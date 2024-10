Tăng trưởng GDP quý 3/2024 đạt tốc độ nhanh nhất trong 2 năm, UOB lạc quan nâng dự báo kinh tế Việt Nam

Ngân hàng UOB (Singapore) đã điều chỉnh nâng dự báo tăng trưởng GDP cả năm 2024 của Việt Nam lên 6,4% (so với trước đó là 5,9%) sau kết quả tích cực trong quý 3.

GDP 9 tháng đầu năm đạt 6,82% bất chấp tàn phá của bão Yagi

Số liệu do Tổng cục Thống kê (GSO) công bố ngày 6/10/2024 cho thấy, GDP quý 3/2024 của Việt Nam tăng trưởng mạnh hơn dự kiến - tăng 7,4% so với cùng kỳ năm trước. Kết quả này vượt trội hơn so với mức dự báo trung bình của thị trường là 6,1% và dự báo của Ngân hàng UOB (Singapore) là 5,7%.

"Đây là tốc độ tăng trưởng cao nhất kể từ quý 3/2022, khi các hoạt động phục hồi mạnh mẽ sau thời kỳ suy thoái của đại dịch", UOB cho biết.



Không chỉ vậy, GDP quý 3/2024 phản ánh khả năng phục hồi của nền kinh tế, bất chấp sự tàn phá của siêu bão Yagi. Trước đó, Việt Nam ước tính sẽ chịu thiệt hại kinh tế hơn 3 tỷ USD do cơn bão Yagi quét qua miền Bắc.



Trong đánh giá hồi giữa tháng 9, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng cho biết, cơn bão đã ảnh hưởng đến 26 địa phương ở miền Bắc, chiếm 41% GDP và 40% dân số của cả nước và ước tính làm giảm 0,15 điểm phần trăm tăng trưởng của Việt Nam.

Tốc độ tăng trưởng GDP thực tế hàng quý.

Trong khi các lĩnh vực chính bị ảnh hưởng nhiều nhất bởi cơn bão, sản lượng nông, lâm nghiệp và thủy sản trong quý 3/2024 đã tăng 2,6% so với cùng kỳ năm trước (chậm hơn so với mức 3,6% trong quý 2/2024).

Sản lượng sản xuất tiếp tục tăng tốc đạt 11,4% so với cùng kỳ năm trước từ mức tăng 10,4% trong quý 2/2024. Khu vực dịch vụ tăng 7,5% so với cùng kỳ năm trước sau mức tăng 7,1% trong quý 2 năm 2024.

Nhìn chung trong quý 3/2024, khu vực dịch vụ là động lực chính đóng góp vào tăng trưởng GDP với 3,24 điểm phần trăm, tiếp theo là công nghiệp và xây dựng với 3,37 điểm phần trăm, hai lĩnh vực này chiếm 89% trong mức tăng chung là 7,4%.

Bên cạnh đó, tỷ lệ lạm phát giảm tốc trong tháng 9 xuống còn 2,6% so với cùng kỳ năm trước từ mức 3,45% trong tháng 8, do giá thực phẩm, chi phí nhà ở và các thành phần chính khác tiếp tục giảm nhẹ.

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI).

Trong quý 3/2024, lạm phát chỉ số giá tiêu dùng (CPI) đã giảm xuống còn 3,5% so với cùng kỳ năm trước từ mức 4,4% trong quý 2. Mức tăng CPI trung bình tính đến hiện tại đã chậm lại còn 3,9% so với cùng kỳ năm trước từ mức đỉnh điểm là 4,1% vào tháng 7, thấp hơn mục tiêu 4,5% của Ngân hàng Nhà nước.

Ngoài ra, các dữ liệu khác trong quý 3/2024 cũng đã phản ánh khả năng phục hồi chung của nền kinh tế Việt Nam. Đơn cử, hoạt động xuất khẩu và nhập khẩu đều ghi nhận mức tăng trưởng lần lượt là 10,7% và 11,1% so với cùng kỳ năm trước trong tháng 9, kéo dài đà tăng trưởng hai chữ số ở tháng thứ 7 liên tiếp của năm 2024.

Lũy kế 9 tháng, xuất khẩu của Việt Nam tăng 14,6% so với cùng kỳ năm trước và nhập khẩu tăng 16,5% so với cùng kỳ năm trước, với thặng dư thương mại là 20,8 tỷ USD, chỉ thấp hơn một chút so với mức 22,1 tỷ đô la đạt được trong cùng kỳ năm 2023.

Với sự gia tăng doanh số ngành bán dẫn kể từ giữa năm 2023, UOB dự báo đà tăng trưởng có khả năng sẽ được duy trì trong 1-2 quý tới. Doanh số bán lẻ chậm lại một chút xuống còn 7,6% so với cùng kỳ năm ngoái vào tháng 9 từ mức 7,9% vào tháng 8, trung bình là 8,7% cho đến nay trong năm 2024, thấp hơn nhiều so với tốc độ 10,4% của năm 2023, cho thấy tâm lý người tiêu dùng đã trở nên thận trọng hơn.

Chỉ số quản lý thu mua (PMI) mới nhất của Việt Nam đã đảo chiều giảm mạnh xuống 47,3, lần đầu tiên trong vùng suy giảm sau năm tháng liên tiếp mở rộng. Diễn biến này đặt lưu ý về năng lực sản xuất và chuỗi cung ứng của đất nước, cũng như các ngành nông nghiệp và dịch vụ, trước sự gián đoạn từ cơn bão Yagi.



Những gián đoạn này có khả năng rõ ràng hơn trong giai đoạn tháng 10-tháng 11 và do đó, đà tăng trưởng được dự báo sẽ chậm lại xuống còn 5,2% so với cùng kỳ năm trước trong quý hiện tại từ mức 7,4% trong quý 3/2024.

Cho cả năm 2024, UOB điều chỉnh tăng dự báo tăng trưởng GDP cả năm lên 6,4% (so với dự báo trước đó là 5,9%), gần với mức cao nhất của mục tiêu tăng trưởng chính thức là 6,0-6,5%.

Đối với năm 2025, dự báo tăng trưởng vẫn được duy trì ở mức 6,6%, phản ánh mức tăng sản lượng dự kiến vào đầu năm sau để bù đắp cho những tổn thất trước đó do cơn bão Yagi gây ra, cũng như tác động lan tỏa từ chính sách nới lỏng của Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ và các biện pháp kích thích kinh tế của Trung Quốc.

Dự báo 'nóng' về xu hướng lãi suất của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN)

Với lạm phát CPI có dấu hiệu giảm bớt, sức mạnh của đồng USD dự kiến sẽ suy yếu hơn nữa sau chính sách nới lỏng của Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ và với những tác động tiêu cực lan rộng sau cơn bão Yagi, UOB cho rằng, khả năng NHNN chuyển sang nới lỏng chính sách tiền tệ sẽ được cân nhắc nhiều hơn so với trước đây.

Dự báo về diễn biến tỷ giá USD/VND.

Tuy nhiên, điều này sẽ được cân đối với các yếu tố như hiệu suất kinh tế mạnh mẽ, đặc biệt là trong quý 3/2024 và khả năng lạm phát bùng phát trong quý 4/2024 sau cơn bão Yagi, do thực phẩm (chiếm 33,6%) và nhà ở (18,8%) chiếm ưu thế trong rổ CPI.

Do đó, UOB dự báo, NHNN có khả năng sẽ áp dụng cách tiếp cận có trọng tâm hơn để hỗ trợ các cá nhân và doanh nghiệp bị ảnh hưởng trong khu vực của họ, thay vì triển khai một công cụ rộng rãi trên toàn quốc như cắt giảm lãi suất.

"Chúng tôi dự đoán NHNN sẽ duy trì lãi suất tái cấp vốn ở mức hiện tại là 4,50% trong khi tập trung vào việc thúc đẩy tăng trưởng tín dụng và các biện pháp hỗ trợ khác", UOB nhận định.