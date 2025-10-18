Giá vàng hôm nay 18/10, thế giới giảm sâu phiên cuối tuần

Giá vàng thế giới giao ngay chốt phiên tại thị trường Mỹ vào rạng sáng nay 18/10 (giờ Việt Nam) ở quanh gần mức 4.228 USD/ounce, giảm mạnh so với thời điểm cao nhất trong ngày gần 150 USD/ounce. Mặc dù vậy, tăng mạnh hơn 213 USD/ounce so với chốt phiên tuần trước đó tại thị trường này.

Theo Kitco News, giá vàng thế giới tăng cao và đạt mức cao kỷ lục mới nhưng sau đó đã giảm trở lại. Tâm lý e ngại rủi ro trên thị trường chung đang gia tăng vào cuối tuần, điều này càng thúc đẩy nhu cầu trú ẩn an toàn đối với kim loại quý này. Ngành ngân hàng khu vực Mỹ đang chao đảo vào cuối tuần này.

Thị trường vàng đã chịu áp lực chốt lời mạnh mẽ sau khi đạt mức cao kỷ lục. Mối lo ngại về ngành ngân hàng Mỹ tăng cao. Trong đó, những lo ngại về nợ xấu tại hai ngân hàng khu vực của Mỹ, điều này cũng làm dấy lên lo ngại về chất lượng tín dụng trong nền kinh tế Mỹ.

Cổ phiếu ngân hàng Mỹ tiếp tục giảm sau đợt bán tháo mạnh tại các ngân hàng khu vực hôm thứ năm (giờ Mỹ), lan sang cả phiên giao dịch châu Á và châu Âu. Tuy nhiên, một số nhà phân tích tin rằng đợt bán tháo này sẽ không kéo dài và các ngân hàng khu vực vẫn có khả năng chịu lỗ.

Về mặt kỹ thuật, thị trường vàng tháng 12 ngày cuối phiên ghi nhận những "đảo chiều then chốt" giảm mạnh trên biểu đồ thanh hàng ngày, trong đó mức cao nhất cao hơn và mức thấp nhất thấp hơn biên độ giao dịch hôm trước đó trên cả hai thị trường. Đó là một dấu hiệu kỹ thuật cho thấy thị trường đã đạt đỉnh. Áp lực bán mạnh mẽ tiếp diễn cho thấy thị trường vàng đã đạt đỉnh trong ngắn hạn.

Ông Phillip Streible, Chiến lược gia Thị trường Trưởng tại Blue Line Futures, cho biết các nhà đầu tư nên lường trước một số biến động ở mức giá cao này khi các nhà giao dịch bắt đầu chốt lời. Ông Streible cho rằng cần xem xét điều này trong bối cảnh thị trường chung đang phục hồi.

"Chúng ta sẽ chứng kiến ​​một số biến động, nhưng đà tăng của vàng là hợp lý. Vàng đang trở nên quan trọng hơn như một tài sản trú ẩn an toàn khi hoạt động kinh tế yếu kém làm gia tăng nguy cơ xảy ra một cuộc khủng hoảng ngân hàng khu vực khác. Chúng ta có thể thấy thị trường mở rộng mạnh mẽ khi nhu cầu đối với các quỹ ETF được đảm bảo bằng vàng tiếp tục tăng", ông Phillip Streible phân tích.

Giá vàng trong nước lập kỷ lục mới

Giá vàng hôm nay 18/10 ghi nhận vàng SJC và vàng nhẫn tiếp tục tăng mạnh và tạo ra những kỷ lục mới so với phiên giao dịch hôm qua.

Theo đó, giá vàng miếng SJC tại Tập đoàn Doji trên thị trường Hà Nội và TP.HCM giao dịch ở quanh mức 150,7 - 152,2 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng mạnh 3,6 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và tăng mạnh 3,1 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra so với chốt phiên trước. Chênh lệch mua bán ở mức 1,5 triệu đồng/lượng.

Tại Bảo Tín Minh Châu, giá vàng SJC giao dịch mua - bán ở mức 152,5 – 153 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng mạnh 4,4 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và tăng mạnh 3,9 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra so với chốt phiên trước. Chênh lệch giữa 1 chiều mua – bán mỗi lượng ở mức 500.000 đồng.

Giá vàng miếng SJC tại Phú Quý giao dịch quanh mức 151 – 153 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng mạnh 4,5 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và tăng mạnh 3,9 triệu đồng/lượng bán ra so với chốt phiên trước. Chênh lệch giữa 2 chiều mua – bán mỗi lượng ở mức 2 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn, giá nhẫn tròn trơn vàng rồng Thăng Long tại Bảo Tín Minh Châu, giao dịch ở mức 156,5 – 159,5 triệu đồng/lượng (mua – bán), tăng mạnh 5,5 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra so với chốt phiên trước. Chênh lệch chiều mua – bán ở mức 3 triệu đồng.

Giá vàng nhẫn Doji Hưng Thịnh Vượng 9999 của Tập đoàn Doji tại thị trường Hà Nội giao dịch ở mức 150,6 - 152,1 triệu đồng/lượng, tăng mạnh 3,6 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và tăng mạnh 3,1 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra so với chốt phiên trước. Chênh lệch giữa 2 chiều mua – bán ở mức 1,5 triệu đồng.

Giá vàng nhẫn tròn trơn 999,9 tại Công ty Phú Quý giao dịch quanh mức 150 - 153 triệu đồng/lượng, tăng mạnh 3,9 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra so với chốt phiên trước. Chênh lệch mua – bán ở mức 3 triệu đồng/lượng.