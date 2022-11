SSI Research: Loạt khó khăn, thách thức với Sợi Thế kỷ (STK) kéo dài hết 6 tháng năm 2023

Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI vừa có cập nhật liên quan đến Công ty Cổ phần Sợi Thế Kỷ (STK: HOSE). Theo đó, SSI dự báo doanh nghiệp này sẽ đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức kéo dài đến hết 6 tháng đầu năm 2023.

Trong quý 3/2022, STK ghi nhận doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế (LNST) lần lượt là 515 tỷ đồng (tăng 10% so với cùng kỳ) và 50 tỷ đồng (giảm 17% so với cùng kỳ), thấp hơn nhiều so với kỳ vọng của SSI Research do quý 3/2021 đã hình thành mức nền so sánh thấp khi công ty chịu ảnh hưởng của các biện pháp giãn cách xã hội do COVID-19.



Với việc đạt lần lượt 65% và 66% kế hoạch doanh thu và lợi nhuận ròng cả năm 2022 tính đến cuối quý 3, kết quả này hơi chậm so với mục tiêu nội bộ của công ty.

Chứng khoán SSI Research dự báo, Công ty Sợi Thế Kỷ (STK) sẽ đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức kéo dài đến hết 6 tháng đầu năm 2023.

Doanh thu trong quý 3 năm 2022 tăng 10% so với cùng kỳ nhờ doanh thu sợi tái chế tăng 21% so với cùng kỳ, chủ yếu nhờ giá bán trung bình của sợi tái chế cao hơn 13% so với cùng kỳ. Trong khi đó, doanh thu sợi nguyên sinh và giá bán trung bình không thay đổi so với quý 3 năm 2021 nhưng giảm 11% so với quý 2/2022 do nhu cầu yếu, như đã lưu ý trong báo cáo trước đây của SSI.

Biên lợi nhuận gộp trong quý 3 năm 2022 giảm 120 điểm cơ bản so với quý 3 năm 2021 do chênh lệch giá (giữa giá bán bình quân và chi phí chip trung bình) giảm từ 24.000 đồng/kg trong quý 3 năm 2021 xuống 22.700 đồng/kg trong quý 3 năm 2022. Trong khi chênh lệch giá của sợi tái chế tăng 20% so với cùng kỳ nhờ tỷ trọng của một số sản phẩm giá trị gia tăng cao hơn, thì chênh lệch giá của sợi nguyên sinh giảm 28% so với cùng kỳ.

Mặc dù doanh thu của STK được tính bằng USD, nhưng công ty vẫn ghi nhận khoản lỗ chênh lệch tỷ giá tổng cộng là 13,3 tỷ đồng liên quan đến việc mua nguyên vật liệu và đánh giá lại các khoản vay ngân hàng lên tới 450 tỷ đồng, cả hai khoản đều tính bằng USD. Tỷ giá USD/VND mất giá 2,54% theo quý và 4,76% so với đầu năm tại thời điểm tháng 9/2022

Tỷ giá USD/VND tiếp tục giảm gây bất lợi lớn cho lợi nhuận STK

Ban lãnh đạo Sợi Thế Kỷ dự kiến nhu cầu về sợi nguyên sinh vẫn sẽ yếu, trong khi nhu cầu về sợi tái chế sẽ ổn định trong quý 4 năm 2022. Ngoài triển vọng ngành đầy thách thức, STK còn phải đối mặt với việc tỷ giá USD/VND tiếp tục giảm trong quý 4/2022, điều này sẽ gây bất lợi lớn cho lợi nhuận của công ty.

Riêng tỷ giá USD/VND đã mất giá 4% trong ngày 22/10. Để vượt qua giai đoạn khó khăn này, STK sẽ tập trung vào các đơn hàng có giá trị gia tăng cao hơn. Mặc dù cách tiếp cận như vậy có thể dẫn đến các đơn đặt hàng có khối lượng nhỏ hơn, nhưng những đơn đặt hàng này cũng đi kèm với tỷ suất lợi nhuận gộp cao hơn nhiều.

Triển vọng nhu cầu cho năm 2023 phụ thuộc nhiều vào lượng hàng bán ra đạt được con số nào trong kỳ nghỉ lễ sắp tới. STK tin rằng các đơn đặt hàng sẽ tăng so với tháng trước trong tháng 12/2022, mặc dù dự báo rằng lượng đặt hàng trong 6 tháng đầu năm 2023 sẽ chưa trở lại mức đặt hàng trong nửa đầu năm 2022. Trong nửa cuối năm 2023, STK kỳ vọng khối lượng đơn hàng sẽ phục hồi do các thương hiệu cần đặt hàng mới để chuẩn bị cho mùa Thu Đông.

SSI Research điều chỉnh ước tính cho năm 2022, trong đó dự báo doanh thu thuần và lợi nhuận ròng lần lượt đạt 2.200 tỷ đồng (tăng 8% so với cùng kỳ) và 250 tỷ đồng (giảm 10% so với cùng kỳ). Con số này thấp hơn lần lượt 5% và 16% so với dự báo trước đây của SSI. Điều này dẫn đến lợi nhuận ròng trong quý 4 năm 2022 dự báo giảm 31% so với cùng kỳ.

SSI Research tăng dự báo chi phí tài chính thuần và giả định tỷ suất lợi nhuận gộp thấp hơn để phản ánh sự sụt giảm hơn nữa của tỷ giá USD/VND (các khoản vay và chi phí mua nguyên liệu thô của STK được tính bằng USD).

Trong năm 2023, SSI Research kỳ vọng doanh thu thuần và LNST lần lượt đạt 2.400 tỷ đồng (tăng 10,3% so với cùng kỳ) và 273 tỷ đồng (tăng 9% so với cùng kỳ), với giả định rằng các đơn hàng sẽ quay trở lại trong 6 tháng cuối năm 2023. SSI Research giả định tỷ suất lợi nhuận gộp sẽ chỉ thấp hơn 40 điểm cơ bản vào năm 2023 so với năm 2022.

SSI Research dự báo chi phí nguyên liệu thô giảm (do cả chi phí chip và giá dầu giảm) sẽ bù đắp cho sự sụt giảm trong giá bán trung bình của sợi nguyên sinh, do nhu cầu yếu trong nửa đầu năm 2023. Chi phí chip trung bình cho cả sợi nguyên sinh và sợi tái chế đã đạt đỉnh vào quý 2/2022 và hiện quay trở lại mức thiết lập trong quý 4/2021.