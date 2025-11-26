Thống nhất chủ trương hỗ trợ trên 14,2 tỷ đồng mua đồng phục học sinh vùng lũ Khánh Hòa

Thường trực Tỉnh ủy Khánh Hòa đã thống nhất chủ trương hỗ trợ mua đồng phục cho 47.449 học sinh, thuộc các hộ gia đình bị ảnh hưởng lũ lụt.

Mức hỗ trợ mỗi học sinh 300.000 đồng để mua hai bộ đồng phục, với tổng kinh phí hơn 14,2 tỷ đồng. Khoản tiền hỗ trợ này được áp dụng đối với học sinh từ cấp tiểu học đến trung học phổ thông đang học tập tại các trường học trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Ngôi trường Tiểu học Diên An 1, tỉnh Khánh Hòa bị sập do mưa lũ vừa qua.

Trước đó, tại Quyết định số 2196/QĐ-UBND ngày 23/11 của UBND tỉnh Khánh Hòa đã bổ sung đợt 1 gần 302 tỷ đồng để hỗ trợ người dân 49 xã, phường khắc phục hậu quả thiệt hại do lũ lụt. Theo đó, các hộ gia đình thiệt hại do lũ lụt có nhà bị sập hoàn toàn được hỗ trợ 60 triệu đồng, nhà hư hỏng cần sửa chữa 30 triệu đồng, mỗi người dân trong các hộ gia đình bị thiệt hại được hỗ trợ 1 triệu đồng, mỗi học sinh từ cấp tiểu học đến trung học phổ thông ở các hộ gia đình có nhà bị ngập lụt được hỗ trợ 500.000 đồng.

Với hai khoản nêu trên, mỗi học sinh từ cấp tiểu học đến trung học phổ thông ở các hộ gia đình có nhà bị ngập lụt ở Khánh Hòa sẽ được hỗ trợ 800.000 đồng để mua đồng phục, sách vở, đồ dùng học tập.

Tính đến 16h30 ngày 24/11, toàn ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Khánh Hòa có 162 cơ sở giáo dục bị thiệt hại do mưa lũ, với ước thiệt hại khoảng trên 84 tỷ đồng. Các xã, phường thiệt hại nặng như: Bắc Nha Trang, Tây Nha Trang, Diên Khánh, Suối Hiệp, Diên Điền, Diên Lạc, Diên Lâm,...