trình đáp ứng công suất 50 triệu hành khách/năm và 2,5 triệu tấn hàng hóa/năm. Dự kiến, thời hạn hoạt động của dự án sân bay Gia Bình là 70 năm (từ năm 2025 đến năm 2095).

