Tháng 4, doanh thu Vĩnh Hoàn (VHC) tăng gần gấp đôi lên 1.651 tỷ đồng

"Nữ hoàng" cá tra Vĩnh Hoàn (VHC) vừa công bố doanh thu tháng 4 đạt 1.651 tỷ đồng, tăng 98% so với cùng kỳ năm trước và tăng 20% so với tháng trước.

Lũy kế 4 tháng, Công ty CP Vĩnh Hoàn (HoSE: VHC) báo cáo tổng doanh thu 4.924 tỷ đồng, tăng 88% so với cùng kỳ năm trước.

Về thị trường, Mỹ tiếp tục ghi nhận tăng trưởng mạnh 240% đạt 983 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước và tăng 51% so tháng trước. Song, thị trường Trung Quốc và Mỹ ghi nhận giảm lần lượt 20% và 3% so với tháng 4/2021.

Đơn vị: tỷ đồng

Trong quý I/2022, Công ty ghi nhận doanh thu đạt 3.267,6 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 553,3 tỷ đồng, lần lượt tăng 82,7% và 320,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, biên lợi nhuận gộp cải thiện từ 15,2% lên 23,8%.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp tăng 185,6% so với cùng kỳ, tương ứng tăng thêm 505,9 tỷ đồng lên 778,5 tỷ đồng; doanh thu tài chính tăng 88,8%, tương ứng tăng thêm 33,38 tỷ đồng lên 70,97 tỷ đồng; chi phí tài chính tăng 124,3%, tương ứng tăng thêm 23,5 tỷ đồng lên 42,4 tỷ đồng; chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp tăng 2,4%, tương ứng tăng thêm 3,34 tỷ đồng lên 142,66 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Trong năm 2022, Công ty đặt kế hoạch doanh thu 13.000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 1.600 tỷ đồng, lần lượt tăng 43,6% và 45,6% so với thực hiện trong năm 2021. Như vậy, kết thúc quý đầu năm, công ty hoàn thành 34,6% kế hoạch lợi nhuận năm.

Mới đây, công ty công bố kế hoạch bán 1,4 triệu cổ phiếu quỹ để tăng nguồn vốn lưu động cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Thời gian giao dịch sau khi được UBCK chấp thuận.