Báo cáo Chính phủ, Chủ tịch An Giang thông tin nóng về tiến độ các dự án phục vụ APEC

Sáng nay, 27/11, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Lê Thành Long chủ trì cuộc làm việc về tình hình giải ngân vốn đầu tư công của Bộ Y tế và Bộ Giáo dục và Đào tạo và tình hình sản xuất kinh doanh, giải ngân vốn đầu tư công, xuất nhập khẩu, xây dựng hạ tầng, nhà ở xã hội, các chương trình mục tiêu quốc gia và triển khai chính quyền địa phương 2 cấp của tỉnh An Giang.

Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng cho biết, đến thời điểm này, các khó khăn, vướng mắc ban đầu trong vận hành chính quyền địa phương 2 cấp đã cơ bản được tỉnh tháo gỡ. Hiện bộ máy vận hành ổn định, hiệu quả.

Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng họp trực tuyến với lãnh đạo Chính phủ (Ảnh: Chinhphu.vn)

"Về tăng trưởng kinh tế, tỉnh đạt 7,85% (9 tháng), đứng đầu Đồng bằng sông Cửu Long, tuy nhiên chưa đạt kịch bản tăng trưởng đề ra", ông Hồ Văn Mừng nói.

Theo ông này, dự kiến cả năm nay, tăng trưởng kinh tế của An Giangđạt trên 8% (8,17%), một số chỉ tiêu KTXH đạt và vượt như chỉ số phát triển công nghiệp, tổng mức bán lẻ hàng hóa. Đặc biệt, trong lĩnh vực du lịch, hiện đã vượt chỉ tiêu đề ra cho năm nay. Doanh thu du lịch tăng 78,2% so với cùng kỳ. Đây là điểm nổi bật của An Giang.

Tỉnh đang tập trung triển khai các dự án trọng điểm, bao gồm các dự án đường bộ cao tốc Châu Đốc – Cần Thơ – Sóc Trăng. Thủ tướng đã chỉ đạo An Giang rút ngắn tiến độ 14 tháng so với dự kiến ban đầu. "Hiện chúng tôi đang phấn đấu thông xe vào ngày 19/12 tới", ông Hồ Văn Mừng cho biết.

Về triển khai các dự án phục vụ Hội nghị APEC năm 2027, Chủ tịch tỉnh An Giang cho biết: Hiện tiến độ bảo đảm yêu cầu; các khó khăn, vướng mắc đã được giải quyết; các dự án đã lựa chọn được nhà đầu tư, nhà thầu thi công.

“Các dự án quan trọng phục vụ trực tiếp Hội nghị APEC như mở rộng cảng hàng không quốc tế, trung tâm hội nghị, các tuyến giao thông chính đang đạt và vượt tiến độ”, ông Mừng thông tin.

Về giải ngân vốn đầu tư công, hiện An Giang đạt tỉ lệ trên 63% so với kế hoạch vốn được giao từ đầu năm (nếu tính cả phần vốn giao thêm như vốn triển khai các công trình phục vụ Hội nghị APEC thì tỷ lệ này là 54%). "An Giang cam kết đến cuối năm giải ngân đạt 100%", ông Hồ Văn Mừng nói.

Liên quan đến giải ngân vốn ở các bộ, ngành trung ương, đối với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Thứ trưởng Lê Tấn Dũng cho biết, đến hết ngày 20/11/2025, tổng số giải ngân hơn 963 tỷ đồng (đạt 28,26%). Khó khăn, vướng mắc chủ yếu tập trung ở các dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi, dự án ODA của Đại học Đà Nẵng và các dự án thuộc Nghị quyết 57-NQ/TW.

Đối với Bộ Y tế, Thứ trưởng Lê Đức Luận cho biết, lũy kế giải ngân của Bộ đến ngày 25/11/2025 đạt 20,1%. Liên quan đến hai dự án bệnh viện lớn chậm tiến độ được yêu cầu hoàn thành đưa vào sử dụng cuối năm nay là Bệnh viện Bạch Mai 2 và Việt Đức 2, Thứ trưởng Bộ Y tế thông tin: Bạch Mai cơ sở 2 (đã giải ngân 105 tỷ đồng, đạt 8,7%), Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2 (giải ngân được 39 tỷ đồng, đạt 3,3%). Cả 2 bệnh viện sẽ tập trung giải ngân trong tháng 12 (số vốn 1.023 tỷ đồng). Thứ trưởng Bộ Y tế Lê Đức Luận cho biết, công tác giải ngân sẽ dồn vào tháng 12 rất lớn; khả năng giải ngân vốn đến 31/12 đạt hơn 3.543 tỷ đồng (64,8%).

Theo báo cáo của Bộ Tài chính, công trình y tế nói chung (đặc biệt là công trình bệnh viện) là công trình công cộng đặc thù, có yêu cầu cao về dây chuyền công năng sử dụng, hệ thống kỹ thuật trang bị trong công trình phức tạp nên có nhiều khó khăn trong công tác lựa chọn nhà thầu tư vấn thiết kế, lập thiết kế, thẩm định, phê duyệt, thi công làm kéo dài thời gian thực hiện dự án.

Một số công trình, dự án nằm trong lõi đô thị, hạn chế về quy hoạch, xây dựng, thi công trong khuôn viên bệnh viện phải đảm bảo các hoạt động khám chữa bệnh nên bị hạn chế về các điều kiện tổ chức thi công làm kéo dài tiến độ triển khai.

Tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Lê Thành Long đánh giá, tình hình giải ngân vốn đầu tư công của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Y tế không khả quan. Con số giải ngân đến thời điểm này ở mức thấp hơn nhiều so với mức trung bình chung của cả nước (hơn 56%).

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long (Ảnh: Chinhphu.vn)).

Phó Thủ tướng nêu rõ, có yếu tố khách quan và chủ quan nhưng chủ quan là chủ yếu. "Như đồng chí Thứ trưởng Bộ Tư pháp nói về mặt pháp luật, cơ bản chúng ta đã tháo gỡ hết. Cũng mặt bằng pháp luật đó thì một số bộ, ngành giải ngân tốt, thậm chí có nơi vượt quá số tiền được giao. Đề nghị các đồng chí đặc biệt lưu tâm và không chủ quan", Phó Thủ tướng Lê Thành Long nhấn mạnh.

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Y tế tập trung cao cho dự án cơ sở 2 của Bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức tại Ninh Bình, phấn đấu khánh thành phần xây dựng của 2 cơ sở này vào ngày 19/12/2025 để hòa chung không khí khánh thành, khởi công các công trình, dự án lớn trên toàn quốc chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV. Và phấn đấu đưa một phần dự án vào sử dụng sau ngày 19/12.

Đối với An Giang, Phó Thủ tướng đề nghị tỉnh tiếp tục bám sát, tập trung thực hiện các chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại các cuộc làm việc với tỉnh thời gian qua.

Theo Phó Thủ tướng, hầu như vướng mắc về cơ chế chính sách đối với An Giang đã được giải quyết, xử lý rất nhanh. Hiện tỉnh cần quyết liệt thực hiện, nếu còn vướng mắc thì tiếp tục đề xuất.