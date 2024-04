Các luật liên quan đến thị trường bất động sản được thông qua cùng với nhiều đại dự án sắp gia nhập thị trường đã mang lại niềm tin người dân và nhà đầu tư, từ đó thúc đẩy thị trường sớm hồi phục và phát triển ổn định.

Thị trường bất động sản bán lẻ sôi động

Về thị trường bất động sản bán lẻ Hà Nội, tổng nguồn cung tăng 1% theo quý và 5% theo năm sau khi khu phức hợp The Linc (Park City) khai trương. Trong 5 năm qua, nguồn cung đạt mức tăng trưởng trung bình 3%/năm và trung tâm mua sắm chiếm thị phần lớn nhất với 63% tỷ trọng nguồn cung, tương đương 1,1 triệu m2, trong khi khối để bán lẻ chiếm 17%, còn trung tâm bách hóa chiếm 3%.

Giá tăng và công suất của phân khúc bán lẻ cũng diễn ra ổn định trong quý I/2024. Cụ thể, giá thuê gộp tầng trệt trong quý I/2024 tăng 2% so với quý IV/2023 và tăng 13% so với cùng kỳ năm ngoái, chủ yếu do giá thuê của cửa hàng bách hóa và trung tâm mua sắm tăng đạt 1,2 triệu đồng/m2/tháng. Tại khu trung tâm, giá thuê là 3,3 triệu đồng/m2/tháng, công suất thuê ổn định theo quý nhưng giảm 4% theo năm, đạt mức 87%. Khối đế bán lẻ chứng kiến mức giảm 9% theo năm, tiếp theo là các trung tâm mua sắm với mức giảm 2% theo năm.

Nguồn cung bất động sản bán lẻ đang có sự tăng trưởng trong năm 2024 (Ảnh: TN)

Các chuyên gia của Savills cũng đưa ra triển vọng, từ năm 2024 đến năm 2026, 4 trung tâm thương mại và 9 khối để bán lẻ sẽ cung cấp thêm 230.000m2 cho thị trường. Phía Tây sẽ có nguồn cung lớn nhất với 139.000m2, tiếp theo là khu vực nội thành và khu vực khác. Các trung tâm mua sắm sẽ chiếm 70% nguồn cung và khối đế bán lẻ sẽ chiếm 30%. Các dự án có quy mô lớn bao gồm Tiến Bộ Plaza và E-mart. Tổng nguồn cung văn phòng đạt 2,13 triệu m2 sàn, ổn định theo quý và giảm 2% theo năm.

Bà Hoàng Nguyệt Minh, Giám đốc Cấp cao, Bộ phận cho thuê thương mại, Savills Hà Nội cho biết, Hà Nội đang thu hút nhiều đơn vị bán lẻ trong các lĩnh vực F&B, thời trang, mỹ phẩm mở rộng hoạt động. Nhu cầu tập trung phần lớn tại các trung tâm thương mại sầm uất.

"Với nguồn cung hạng A mới dự kiến sẽ tăng trong thời gian sắp tới, giá thuê sẽ tiếp tục cạnh tranh. Một số chủ nhà giảm giá thuê để giữ chân khách, đặc biệt là đối với hạng B khi nhiều khách thuê có xu hướng nâng cấp văn phòng. Giá thuê gộp đạt 516.000 đồng/m2/tháng, giảm 1% theo quý và 2% theo năm. Trong khi đó, công suất ghi nhận sự cải thiện khi công suất tăng 1% theo quý và 2% theo năm lên 87%", bà Minh chia sẻ.

Cung theo chuyên gia của Savills Hà Nội, triển vọng thị trường bán lẻ Việt Nam trong thời gian tới có cả cơ hội và thách thức. Một mặt, nguồn cung bán lẻ vẫn còn hạn chế, và các chủ đầu tư uy tín đang nắm giữ phần lớn nguồn cung chất lượng cao, đặc biệt tại các khu vực trung tâm thành phố. Điều này yêu cầu các nhà bán lẻ cần phải xây dựng mối quan hệ tốt và sẵn sàng trả giá thuê cao hơn để tiếp cận những vị trí đắc địa.

Các dự án hạ tầng củng cố niềm tin cho thị trường bất động sản

Về phân khúc thị trường khách sạn, hoạt động thị trường được cải thiện khi nguồn cung đạt 11.120 phòng từ 67 dự án, giảm 1% theo quý sau khi hai dự án không còn xếp hạng 3 sao trong quý I/2024. Trong quý I/2024, công suất thuê đạt tới 65%, tăng 1 điểm % theo quý và 7 điểm % theo năm. Giá thuê trung bình tăng 2% theo quý và 11% theo năm.

Trong quý I/2024, lượng khách quốc tế đến Việt Nam đạt 4,6 triệu lượt, tăng 72% theo năm và 3% so với quý I/2019. Lượng khách du lịch đến Hà Nội trong quý I/2024 đạt 6,5 triệu lượt, tăng 11% theo năm. Lượng khách quốc tế đạt 1,4 triệu lượt, tăng 40% theo năm, và lượng khách nội địa đạt 5,1 triệu, tăng 5% theo năm, đây cũng là tín hiệu cho thấy thị trường du lịch đang phục hồi.

Giá thuê khách sạn Hà Nội trung bình quý I/2024 tăng 11% so với cùng kỳ năm 2023 (Ảnh: TN)

Đối với thị trường căn hộ dịch vụ, nguồn cung căn hộ dịch vụ giữ ổn định theo quý và tăng 2% theo năm sau khi hai dự án Lancaster Luminaire và L7 West Lake Hà Nội đi vào hoạt động năm 2023. Tỷ lệ lấp đầy đạt 82%, giảm 1 điểm % theo quý nhưng tăng 2 điểm % theo năm. Giá thuê trung bình đạt 579 nghìn đồng/m2/tháng, ổn định theo quý và tăng 4% theo năm.

Đáng chú ý, Hà Nội dẫn đầu trong thu hút vốn đầu tư nước ngoài với 970,8 triệu USD, chiếm 15,7% tổng vốn FDI đăng ký và tăng 6,1 lần so với cùng kỳ năm trước. Trong tháng 3/2024, Hà Nội chấp thuận chủ trương đầu tư Khu công nghiệp Đông Anh với tổng quy mô gần 300ha, vốn đầu tư 257 triệu USD. Dự án phát triển mới này dự kiến sẽ hỗ trợ nhu cầu căn hộ dịch vụ tại Hà Nội.

Bên cạnh đó, cơ sở hạ tầng liên tục được đầu tư hoàn thiện đóng vai trò then chốt trong sự phát triển của thị trường căn hộ dịch vụ. Hà Nội xác định năm 2024 là năm đẩy nhanh triển khai nhiều dự án hạ tầng giao thông trọng điểm gồm: Cầu Thượng Cát, cầu Vạn Phúc bắc qua sông Hồng, đường gom phía Đông cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ và tuyến đường nối Mỹ Đình - Ba Sao – Bái Đính.

Ông Matthew Powell, Giám đốc Savills Hà Nội nhận định, thị trường căn hộ dịch vụ vẫn duy trì mạnh mẽ nhờ có nguồn vốn FDI dồi dào. Tất cả các chỉ số thị trường đều hướng tới kết quả này và các dự án hạ tầng mới sắp đi vào hoạt động cũng củng cố thêm triển vọng của thị trường.

Các chuyên gia của Savills cũng cho biết, sẽ có 3.821 căn hộ dịch vụ được ghi nhận từ năm 2024 trở đi. Hai dự án dự kiến đi vào hoạt động trong năm 2024 với 454 căn. Quận Tây Hồ sẽ chiếm nguồn cung tương lai lớn nhất với 63%, tương đương 6 dự án mới hay 2.423 căn. Trong năm 2025, Tây Hồ View Complex dự kiến sẽ bổ sung thêm nguồn cung căn hộ hạng A lớn nhất.