Công ty WHA (Công ty con của Tập đoàn WHA Corporation PCL – Thái Lan) là muốn đầu tư 2 dự án khu công nghiệp tại Thanh Hóa với quy mô 1.339 ha.

Tập đoàn WHA Corporation PCL là nhà phát triển bất động sản khu công nghiệp, logistics tích hợp tiện ích và năng lượng hàng đầu của Thái Lan. Các khu công nghiệp của Công ty tại Thái Lan được thực hiện bởi Công ty con của Tập đoàn là Công ty WHA. Qua nghiên cứu, đánh giá tổng thể các yếu tố kinh tế, văn hóa, xã hội, Công ty WHAcó định hướng đầu tư phát triển 2 dự án tại Thanh Hóa.

Tập đoàn WHA đầu tư Khu công nghiệp WHA IZ 1 Nghệ An.

Dự án thứ nhất là Khu đô thị Công nghiệp phía Bắc TPThanh Hóa (quy mô 800 ha), mục tiêu xây dựng một khu công nghiệp công nghệ cao WHA – Thanh Hóa, nằm gần với Hà Nội, Hải Phòng, cùng với tuyến đường cao tốc đang dần hình thành.

Dự án thứ hai là Khu Công nghiệp số 21 (quy mô 539 ha), thuộc Khu kinh tế Nghi Sơn, huyện Tĩnh Gia, nằm gần khu Lọc hóa dầu Nghi Sơn, định hướng sẽ là vị trí thuận lợi để thu hút các nhóm ngành công nghiệp liên quan như nhựa, sợi, cao su, kim loại, ô tô, sinh hóa…

UBND tỉnh Thanh Hóa đánh giá cao đề xuất của Tập đoàn WHA và đề nghị nhà đầu tư phối hợp với sở, ngành, Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp để chuẩn bị các thủ tục sớm triển khai được dự án. Lãnh đạo Tập đoàn WHA cũng cam kết sẽ đẩy nhanh tiến độ đầu tư 2 dự án nếu tỉnh sớm bàn giao mặt bằng.

Tại Việt Nam, Tập đoàn WHA đã đầu tư Khu công nghiệp WHA IZ 1 Nghệ An với diện tích 3.200 ha với tổng mức đầu tư 22.000 tỷ đồng, trực thuộc Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An. Dự án được chia làm 7 giai đoạn. Sau 2 năm đầu tư xây dựng hạ tầng cơ bản, Khu công nghiệp WHA IZ 1 – Nghệ An đã hoàn thành 143.5ha của giai đoạn 1 (với tổng diện tích 498 ha).

Sau khi hoàn thành giai đoạn 1, sáu giai đoạn phát triển tiêp theo của dự án Khu công nghiệp WHA Hermaraj – Nghệ An sẽ được triển khai xây dựng và dự kiến hoàn thành vào năm 2028 trên toàn bộ tổng diện tích 3.200ha.