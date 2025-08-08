Thành phố Huế luôn tạo điều kiện để Carlsberg Việt Nam mở rộng đầu tư

Sản lượng bia Huế giảm

Vào ngày 7/8, Phó Chủ tịch UBND TP.Huế Phan Quý Phương đã có buổi làm việc với Công ty TNHH Bia Carlsberg Việt Nam nhằm nắm bắt tình hình sản xuất kinh doanh, tháo gỡ khó khăn và thúc đẩy tiến độ dự án mở rộng công suất nhà máy bia tại Khu công nghiệp Phú Bài.

Tại buổi làm việc, phía Công ty TNHH Bia Carlsberg Việt Nam bày tỏ mong muốn TP.Huế tiếp tục tạo điều kiện để dây chuyền mở rộng công suất nhà máy bia được đưa vào vận hành đúng tiến độ. Doanh nghiệp này cũng đề nghị TP.Huế hỗ trợ trong việc xúc tiến tiêu thụ sản phẩm bia truyền thống và triển khai thêm các sự kiện nhằm quảng bá sản phẩm gắn với hình ảnh đặc trưng Huế.

Dây chuyền sản xuất bia tại nhà máy của Công ty TNHH Bia Carlsberg Việt Nam ở Huế.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND TP.Huế Phan Quý Phương cho biết, thành phố sẽ chỉ đạo các sở, ngành liên quan phối hợp chặt chẽ với Công ty TNHH Bia Carlsberg Việt Nam để tháo gỡ kịp thời những khó khăn vướng mắc, từ vấn đề hạ tầng kỹ thuật đến thủ tục hành chính và môi trường đầu tư.

Ông Phan Quý Phương đề nghị Công ty TNHH Bia Carlsberg Việt Nam tiếp tục nghiên cứu đổi mới mô hình tiêu thụ gắn với du lịch, văn hóa Huế; tham gia sâu hơn vào các chuỗi sự kiện đặc trưng của thành phố như Festival Huế, Lễ hội áo dài, Đêm Hoàng cung… để tăng tính cộng hưởng thương hiệu.

Công ty TNHH Bia Carlsberg Việt Nam cũng được khuyến khích đẩy mạnh phát triển bền vững, bảo vệ môi trường, sử dụng năng lượng hiệu quả và bảo đảm quyền lợi người lao động trong quá trình mở rộng sản xuất.

Theo báo cáo của UBND TP.Huế, trong tháng 7/2025, chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) của thành phố ước tăng 1,7% so với tháng trước và tăng 21,9% so với cùng kỳ. Tính chung 7 tháng đầu năm 2025, chỉ số sản xuất công nghiệp của thành phố ước tăng 17,7%.

Một số sản phẩm công nghiệp chủ yếu có sản lượng tăng so với cùng kỳ như sản xuất ô tô tăng gấp 10,3 lần, găng tay các loại tăng 5 lần, điện sản xuất tăng 61%... Tuy nhiên, nhiều sản phẩm công nghiệp có sản lượng giảm, trong đó bia giảm 11,4%, tôm đông lạnh giảm 24,7%, sợi các loại giảm 1,6%...