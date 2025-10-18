Giá bạc hôm nay 18/10: Thế giới bất ngờ giảm mạnh, giá bạc Phú Quý vẫn tăng 'nóng'

Giá bạc hôm nay 18/10 chứng kiến giá bạc thế giới giao ngay trên thị trường châu Á mở cửa phiên hôm nay 18/10 ở mức 51,90, giảm mạnh 2,25 USD/ounce tương đương 4,16% so với thời điểm mở cửa phiên 17/10 (54,15 USD/ounce).

Ở thị trường trong nước, giá bạc vẫn tiếp đà tăng giá. Sáng sớm nay 18/10, bạc Phú Quý được giao dịch mua vào ở mức 2,067 triệu đồng/lượng, bán ra ở mức 2,131 triệu đồng/lượng; tăng 39.000 đồng/lượng ở chiều mua vào, còn bán tăng 40.000 đồng/USD so với cùng thời điểm phiên sáng qua.





Giá bạc hôm nay 18/10 biến động trái chiều trên thế giới và trong nước. Ảnh Markets

Đối với bạc Phú Quý loại 1kg, sáng sớm nay 18/10 có giá mua vào là 55,11, bán ra là 56,82 triệu đồng/kg; tăng 104.000 đồng/kg ở chiều mua vào, còn chiều bán ra tăng 107.000 đồng so với cùng thời điểm phiên ngày 17/10.

Trong khi đó, giá bạc tại Công Ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín, bạc thương hiệu Sacombank-SBJ giao dịch mua vào 2,097 triệu đồng/lượng và bán ra 2,148 triệu đồng/lượng; so với cùng thời điểm này sáng 17/10, tăng 51.000 đồng/lượng ở cả chiều mua chiều bán ra.

Trước đó ghi nhận ngày 17/10, tại một số cửa hàng kinh doanh bạc ở Hà Nội, nhiều người đổ xô đi mua sau khi không thể mua được vàng. Tuy nhiên, họ tiếp tục gặp khó vì lượng người muốn mua bạc tăng đột biến, khiến nhiều cửa hàng rơi vào tình trạng quá tải.

Bank of America dự báo bạc có thể đạt 65 USD/ounce vào năm 2026, trong khi Goldman Sachs cho rằng giá sẽ còn tiếp tục tăng nếu việc cắt giảm lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) thu hút thêm nhiều nhà đầu tư vào kim loại quý.

Nhà đầu tư đang theo dõi sát diễn biến của bạc. Biến động ngắn hạn là khó tránh, nhưng nhu cầu dài hạn từ cả người tìm nơi trú ẩn an toàn lẫn lĩnh vực công nghiệp sẽ tiếp tục hỗ trợ giá.

Theo giới chuyên gia, nếu trong hai tuần tới, bạc giữ được trên 50 USD, thị trường có thể bước sang một chu kỳ giá cao mới, kéo theo khả năng bạc tiến xa hơn nữa. Ngược lại, nếu bạc không thể duy trì ngưỡng này, lịch sử rất có thể lặp lại – thị trường vàng bạc sẽ bước vào giai đoạn điều chỉnh sâu hoặc thậm chí đảo chiều.