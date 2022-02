Thái Lan thông báo tăng giá sàn xuất khẩu tinh bột sắn, sắn Việt Nam vẫn 'khó cửa' vào Trung Quốc

Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan Việt Nam, tháng 1/2022, Việt Nam xuất khẩu được 277,14 nghìn tấn sắn và các sản phẩm từ sắn, trị giá 117,35 triệu USD, tăng 4,9% về lượng và tăng 2,6% về trị giá so với tháng 12/2021; so với tháng 1/2021 giảm 40,5% về lượng và giảm 32% về trị giá. Giá xuất khẩu bình quân sắn và các sản phẩm từ sắn ở mức 423,4 USD/tấn, giảm 2,2% so với tháng 12/2021, nhưng tăng 14,3% so với tháng 1/2021.

Nguồn: Tính toán từ số liệu của Tổng cục Hải quan Việt Nam

Tính riêng mặt hàng sắn, trong tháng 1/2022, xuất khẩu sắn đạt 94 nghìn tấn, trị giá 25,6 triệu USD, tăng 19% về lượng và tăng 15,2% về trị giá so với tháng 12/2021; so với tháng 1/2021 giảm 42,6% về lượng và giảm 35,3% về trị giá. Giá sắn xuất khẩu bình quân ở mức 272,4 USD/tấn, giảm 3,2% so với tháng 12/2021, nhưng tăng 12,6% so với tháng 1/2021.

Trong tháng 1/2022, xuất khẩu sắn và các sản phẩm từ sắn sang Trung Quốc chiếm 96,4% tổng lượng sắn và các sản phẩm từ sắn của cả nước, với 267,11 nghìn tấn, trị giá 112,14 triệu USD, tăng 7,4% về lượng và tăng 4,8% về trị giá tháng 12/2021; so với tháng 1/2021 giảm 40,2% về lượng và giảm 31,9% về trị giá.