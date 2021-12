Tập đoàn Danh Khôi kiến tạo biểu tượng hoàng kim bên bờ sông Hàn

Sở hữu quỹ đất vàng “trung tâm của trung tâm” trên trục đường Bạch Đằng đắt đỏ nhất TP Đà Nẵng, tầm nhìn trực diện ra sông Hàn, Tập đoàn Danh Khôi đã kiến tạo dự án căn hộ hạng sang - biểu tượng mới dành cho giới thượng lưu.

Chiến lược phát triển bền vững tại các đô thị biển tiềm năng

Với mục tiêu trở thành Nhà phát triển Bất động sản hàng đầu khu vực, tính đến tháng 6 năm 2021, tổng quỹ đất của Tập đoàn Danh Khôi đã lên tới 1.500 ha, trải dài trên nhiều tỉnh thành khắp cả nước. Trong đó, Danh Khôi đặc biệt chú trọng phát triển quỹ đất ở các thành phố biển thông qua nhiều thương vụ M&A, thâu tóm quỹ đất đẹp để phát triển dự án như tại Vũng Tàu, Quy Nhơn, Nha Trang, Phan Thiết, Đà Nẵng...

Đây là một phần trong chiến lược phát triển chuỗi đô thị biển hiện đại tại các thủ phủ du lịch nổi tiếng tại Việt Nam của Tập đoàn, đáp ứng nguồn cung thị trường, đưa ngành du lịch cất cánh cũng như góp phần nâng cao phát triển kinh tế vùng.

Sale Gallery của Tập đoàn Danh Khôi tại Đà Nẵng, nơi khách hàng và nhà đầu tư có thể tham quan các dự án đẳng cấp

Từ lợi thế quỹ đất, Tập đoàn Danh Khôi lần lượt giới thiệu những công trình quy mô lớn trên cung đường có vị trí đắc địa nhất, trải dài từ Nam ra Bắc nhằm tạo dấu ấn mạnh trên thị trường bất động sản Việt Nam. Có thể kể đến Aria Vũng Tàu Hotel & Resort - Resort giữa phố biển (TP.Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu); Nhơn Hội New City - Đại đô thị bên Vịnh biển Kỳ Co (TP.Quy Nhơn, Bình Định) với 8 tầm nhìn đắt giá, mở ra 8 hướng kết nối với nhiều tiềm năng để phát triển du lịch, nghỉ dưỡng; Takashi Ocean Suite Kỳ Co - Dự án bất động sản biển mang phong cách Nhật Bản liền kề bên Nhơn Hội New City; The Aston Luxury Residence - Dự án có thiết kế kiến trúc căn hộ ven biển đẹp nhất (TP.Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa)…

Trong số các địa phương có dấu ấn của Danh Khôi, Đà Nẵng - thành phố đáng sống bậc nhất là thị trường trọng điểm được Tập đoàn Danh Khôi đầu tư mạnh, với tầm nhìn chiến lược mang tính dài hạn. Theo đó, Danh Khôi đã mua lại hơn 7 ha dự án ven biển từ Công ty CP Đầu tư Du lịch Hà Nội Non Nước để kiến tạo Tổ hợp nghỉ dưỡng Aria Da Nang, BW Signature Collection By Best Western. Đây là dự án hai mặt tiền với một mặt giáp đường Trường Sa, đồng thời sở hữu bãi biển tại vịnh Non Nước.

Tập đoàn cũng đã chi hàng nghìn tỷ đồng thực hiện thương vụ mua lại 100% nguồn vốn từ Công ty TNHH MTV Đầu tư Sun Frontier để trở thành chủ đầu tư dự án Sun Frontier tại Đà Nẵng. Sau khi mua lại, Tập đoàn Danh Khôi bắt tay triển khai dự án với tên gọi The Royal - Boutique Hotel & Condo Danang (The Royal) - Tòa tháp căn hộ hạng sang trên trục đường Bạch Đằng với tầm nhìn hướng ra sông Hàn. Theo chia sẻ của đại diện Tập đoàn Danh Khôi, đây sẽ là dự án căn hộ hạng sang với những tiêu chuẩn tạo nên phong cách sống đẳng cấp nhất từ trước đến nay do Tập đoàn kiến tạo, hướng đến các khách hàng và nhà đầu tư thượng lưu.

Nhà kiến tạo công trình biểu tượng hoàng kim tại Đà Nẵng

Với toà tháp căn hộ The Royal - Boutique Hotel & Condo Danang trên cung đường ven sông Hàn đắt đỏ bậc nhất thành phố Đà Nẵng, Tập đoàn Danh Khôi đã xác lập vị thế dẫn đầu phân khúc bất động sản ven sông hạng sang tại Việt Nam, mở ra không gian sống được giới thượng lưu khao khát sở hữu với những trải nghiệm "hiếm có khó tìm" từ trước đến nay.

The Royal - Boutique Hotel & Condo Danang nằm bên bờ sông Hàn, biểu tượng của TP Đà Nẵng.

Dòng sông là biểu tượng của các đô thị, nơi sinh ra các thành phố lớn sầm uất. Paris được mệnh danh là Kinh đô ánh sáng khi được xây dựng hai bên bờ sông Seine huyền thoại, nơi quy tụ những khu phố nhà giàu. Tại London, nơi đắt đỏ nhất như Kensington và Chelsea nằm bên bờ sông Thames với giá trị trung bình của các bất động sản lên tới vài triệu bảng Anh. Có thể thấy, những nhà kiến tạo dự án bất động sản ven sông tại các thành phố lớn trên thế giới đã góp phần tạo nên những dấu ấn làm thay đổi hoàn toàn diện mạo đô thị, với những công trình biểu tượng, niềm tự hào của người dân. Tương tự như vậy, The Royal - Boutique Hotel & Condo Danang của Tập đoàn Danh Khôi cũng trở thành biểu tượng đầy kiêu hãnh bên sông Hàn của Đà Nẵng - thành phố biển đáng sống bậc nhất Việt Nam.

Tòa tháp căn hộ cao 29 tầng The Royal - Boutique Hotel & Condo Danang được thiết kế bởi Kume Design Asia, một thành viên của Tập đoàn Kume Sekkei - thương hiệu hàng đầu Nhật Bản về thiết kế quy hoạch, thiết kế kiến trúc và thiết kế kỹ thuật công trình. Dưới bàn tay kiến tạo của Kume, tòa tháp căn hộ bên sông Hàn tỏa sáng như một đỉnh sống hoàng kim, nơi quy tụ tầng lớp thượng lưu của thành phố trong tương lai.

Tầm nhìn hướng sông Hàn của dự án The Royal - Boutique Hotel & Condo Danang

Với những tiêu chuẩn cao nhất được thiết lập trên nhiều phương diện mở ra đỉnh sống hoàng kim hướng đến tập khách hàng cao cấp, The Royal - Boutique Hotel & Condo Danang khẳng định tầm nhìn chiến lược và năng lực tài chính vững mạnh của Tập đoàn Danh Khôi trong việc kiến tạo nên những công trình mang tính biểu tượng.

