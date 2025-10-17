Giá vàng hôm nay mới nhất 17/10: Vàng nhẫn "nhảy vọt" 5 triệu/lượng, dân buôn "gom" vàng chợ đen giá cao

Giá vàng hôm nay mới nhất 17/10 tăng không ngừng

Tại thời điểm 15 giờ sáng ngày 17/10, tại Bảo Tín Minh Châu, giá vàng hôm nay mới nhất đối với nhẫn tròn trơn niêm yết giá 156 - 159 triệu đồng/lượng, tăng mạnh 5 triệu đồng/lượng ở hai chiều mua - bán so với đầu giờ sáng. Chênh lệch hai chiều mua bán là 3 triệu đồng/lượng.

Tại các thương hiệu khác có sự chênh lệch nhẹ: DOJI niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 151,4 - 152,9 triệu đồng/lượng (mua - bán), SJC niêm yết 150 - 152,2 triệu đồng/lượng (mua - bán), PNJ niêm yết 150,6 - 152,1 triệu đồng/lượng (mua - bán), Phú Quý niêm yết 150 - 153 triệu đồng/lượng (mua - bán),...

Trong khi, giá vàng SJC giao dịch mua - bán ở mức 152,5 – 153 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng mạnh 4,4 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và tăng mạnh 3,9 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra so với đầu giờ sáng. Chênh lệch giữa 2 chiều mua – bán mỗi lượng thu hẹp so với sáng qua về mức 500.000 đồng.

Giá vàng miếng SJC tại Tập đoàn DOJI trên thị trường Hà Nội giao dịch ở quanh mức 151,5 - 153 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng mạnh 4,4 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và tăng mạnh 3,9 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra so với đầu giờ sáng. Chênh lệch mua bán ở mức 1,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay mới nhất 17/10 tăng không ngừng, nhiều người "gom" vàng giá cao

Những ngày qua, giá vàng trong nước tăng mạnh, đặc biệt là phân khúc vàng nhẫn. Từ đầu giờ sáng, các nhà đầu tư đã xếp hàng dài trên những "phố vàng" Trần Nhân Tông, Cầu Giấy chỉ để chờ phát số mua 1 chỉ vàng. Tuy nhiên, có không ít người đã phải di chuyển vì không có vàng để mua.

Trên thị trường tự do, vàng miếng SJC được giao dịch với giá trên 170 triệu – thậm chí vượt 180 triệu/lượng. Tuy nhiên, giới chuyên gia và các cơ quan quản lý cảnh báo, mua vàng chợ đen tồn tại những điều rủi ro nhất, nhà tư cần hết sức cẩn thận. Chưa kể, mua vàng tại thị trường tự do còn tiềm ẩn nguy cơ mua phải vàng kém chất lượng, vàng giả hoặc lừa đảo.

Nhu cầu mua vàng tăng cao, trên các trang mạng xã hội hôm nay đã xuất hiện tình trạng "gom" vàng với giá cao. Trên trang cá nhân của T.L - một trong những "nhà buôn vàng" sẵn sàng trả giá cao nhất thị trường để mua vào. Đồng thời cam kết tới tận nơi khách hàng bán và giao dịch nhanh; thậm chí còn cam kết bảo mật cho khách hàng.

Đáng chú ý, trong bối cảnh Nghị định 232/2025/NĐ-CP về xóa bỏ cơ chế độc quyền nhà nước đối với vàng miếng, nhưng vẫn giữ vai trò quản lý hoạt động sản xuất có hiệu lực từ ngày 10/10 với nhiều quy định đảm bảo yêu cầu về xác thực thông tin khách hàng và tăng tính công khai, minh bạch trong giao dịch mua, bán vàng, không ít bài đăng giao dịch vàng nhẫn có "cam kết bảo mật".



Theo một số chuyên gia đầu tư vàng, cam kết này hướng đến mục tiêu bảo mật danh tính và thông tin của của các bên giao dịch, qua đó làm tăng uy tín của người bán.





Dự báo "nóng" về giá vàng trong thời gian tới

Diễn biến giá vàng trong nước phản ánh xu hướng chung của giá vàng trên thị trường quốc tế. Dữ liệu cho thấy, tính tới 15h chiều nay, giá vàng thế giới - XAU/USD ở mức 4.333 USD/ounce, tương ứng tăng 1,01% trong 24 giờ qua. Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, giá vàng thế giới có giá 137,7 triệu đồng/lượng chưa bao gồm thuế phí.

Đà tăng của kim loại quý cho thấy tâm lý thị trường vẫn đang nghiêng về các tài sản an toàn như vàng trong bối cảnh bất ổn: Việc chính phủ Mỹ đóng cửa chưa có dấu hiệu kết thúc, căng thẳng Mỹ-Trung leo thang, bất ổn chính trị ở Pháp và thị trường tiền tệ biến động mạnh đang thúc đẩy làn sóng mua vào tài sản an toàn.

Bên cạnh đó, thị trường tài chính tiếp tục kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ tiến hành nới lỏng chính sách tiền tệ hơn trong năm nay và năm 2026 càng làm tăng nhu cầu của vàng khi mà các ngân hàng trung ương thay thế kho dự trữ ngoại hối bằng đô la của mình sang vàng.

Và trong báo cáo mới đây của BofA, các nhà phân tích cho biết: “Khuôn khổ chính sách khác thường của Nhà Trắng sẽ tiếp tục hỗ trợ cho vàng, do tình trạng thâm hụt tài khóa, nợ gia tăng, ý định giảm thâm hụt tài khoản vãng lai và các dòng vốn đổ vào, cùng với việc thúc đẩy cắt giảm lãi suất khi lạm phát ở mức khoảng 3%”.

Đội ngũ phân tích kim loại quý do ông Michael Widmer dẫn đầu cho biết họ kỳ vọng nhu cầu đầu tư tăng 14% sẽ đẩy giá vàng lên 5.000 USD/ounce. Họ cũng nhận thấy một lộ trình tiềm năng lên mức 6.000 USD.

Các nhà phân tích nói: “Để có một đợt tăng giá lên 6.000 USD/ounce, các nhà đầu tư cần tăng lượng mua của mình thêm 28% — điều này không phải là không thể, nhưng là một yêu cầu rất cao.”

Theo bà Marcella Chow, chiến lược gia thị trường tại JP Morgan Asset Management, ngay cả khi giá vàng giao dịch quanh mức 4.300 USD/ounce, động lực cung cầu hỗ trợ có nghĩa là vẫn còn nhiều cơ hội tăng giá cho các nhà đầu tư.

"Nếu chúng ta xem xét động lực cung cầu, chúng ta thấy các yếu tố cơ bản hỗ trợ từ phía cầu. Chúng tôi bắt đầu với chu kỳ cắt giảm lãi suất đang tiếp diễn và sau đó là đồng USD yếu hơn trong quan điểm trung và dài hạn của chúng tôi.

Tiếp đó, chúng tôi thấy nhu cầu từ các ngân hàng trung ương, từ người tiêu dùng tại các thị trường mới nổi, đặc biệt là Trung Quốc và Ấn Độ. Vì vậy, về phía cầu, chúng tôi thấy các yếu tố cơ bản hỗ trợ giá vàng tăng thêm", bà Marcella Chow phân tích.

Về mặt kỹ thuật, phe mua vàng kỳ hạn tháng 12 đang có lợi thế kỹ thuật tổng thể mạnh mẽ trong ngắn hạn. Mục tiêu giá tăng tiếp theo của phe mua là đóng cửa trên ngưỡng kháng cự vững chắc tại 4.400 USD/ounce.

Mục tiêu giá giảm tiếp theo của phe bán trong ngắn hạn là đẩy giá tương lai xuống dưới ngưỡng hỗ trợ kỹ thuật vững chắc tại 4.000 USD/ounce. Ngưỡng kháng cự đầu tiên được nhìn thấy ở mức 4.300 USD/ounce và sau đó là 4.350 USD/ounce. Hỗ trợ đầu tiên được nhìn thấy ở mức thấp qua đêm là 4.214,5 USD/ounce và sau đó là 4.200 USD/ounce.