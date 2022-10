The Classia Khang Điền bàn giao đợt 1 từ tháng 10.2022

Tập đoàn Khang Điền tiếp tục khẳng định uy tín với những dòng sản phẩm bất động sản chất lượng, tạo nên cộng đồng cư dân tinh hoa. The Classia bước vào giai đoạn bàn giao những căn nhà đầu tiên, chỉ sau hơn 20 ngày mở bán.





Những cư dân đầu tiên của The Classia nhận bàn giao nhà.

Tập Đoàn Khang Điền ưu tiên về chất lượng dự án

Hơn 20 năm thành lập, Tập đoàn Khang Điền chuyên tâm hoạt động trong lĩnh vực bất động sản với ưu tiên về chất lượng công trình. Ngoài ra, với nền tảng pháp lý minh bạch, kiến trúc hiện đại, dịch vụ khách hàng tận tâm, Tập đoàn đã cung cấp ra thị trường hơn 20.000 sản phẩm, tạo dựng nhiều khu dân cư đáng sống.

Với tôn chỉ pháp lý minh bạch là nền tảng cốt lõi, là kim chỉ nam cho mọi hoạt động, các dự án nhà liên kế và biệt thự làm nên thương hiệu Khang Điền đều có sổ đỏ từng lô, xây sẵn nhà, hoàn thiện tiện ích - cảnh quan và văn bản đủ điều kiện bán hàng của cơ quan có thẩm quyền trước khi mở bán. Việc đảm bảo đầy đủ pháp lý mới mở bán thể hiện chiến lược phát triển bền vững của Tập đoàn, đồng thời cũng tạo được lòng tin cho nhà đầu tư và cả khách hàng mua ở thực.

The Classia - tâm huyết từ chủ đầu tư uy tín

Là thương hiệu tiên phong phát triển phân khúc nhà liên kế & biệt thự hạng sang, an ninh 24/7, không gian riêng tư biệt lập, Tập đoàn Khang Điền tiếp tục giới thiệu khu nhà có sân vườn 1 trệt 3 lầu The Classia tại TP Thủ Đức.

The Classia bắt đầu bàn giao từ tháng 10.2022.

Khang Điền tiếp tục tạo dựng niềm tin với khách hàng dựa trên việc đề cao giá trị thật, bàn giao chỉ sau 20 ngày mở bán nhờ vào xây sẵn nhà và tiện ích – cảnh quan với mong muốn khách hàng có thể đến tận nơi – nhìn tận mắt và chạm tay vào ngôi nhà tương lai, trước khi quyết định lựa chọn "ngôi nhà để đời" cho gia đình mình.

Giá trị thật của The Classia còn được thể hiện qua sự kết nối cộng hưởng với các cộng đồng cư dân hiện hữu tại những dự án mang thương hiệu Khang Điền như: Lucasta, Melosa, Mega Ruby, Mega Residence, Mega Saphire, Safira… có tỷ lệ lấp đầy nhanh chóng khi hơn 90% cư dân đã dọn về sinh sống, tạo dựng nhiều khu dân cư văn minh, kết nối liên hoàn tại TP. Thủ Đức.

Tương tự như các dự án trước đây, The Classia đã có sổ đỏ toàn khu, giấy phép xây dựng và văn bản được phép bán nhà ở hình thành trong tương lai của cơ quan có thẩm quyền trước khi bán. Ngay sau khi bàn giao nhà, Khang Điền sẽ bắt đầu tiến hành thủ tục đề nghị cấp sổ hồng cho cư dân theo quy định.

The Classia – tài sản có giá trị bền vững

Để đảm bảo chất lượng hoàn thiện đúng cam kết với khách hàng, Khang Điền đặc biệt chú trọng lựa chọn các đối tác phát triển có thương hiệu uy tín. Theo đó, chủ đầu tư đã hợp tác cùng tổng thầu thi công An Phong và công ty tư vấn kiểm định - giám sát chất lượng công trình SCQC3… để đảm bảo đáp ứng những yêu cầu khắt khe, mang đến không gian sống hoàn hảo, xứng tầm cho những chủ nhân tinh hoa. Ngoài ra, sau khi bàn giao, The Classia sẽ được quản lý và vận hành bởi CBRE, đảm bảo sự đồng bộ về an ninh, dịch vụ cho cộng đồng cư dân.

Kế thừa những giá trị tinh hoa từ Khu biệt thự 5 sao The Venica và Verosa Park, 176 căn nhà có sân vườn 1 trệt 3 lầu tại The Classia có thiết kế kiến trúc tân cổ điển. Khang Điền đã chăm chút từng đường nét thiết kế cho những ngôi nhà tại The Classia qua kiểu mái ngói Mansard hình chóp uy nghi, sang trọng, cùng các họa tiết phù điêu tinh tế, tạo nên kết cấu bền vững, đẹp mãi theo thời gian.

Mỗi ngôi nhà tại The Classia đều có ban công, nhiều cửa sổ để đón ánh nắng cùng không khí trong lành.

Mọi tiện ích phục vụ cho cư dân đã sẵn sàng, như đường nội bộ rộng 16m, hồ bơi tràn, sân tennis trên cao, phòng gym, công viên dạo bộ ven hồ, mỗi ngôi nhà đều có hệ thống cây xanh bao quanh, có khoảng lùi trước – sau rộng rãi, tạo nên sự xanh tươi thoáng khí và đảm bảo tính riêng tư.

Cư dân The Classia sẽ được miễn phí quản lý đến hết 31.12.2024.

The Classia là mảnh ghép hoàn hảo trong khu dân cư cao cấp hiện hữu được quy hoạch đồng bộ do Tập đoàn Khang Điền phát triển và là tài sản có giá trị bền vững theo thời gian, khi tọa lạc tại TP Thủ Đức - nơi có hạ tầng đồng bộ và được định hướng phát triển là "Đô thị sáng tạo" trong tương lai.