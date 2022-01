Thị trường và giá thịt lợn ảm đạm khi Tết Nguyên đán đang đến gần, vì sao?

Hàng năm giá lợn hơi thường tăng dần từ thời điểm cuối tháng 11 đến trước Tết Nguyên đán do các công ty chế biến tăng cường thu mua, chuẩn bị cho đợt hàng phục vụ dịp Tết. Tuy nhiên năm nay, giá lợn hơi những ngày qua biến động không đáng kể...

Giá lợn hơi còn giảm hoặc duy trì mức thấp trong dịp Tết Nguyên đán và quý I/2022

Thị trường và giá thịt lợn ảm đạm khi Tết Nguyên đán đang đến gần. Ảnh: DV

Trong tháng 12/2021, giá lợn trên cả nước không có nhiều biến động, dù Tết dương lịch đã qua và Tết âm lịch sắp đến. Hiện, giá heo hơi 3 miền đang giao dịch quanh mức 45.000 - 49.000 đồng/kg, giảm 1.000-3.000 đồng/kg so với cuối tháng 11/2021, do nguồn cung lớn trong khi nhu cầu chưa cao bởi bếp ăn trường học, công ty, nhà hàng hoạt động còn ít nên giá lợn hơi vẫn ở mức thấp.

Nguồn: Trung tâm Công nghiệp và Thương mại tổng hợp

Hàng năm giá lợn hơi thường tăng dần từ thời điểm cuối tháng 11 đến trước Tết Nguyên đán do các công ty chế biến tăng cường thu mua, chuẩn bị cho đợt hàng phục vụ dịp Tết. Tuy nhiên năm nay, giá lợn hơi những ngày qua biến động không đáng kể.

Hiện dịch tả lợn châu Phi vẫn đang diễn biến phức tạp tại một số địa phương, phần lớn cơ sở chăn nuôi đang chịu lỗ. Trước lo ngại về bùng phát của dịch bệnh trên diện rộng, nhiều cơ sở chăn nuôi có thể phải dừng nuôi.

Theo nhận định của các chuyên gia ngành chăn nuôi, nhiều khả năng giá lợn hơi còn giảm hoặc duy trì mức thấp trong dịp Tết Nguyên đán và quý I/2022 bởi sự lo ngại về biến thể mới của Covid-19 khiến biện pháp chống dịch được siết chặt, các bếp ăn công nghiệp, trường học chưa trở lại hoạt động bình thường…

Năm 2021, ngành chăn nuôi liên tục gặp khó khăn như giá thức ăn chăn nuôi tăng cao, tắc khâu vận chuyển lưu thông, nhu cầu tiêu thụ giảm vì dịch Covid-19. Chăn nuôi lợn tiếp tục gặp khó khăn khi giá thịt lợn hơi vẫn ở mức thấp và các chi phí đầu vào, đặc biệt là thức ăn chăn nuôi liên tục tăng, khiến phần lớn các cơ sở chăn nuôi đều đang chịu thua lỗ.

Tổng đàn lợn cả nước hiện có khoảng 28,1 triệu con; tổng sản lượng thịt các loại năm 2021 đạt khoảng 6,2 triệu tấn, trong đó thịt lợn đạt khoảng 3,82 triệu tấn, tăng 6,1% so với năm trước.

Năm 2021, ngành chăn nuôi liên tục gặp khó khăn như giá thức ăn chăn nuôi tăng cao, tắc khâu vận chuyển lưu thông, nhu cầu tiêu thụ giảm vì dịch Covid-19. Ảnh: CT

Nhập thịt của Ấn Độ, bán thịt sang Trung Quốc

Do nhu cầu yếu, trong khi nguồn cung trong nước tăng, nên trong tháng 11/2021, nhập khẩu thịt và các sản phẩm từ thịt về Việt Nam tiếp tục giảm, đây là tháng thứ 4 liên tiếp nhập khẩu thịt giảm so với cùng kỳ năm 2020.

Theo tính toán từ số liệu của Tổng cục Hải quan Việt Nam, tháng 11/2021, Việt Nam nhập khẩu 53,84 nghìn tấn thịt và các sản phẩm từ thịt, trị giá 107,96 triệu USD, giảm 9,9% về lượng và giảm 0,05% về trị giá so với tháng 11/2020. Lũy kế 11 tháng năm 2021, Việt Nam nhập khẩu 672,63 nghìn tấn thịt và các sản phẩm từ thịt, trị giá 1,29 tỷ USD, tăng 0,9% về lượng và tăng 14,6% về trị giá so với cùng kỳ năm 2020.

Trong đó, Ấn Độ là thị trường lớn nhất cung cấp thịt và các sản phẩm từ thịt cho Việt Nam trong tháng 11/2021, với 9,46 nghìn tấn, trị giá 29,26 triệu USD, tăng 71,6% về lượng và tăng 58,1% về trị giá so với tháng 11/2020, chiếm 17,6% tổng lượng thịt và các sản phẩm từ thịt nhập khẩu của Việt Nam trong tháng.

Giá nhập khẩu bình quân thịt và các sản phẩm thịt từ thị trường Ấn Độ ở mức 3.094 USD/tấn, giảm 7,9% so với tháng 11/2020. Lũy kế 11 tháng năm 2021, nhập khẩu thịt và các sản phẩm thịt từ thị trường Ấn Độ đạt 95,58 nghìn tấn, trị giá 306,09 triệu USD, tăng 17,9% về lượng và tăng 18,1% về trị giá so với cùng kỳ năm 2020.

Nguồn: Tính toán từ số liệu của Tổng cục Hải quan Việt Nam

Trong tháng 11/2021, Việt Nam nhập khẩu chủ yếu là các chủng loại như: Thịt và phụ phẩm ăn được sau giết mổ của gia cầm thuộc nhóm 01.05, tươi ướp lạnh hoặc đông lạnh; thịt lợn tươi ướp lạnh hoặc đông lạnh; phụ phẩm ăn được sau giết mổ của lợn, trâu, bò sống ướp lạnh hoặc đông lạnh; thịt trâu, bò tươi đông lạnh… Trong đó, nhập khẩu thịt gia cầm, thịt lợn, thịt bò tiếp tục giảm so với cùng kỳ năm 2020.

Trong tháng 11/2021, Việt Nam nhập khẩu 13,21 nghìn tấn thịt lợn tươi ướp lạnh hoặc đông lạnh, trị giá 30,35 triệu USD, giảm 17,2% về lượng và giảm 19,8% về trị giá so với tháng 11/2020; giá nhập khẩu trung bình đạt 2.298 USD/tấn, giảm 3,2% so với tháng 11/2020. Nhập khẩu thịt lợn tiếp tục giảm do nhu cầu vẫn chưa được cải thiện, trong khi nguồn cung trong nước cao. Lũy kế 11 tháng năm 2021, nhập khẩu thịt lợn tươi ướp lạnh hoặc đông lạnh đạt 148,66 nghìn tấn, trị giá 343,2 triệu USD, tăng 21,9% về lượng và tăng 17,4% về trị giá so với cùng kỳ năm 2020.

Về xuất khẩu: Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan Việt Nam, tháng 11/2021, xuất khẩu thịt và sản phẩm thịt của Việt Nam đạt 2,39 nghìn tấn, trị giá 9,96 triệu USD, tăng 18,2% về lượng và tăng 32,4% về trị giá so với tháng 10/2021.

Xuất khẩu thịt và sản phẩm thịt tăng là do xuất khẩu sang một số thị trường chủ chốt như thị trường Trung Quốc, Hồng Kông, Nhật Bản... tăng mạnh. Lũy kế 11 tháng năm 2021, Việt Nam xuất khẩu được 17,7 nghìn tấn thịt và sản phẩm thịt, trị giá 70,09 triệu USD.

Tháng 11/2021, thịt và các sản phẩm thịt của Việt Nam được xuất khẩu sang 17 thị trường. Trong đó, xuất khẩu nhiều nhất sang thị trường Trung Quốc, chiếm 40,6% tổng lượng thịt và các sản phẩm thịt xuất khẩu của cả nước, với 972 tấn, trị giá 1,85 triệu USD, tăng 24,3% về lượng và tăng 73,4% về trị giá so với tháng 10/2021. Lũy kế 11 tháng năm 2021, Việt Nam xuất khẩu sang Trung Quốc 3,96 nghìn tấn thịt và các sản phẩm thịt, trị giá 6,99 triệu USD.

Tháng 11/2021, thịt và các sản phẩm từ thịt của Việt Nam xuất khẩu chủ yếu là các chủng loại như: Thịt và phụ phẩm ăn được sau giết mổ của gia cầm thuộc nhóm 01.05, tươi, ướp lạnh hoặc đông lạnh; Thịt lợn tươi, ướp lạnh hoặc đông lạnh; Thịt khác và phụ phẩm dạng thịt ăn được sau giết mổ của động vật khác, tươi, ướp lạnh hoặc đông lạnh… Trong đó, thịt và phụ phẩm ăn được sau giết mổ của gia cầm thuộc nhóm 01.05, tươi ướp lạnh hoặc đông lạnh được xuất khẩu nhiều nhất với 1,22 nghìn tấn, trị giá 2,18 triệu USD, giảm 1,1% về lượng và giảm 3,2% về trị giá so với tháng 10/2021; giá xuất khẩu bình quân đạt 1.793 USD/tấn, giảm 2,1% so với tháng 10/2021. Thịt và phụ phẩm ăn được sau giết mổ của gia cầm thuộc nhóm 01.05, tươi ướp lạnh hoặc đông lạnh được xuất khẩu sang các thị trường Trung Quốc, Thái Lan và Hồng Kông.

Nhiều khả năng giá lợn hơi còn giảm hoặc duy trì mức thấp trong dịp Tết Nguyên đán và quý I/2022 bởi sự lo ngại về biến thể mới của Covid-19. Ảnh: CT

Theo dự báo của FAO, sản lượng thịt lợn toàn cầu năm 2021 đạt 122 triệu tấn, tăng 11,2% so với năm 2020. Trong đó, thị trường Trung Quốc tăng 12 triệu tấn, chiếm 94% mức tăng toàn cầu. Sau khi bị tiêu hủy hàng triệu con lợn do dịch tả lợn châu Phi từ năm 2018 đến năm 2020, sản lượng thịt lợn của Trung Quốc tăng cao do giết mổ hàng loạt nhằm giảm thiệt hại do giá nội địa giảm. Tổng lượng thịt lợn xuất khẩu trên thế giới năm 2021 đạt 12,9 triệu tấn, ổn định so với năm 2020. Nhập khẩu thịt lợn của Trung Quốc giảm 13%, do nước này đặt mục tiêu cân bằng nguồn cung với nhu cầu trong nước. Nhập khẩu thịt lợn của Anh, Liên minh châu Âu và Nhật Bản cũng giảm, trong khi nhập khẩu tăng ở Philipines, Mehico, Hoa Kỳ và Việt Nam.