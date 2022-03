Thông tin mới nhất liên quan vụ thoái vốn tại Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn

Ông Hoàng Minh Trí - cựu thành viên HĐQT Cty TIE và thuộc cấp vừa bị khởi tố để làm rõ những sai phạm liên quan việc Tổng công ty Công nghiệp Sài Gòn (CNS) thoái vốn có dấu hiệu vi phạm pháp luật.

Cơ quan An ninh điều tra - Bộ Công an vừa cho cho biết, đơn vị này đã tống đạt các quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam đối với ông Hoàng Minh Trí (cựu thành viên HĐQT Cty TIE); khởi tố nhưng cho tại ngoại đối với bà Phạm Thúy Oanh (phó Tổng giám đốc Cty TIE), để điều tra hành vi “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí” theo điều 219 Bộ luật hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) xảy ra tại CNS mà Cơ quan An ninh điều tra đang thụ lý.

Theo thông tin ban đầu, CNS là công ty TNHH MTV, doanh nhiệp 100% vốn nhà nước. Thời gian qua có nhiều đơn thư phản ánh các hành vi chỉ đạo của lãnh đạo CNS gây thất thoát tài sản của nhà nước, trong đó có nội dung CNS bán cổ phần, thoái vốn...

Thôn tin trên tờ Lao Động, năm 2017, Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn đã bán toàn bộ 51% cổ phần của doanh nghiệp mình trong Công ty Cổ phần Điện tử Sài Gòn - Sagel với giá gần 21 tỉ đồng. Được biết, Công ty Cổ phần Điện tử và dịch vụ Công nghiệp Sài Gòn (Sagel) tiền thân là Công ty Điện tử Sài Gòn, được thành lập năm 1992. Năm 2007, Sagel chuyển mô hình hoạt động sang công ty cổ phần, Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn nắm 51% vốn.

Khu đất vàng 119 Phổ Quang có giá trị hơn 3.000 tỉ nhưng lại bị CNS chuyển nhượng giá chỉ hơn 21 tỉ đồng. Ảnh Lao Động

Đáng chú ý, tại thời điểm đó Công ty Cổ phần Điện tử Sài Gòn - Sagel đang sở hữu nhiều lô đất đắc địa tại TP.HCM, đặc biệt có lô đất tại 119 Phổ Quang (quận Phú Nhuận) có giá trị lên tới hơn 3.000 tỉ đồng. Vào tháng 10.2013, Sagel ký hợp đồng hợp tác cùng 2 pháp nhân đầu tư dự án "Trung tâm phức hợp văn phòng thương mại chung cư Sagel" tại 119 Phổ Quang, quận Phú Nhuận. Theo đó, một liên doanh 3 bên được thành lập, trong đó Sagel nắm giữ 26% vốn trong liên doanh.

Theo tài liệu, thuyết minh báo cáo tài chính năm 2015 của Sagel, doanh nghiệp này góp vốn thành lập liên doanh theo quyết định của HĐQT số 01/2015 ngày 27/4.2015 với số vốn góp là 52 tỉ đồng, chiếm 26% vốn điều lệ của liên doanh. Trên thực tế vào cuối năm 2015, Sagel chỉ mới chuyển phần góp 1,56 tỉ đồng, chiếm 0,78% vốn điều lệ. Số vốn góp 50,44 tỉđồng còn lại, chiếm 25,22% vốn điều lệ liên doanh, sẽ được doanh nghiệp chuyển vào ngày 27.4.2018 theo tiến độ góp vốn đăng ký.

Tuy nhiên, tháng 3.2017, CNS bán thành công toàn bộ 51% vốn của Sagel với giá bình quân 27/301 đồng/cổ phiếu, thu về gần 21 tỉ đồng. Như vậy, lô đất vàng 119 Phổ Quang không còn thuộc sở hữu của CNS. Lô đất này là 1 trong 60 trường hợp chuyển đổi mục đích sử dụng đất của doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp cổ phần hóa giai đoạn từ tháng 7/2014 đến tháng 11/2016 bị thanh tra.

Tương tự, CNS cũng đã thoái vốn tại Công ty Cổ phần TIE, trong khi doanh nghiệp này đang là chủ sở hữu của nhiều lô "đất vàng" nằm tại khu vực trung tâm thành phố. Công ty CP TIE tiền thân là Công ty Sản xuất kinh doanh xuất nhập khẩu Điện - Điện tử Quận 10, được thành lập từ năm 1990. Tháng 7/2004, chuyển đổi sang hình thức công ty cổ phần, lấy tên gọi Công ty Cổ phần TIE với vốn điều lệ 87 tỉ đồng, cổ đông Nhà nước là Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn (viết tắt là CNS) nắm giữ 70% vốn điều lệ.

Từ những năm 2009-2010, TIE hợp tác kinh doanh với nhiều đơn vị, chủ yếu góp vốn bằng quyền sở hữu đất để thực hiện dự án. Tuy nhiên, từ năm 2013 - 2015, TIE đã tiến hành thoái vốn hoặc chuyển nhượng cổ phần tại các liên doanh. Và cũng chính từ đây, nhiều lô đất vàng do TIE sở hữu đã bị “sang tay”.

Đơn cử như Lô đất 376 Điện Biên Phủ, Q. 10 có diện tích 1.110m2, đây vốn là trụ sở chính của TIE. Sau đó, công ty này hợp tác kinh doanh với Eximland để đầu tư cao ốc văn phòng TIE. Theo kế hoạch năm 2010 sẽ khởi công và hoàn thiện trong 2 năm. Tuy nhiên, tại Đại hội thường niên đầu năm 2016, lãnh đạo TIE cho biết, công ty đã thoái vốn khỏi dự án khu đất 376 Điện Biên Phủ giúp TIE ghi nhận lợi nhuận chênh lệch khoảng 500 triệu đồng. Báo cáo tài chính năm 2015 cho thấy, TIE đã thoái vốn khỏi liên doanh Công ty Cổ phần Đầu tư TIE - EXIM, giá gốc đầu tư vào liên doanh này của TIE là 10,44 tỉ đồng.

Hay như trường hợp Lô đất 52 Thành Thái, quận 10, TP.HCM có diện tích 5.700m2. Năm 2015, TIE đã đem góp vốn hợp tác với Công ty Cổ phần Ngôi nhà Mega để đầu tư xây dựng khu phức hợp theo thỏa thuận hợp tác ngày 30/01/2015. Giá trị vốn góp của TIE trong Mega - TIE là 54,6 tỉ đồng, tương đương 26% vốn điều lệ. Tuy nhiên, TIE đã thực góp 36 tỉ đồng, tương đương 17,14% vốn của Mega - TIE. Tháng 4/2017, TIE đã chuyển nhượng toàn bộ vốn thực góp của mình ở Mega TIE với giá 36 tỉ đồng theo chủ trương đã được thông qua vào tháng 12/2016.

Theo nội dung đơn tố cáo của các nhân viên CNS, việc thoái vốn của CNS chỉ tính riêng tại Công ty Cổ phần Điện tử Sài Gòn - Sagel và Công ty Cổ phần TIE đã gây thất thoát cho nhà nước khoảng 1.700 tỉ đồng.

UBND TP HCM vào năm 2019 cũng đã quyết định tạm ngừng giao dịch, chuyển nhượng đối với một số lô đất có nguồn gốc là tài sản của CNS do thoái vốn.

Thanh tra TP HCM sau đó đã cung cấp tài liệu liên quan CNS cho Bộ Công an phục vụ quá trình điều tra.

Sau quá trình điều tra, Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố đối với ông Chu Tiến Dũng (cựu Tổng Giám đốc CNS), Đỗ Văn Ngà (Kế toán trưởng kiêm Trưởng phòng Tài chính - Kế toán CNS), Nguyễn Hoàng Anh (Chủ tịch Hội đồng Thành viên CNS), Lê Viết Ba (Phó trưởng Phòng kế toán CNS) về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí.