Quảng Ngãi: 3 lãnh đạo Sở nhận thêm nhiệm vụ liên quan đến xây trường nội trú liên cấp ở xã vùng biên

Chiều 26/11, theo thông tin PV Etime, Văn phòng UBND tỉnh đã thông báo kết luận của Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Y Ngọc, về tình hình thực hiện đầu tư xây dựng trường nội trú liên cấp Tiểu học - Trung học cơ sở các xã biên giới đất liền trên địa bàn.



Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Ngãi Y Ngọc. Ảnh: ĐX

Cùng các nội dung liên quan khác, UBND tỉnh Quảng Ngãi giao cho Sở GDĐT chủ trì, phối hợp với chính quyền các xã Dục Nông, Mô Rai, Rờ Kơi, Sa Loong và các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương rà soát, cập nhật chính xác thông tin, số liệu cụ thể về số học sinh, số lớp học và số học sinh người đồng bào dân tộc thiểu số của từng cấp học… xác định nhu cầu học sinh nội trú, bán trú, giáo viên có nhu cầu ở nhà công vụ.

Đồng loạt khởi công 4 trường phổ thông nội trú liên cấp các xã biên giới ở Quảng Ngãi

Trên cơ sở đó, xây dựng mô hình cụ thể của từng trường để làm cơ sở xác định quy mô đầu tư xây dựng các hạng mục cần thiết (phương án xây dựng mới, nâng cấp, cải tạo...).

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Y Ngọc phân công nhiệm vụ cụ thể cho 3 lãnh đạo Sở GDĐT, gồm Giám đốc Sở Nguyễn Ngọc Thái trực tiếp phụ trách và chịu trách nhiệm về nội dung, số liệu của Trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học - Trung học cơ sở xã Dục Nông.

Ông Nguyễn Trọng Thắng, Phó Giám đốc Sở trực tiếp phụ trách và chịu trách nhiệm về nội dung, số liệu của Trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học - Trung học cơ sở xã Sa Loong.

Một trong số 4 địa điểm xây dựng trường nội trú liên cấp ở các xã biên giới của Quảng Ngãi. Ảnh: ĐX

Ông Đoàn Thành Nhân, Phó Giám đốc Sở trực tiếp phụ trách và chịu trách nhiệm về số liệu của Trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học - Trung học cơ sở ở 2 xã Mô Rai, Rờ Kơi.

Trên cơ sở nội dung báo cáo, chuẩn xác thông tin, số liệu nêu trên, BQL dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông, dân dụng và công nghiệp chỉ đạo đơn vị tư vấn rà soát, xác định phương án thiết kế, tính toán lại tổng mức đầu tư của từng dự án; lập báo cáo nghiên cứu khả thi gửi Sở Xây dựng chậm nhất ngày 5/12/2025. Chính quyền các xã Dục Nông, Mô Rai, Rờ Kơi, Sa Loong chịu trách nhiệm họp khu dân cư và lấy ý kiến của người dân (có ý kiến của UBMTTQVN cùng cấp) về số học sinh, nhu cầu học sinh bán trú, nội trú.

Giám đốc Sở GDĐT Nguyễn Ngọc Thái trực tiếp phụ trách và chịu trách nhiệm về nội dung, số liệu của Trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học - Trung học cơ sở xã Dục Nông.

Phối hợp với Sở GDĐT cung cấp số liệu, quy mô học sinh, nhu cầu nội trú (học sinh và giáo viên), nhu cầu đầu tư, nâng cấp mở rộng cơ sở vật chất tại các điểm trường và chịu trách nhiệm về tính chính xác của số liệu cung cấp…

Trước đó vào ngày 16/11, sau 1 thời gian khẩn trương chuẩn bị, tỉnh Quảng Ngãi đã đồng loạt tổ chức khởi công xây dựng 4 trường phổ thông nội trú liên cấp các xã biên giới, gồm Dục Nông, Mô Rai, Rờ Kơi và Sa Loong.

Trong giai đoạn 1, tỉnh Quảng Ngãi được Trung ương hỗ trợ hơn 612,7 tỷ đồng để xây dựng 4 trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở các xã biên giới đất liền, gồm Dục Nông, Mô Rai, Rờ Kơi và Sa Loong.

Dự kiến các trường sẽ được xây dựng hoàn thành vào tháng 8/2026. Ảnh: ĐX

Theo đó quy mô đầu tư xây dựng của mỗi trường ở 4 xã, gồm 36 lớp (18 lớp tiểu học, 18 lớp THCS) cho khoảng 1080 học sinh, với đồng bộ các hạng mục khối nhà học tập, hành chính, khối sinh hoạt nội trú…thời gian dự kiến hoàn thành trước ngày 30/8/2026.

Được biết sau khi hợp nhất với tỉnh Kon Tum, Quảng Ngãi mới có 9 xã vùng biên giới, gồm Mô Rai, Rờ Kơi, Bờ Y, Dục Nông, Sa Loong, Đăk Long, Đăk Plô, Ia Đal, Ia Tơi.