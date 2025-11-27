Giá vàng hôm nay 27/11: Thế giới tăng mạnh hướng tới mức 4.200 USD/ounce, trong nước đua theo

Giá vàng hôm nay 27/11, thế giới tiếp tục tăng

Giá vàng thế giới giao ngay trên thị trường châu Á lúc 6 giờ 15 sáng nay ngày 27/11 (giờ Việt Nam) giao dịch ở quanh ngưỡng 4.167 USD/ounce, tăng mạnh 31 USD/ounce so với cùng thời điểm hôm qua.

Giá vàng thế giới giao ngay chốt phiên tại thị trường Mỹ vào rạng sáng nay (giờ Việt Nam) ở quanh mức 4.162 USD/ounce, tăng mạnh 32 USD/ounce so với chốt phiên trước đó tại thị trường này.

Nguồn: Trading Economics

Theo Kitco News, giá vàng tăng trong phiên giao dịch hôm qua tại Mỹ khi các nhà giao dịch tiếp nhận một ngày bận rộn với các dữ liệu kinh tế của Mỹ được công bố. Hoạt động giao dịch tại Mỹ có thể sẽ chậm lại trong phiên giao dịch hôm nay, khi các nhà giao dịch rời khỏi thị trường sớm để tranh thủ mua vào trong kỳ nghỉ Lễ Tạ ơn.

Một loạt dữ liệu kinh tế quan trọng của Mỹ được công bố cho thấy nhiều kết quả trái chiều. Những điểm nổi bật bao gồm: Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu tại Mỹ đã giảm 6.000 so với tuần trước xuống còn 216.000 trong giai đoạn kết thúc vào ngày 22/11, đây là mức giảm thứ ba liên tiếp và bằng mức thấp nhất kể từ tháng 2 và thấp hơn kỳ vọng của thị trường là sẽ tăng lên 225.000.

Chỉ số kinh doanh Chicago (Chicago Business Barometer) giảm xuống còn 36,3 vào tháng 11/2025 từ mức 43,8 của tháng trước và thấp hơn so với ước tính của thị trường là 44,3. Đây là tháng thứ 24 liên tiếp có chỉ số dưới ngưỡng trung tính 50, báo hiệu sự suy giảm mạnh mẽ trong hoạt động kinh tế của Chicago và là mức giảm mạnh nhất kể từ tháng 5/2024. Các chỉ số phụ về đơn đặt hàng mới, sản lượng và việc làm đều giảm. Trong khi đó, lượng hàng giao cho nhà cung cấp lại tăng.

Đơn đặt hàng mới cho hàng hóa bền do Mỹ sản xuất đã tăng 0,5% so với tháng trước vào tháng 9/2025, sau mức tăng 3,0% đã được điều chỉnh tăng vào tháng 8 và vượt quá kỳ vọng của thị trường là 0,3%.

Điều quan trọng là không có dữ liệu nào của Mỹ công bố có tác động đáng kể đến suy nghĩ của thị trường về chính sách của Cục Dự trữ Liên bang (Fed). Các nhà giao dịch và nhà đầu tư một lần nữa đang đặt cược rằng Fed sẽ cắt giảm lãi suất một lần nữa khi các nhà hoạch định chính sách họp vào tháng tới (ngày 9 - 10/12), với thị trường dự đoán khoảng 80% chắc chắn về việc tăng lãi suất một phần tư điểm.

"Sự thay đổi trong tâm lý về lãi suất bắt đầu sau dữ liệu việc làm tháng 9 bị trì hoãn vào tuần trước và được củng cố bởi các bình luận từ Chủ tịch Fed New York John Williams và Chủ tịch Fed San Francisco Mary Daly. Chủ tịch Fed Jerome Powell và các đồng minh của ông ủng hộ việc cắt giảm, bất chấp sự phản đối từ các quan chức khác lo ngại hơn về lạm phát, và dữ liệu kinh tế yếu kém gần đây dự kiến ​​sẽ thuyết phục phần còn lại của ủy ban", Bloomberg đưa tin.

Về mặt kỹ thuật, mục tiêu giá tăng tiếp theo của những người đầu cơ giá vàng tương lai tháng 12 là đóng cửa trên ngưỡng kháng cự vững chắc tại mức cao nhất của tháng 11 là 4.250 USD/ounce. Mục tiêu giá giảm ngắn hạn tiếp theo của những người đầu cơ giá xuống là đẩy giá tương lai xuống dưới ngưỡng hỗ trợ kỹ thuật vững chắc tại 4.000 USD/ounce.

Ngưỡng kháng cự đầu tiên được nhìn thấy ở mức 4.175 USD/ounce và sau đó là 4.200 USD/ounce. Mức hỗ trợ đầu tiên được nhìn thấy ở mức thấp nhất qua đêm là 4.127,5 USD/ounce và sau đó là 4.100 USD/ounce.

Giá vàng trong nước tiếp tục tăng

Giá vàng hôm nay 27/11 ghi nhận vàng SJC và nhẫn tiếp tục cùng tăng mạnh so với phiên hôm qua. Đây là ngày tăng thứ 2 liên tiếp theo xu hướng thế giới.

Theo đó, giá vàng miếng SJC tại Tập đoàn Doji trên thị trường Hà Nội và TP.HCM giao dịch ở quanh mức 151,4 - 153,4 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng mạnh 500.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với cùng thời điểm hôm qua. Chênh lệch mua bán ở mức 2 triệu đồng/lượng.

Tại Bảo Tín Minh Châu, giá vàng hôm nay SJC giao dịch ở mức 151,9 - 153,4 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng mạnh 500.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với cùng thời điểm hôm qua. Chênh lệch giữa 2 chiều mua – bán mỗi lượng ở mức 1,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng SJC tại Phú Quý giao dịch quanh mức 150,9 - 153,4 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng mạnh 500.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và bán ra so với cùng thời điểm hôm qua. Chênh lệch mua bán ở mức 2,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay 27/11 ghi nhận vàng SJC và nhẫn tiếp tục cùng tăng mạnh

Đối với vàng nhẫn, giá nhẫn tròn trơn Vàng Rồng Thăng Long tại Bảo Tín Minh Châu, giao dịch ở mức 150 – 153 triệu đồng/lượng (mua – bán), tăng 400.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với cùng thời điểm hôm qua. Chênh lệch chiều mua – bán ở mức 3 triệu đồng.

Giá vàng nhẫn Doji Hưng Thịnh Vượng 9999 của Tập đoàn Doji tại thị trường Hà Nội giao dịch ở mức 149,4 - 152,4 triệu đồng/lượng, tăng mạnh 700.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với cùng thời điểm hôm qua. Chênh lệch giữa 2 chiều mua – bán ở mức 3 triệu đồng.

Giá vàng hôm nay nhẫn tròn trơn 999,9 tại Công ty Phú Quý giao dịch quanh mức 149,7 - 152,7 triệu đồng/lượng, tăng mạnh 500.000 đồng/lượng cả chiều mua vào và bán ra so với cùng thời điểm hôm qua. Chênh lệch mua – bán ở mức 3 triệu đồng/lượng.