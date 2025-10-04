Thêm 2 tàu cá ở Quảng Ngãi bị phạt 410 triệu đồng, tước chứng chỉ thuyền trưởng 9 tháng

Sáng 4/10, thông tin từ Bộ đội Biên phòng – BCH QS tỉnh Quảng Ngãi cho biết, đã tống đạt quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 2 thuyền trưởng tàu cá trong tỉnh, vì vi phạm trong hoạt động khai thác thủy sản.

Bộ đội Biên phòng – BCH QS tỉnh Quảng Ngãi tống đạt quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 1 trong 2 thuyền trưởng tàu cá vi phạm trong hoạt động khai thác thủy sản.Ảnh: ĐX

Cụ thể 2 trường hợp bị xử phạt, gồm ông Huỳnh Văn Trách (sinh 1966), thuyền trưởng tàu cá mang số hiệu QNg 94543 TS và ông Huỳnh Thanh Trà (sinh 1995), thuyền trưởng tàu cá QNg 94511 TS, cùng trú ở phường Sa Huỳnh.

Thông tin từ cơ quan chức năng, 2 thuyền trưởng tàu cá nêu trên đã có hành vi vi phạm không chấp hành việc kiểm tra, kiểm soát của cơ quan có thẩm quyền; không duy trì việc thông tin về hệ thống giám sát hành trình tàu cá theo quy định…

Tổng mức xử phạt 2 thuyền trưởng là 205 triệu đồng/trường hợp; đồng thời tước quyền sử dụng bằng thuyền trưởng trong thời gian 9 tháng đối với 2 thuyền trưởng này.

Được biết trong vòng 2 tuần qua, cơ quan thẩm quyền và lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ngãi, đã tiến hành xử phạt nặng ít nhất 7 trường hợp tàu cá vi phạm trong lĩnh vực thuỷ sản.

1 trong số tàu cá vi phạm đã bị cơ quan chức năng Quảng Ngãi xử phạt.Ảnh: ĐX

Trước đó vào gần cuối tháng 9/2025, cơ quan chức năng Quảng Ngãi cũng đã xử phạt thuyền trưởng 4 tàu cá mang số hiệu QNg 98119 TS, QNg 94477 TS, QNg 98447 TS và QNg 94605 TS, với tổng số tiền gần 900 triệu đồng; tước quyền sử dụng chứng chỉ thuyền trưởng trong thời hạn 9 tháng.

Và gần đây nhất, cấp thẩm quyền tỉnh Quảng Ngãi đã xử phạt ông Võ Cao Trung (sinh 1984), ở thôn Cổ Luỹ, xã Tịnh Khê, thuyền trưởng tàu cá mang số hiệu QNg 91369 TS, với tổng số tiền 681,5 triệu đồng; tước chứng chỉ thuyền trưởng trong thời hạn 9 tháng.