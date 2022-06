Tháng 5, doanh thu của "nữ hoàng cá tra" Vĩnh Hoàn (VHC) tăng 96% so với cùng kỳ

Lũy kế 5 tháng đầu năm 2022, "nữ hoàng cá tra" Vĩnh Hoàn ghi nhận doanh thu đạt 6.432 tỷ đồng, tăng gần 90% so với cùng kỳ năm 2021.

Công ty CP Vĩnh Hoàn (HoSE: VHC) vừa công bố doanh thu tháng 5 (đã bao gồm Sa Giang) đạt 1.508 tỷ đồng, tăng 96% so với cùng kỳ năm trước và giảm 8% so với tháng 4/2022.

Doanh thu các sản phẩm từ cá tra là 1.036 tỷ đồng, tăng 101% so với cùng kỳ năm trước tuy nhiên giảm 11% so với tháng trước.

Xét theo thị trường, doanh thu tại Mỹ tiếp tục ghi nhận tăng trưởng mạnh 157% đạt 812 tỷ đồng so với cùng kỳ 2021 nhưng giảm 19% so với tháng trước. Thị trường tăng trưởng mạnh thứ 2 là thị trường nội địa với mức tăng 100% lên 256 tỷ đồng nhưng cũng giảm 4% so với tháng trước. Hai thị trường Trung Quốc và châu Âu có doanh thu tăng so với cùng kỳ năm trước và tăng cả so với tháng trước.

Lũy kế 5 tháng, doanh nghiệp cá tra này ghi nhận doanh thu 6.432 tỷ đồng, tăng gần 90% so với cùng kỳ năm trước.

Cơ cấu doanh thu tháng 5 của Vĩnh Hoàn. Nguồn: Vĩnh Hoàn

Kết quả kinh doanh của Vĩnh Hoàn tăng trưởng mạnh trong bối cảnh ngành cá tra có nhiều thuận lợi. Theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP), sau 2 năm kiềm chế vì dịch Covid-19, nhu cầu tại các thị trường hồi phục và bùng phát mạnh, nguồn cung tại các thị trường không đủ đáp ứng, lạm phát giá gia tăng. Xuất khẩu thủy sản sau khi lập kỷ lục vào tháng 4 với 1,1 tỷ USD thì có sự chững lại trong tháng 5 nhưng vẫn chạm mốc 1 tỷ USD, tăng 27% so với cùng kỳ năm trước.

Lũy kế 5 tháng, xuất khẩu thủy sản đạt 4,6 tỷ USD, tăng 42% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, tôm đạt kim ngạch xuất khẩu 1,8 tỷ USD, tăng 38%; cá tra đạt 1,2 tỷ USD, tăng 90%. Với cá tra, lạm phát giá thực phẩm và thủy sản cao kỷ lục trên thế giới là lợi thế cho mặt hàng cá tra xuất khẩu của Việt Nam, sản lượng bán qua các thị trường tăng mạnh, đặc biệt là Mỹ, EU và Trung Quốc.

Cũng liên quan đến Vĩnh Hoàn, đơn vị vừa công bố thông tin đã bán hết toàn bộ 1.430.930 cổ phiếu quỹ với giá hơn 107.000 đồng/cổ phiếu.

Thời gian thực hiện giao dịch nói trên từ ngày 30/5 đến ngày 14/6. Phương thức giao dịch là thỏa thuận hoặc khớp lệnh trên hệ thống giao dịch của Sở giao dịch Chứng khoán TP HCM. Sau khi thực hiện thành công giao dịch, số lượng cổ phiếu quỹ của công ty đã trở về con số 0. Với giá giao dịch là 107.624 đồng/cổ phiếu, Vĩnh Hoàn thu được 154 tỷ đồng.

Trước đó, ngày 19/5, VHC công bố sẽ bán hơn 1,4 triệu cổ phiếu nhằm tăng nguồn vốn lưu động cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Động thái bán cổ phiếu quỹ của doanh nghiệp chuyên sản xuất và xuất khẩu cá tra này diễn ra trong bối cảnh giá cổ phiếu của công ty đang giao dịch tại vùng giá cao kỷ lục kể từ khi niêm yết (24/12/2007) đến nay.

Tại ngày 30/4, thị giá cổ phiếu của Vĩnh Hoàn đạt 117.000 đồng/cổ phiếu sau đó sụt giảm xuống 102.000 đồng/cổ phiếu trong phiên kết thúc ngày 16/6.

Sau khi bán cổ phiếu quỹ thành công, Vĩnh Hoàn dự tính thời gian tới sẽ phát hành cổ phiếu ESOP cho các lãnh đạo chủ chốt của doanh nghiệp.