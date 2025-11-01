Thông tin "nóng" về các tuyến quốc lộ qua miền Trung đang bị tắc đường

Cục Đường bộ cho biết, trong những ngày qua, Bộ Xây dựng đã cử các đoàn công tác đến hiện trường, làm việc với các địa phương trong đó có TP.Huế, Đà Nẵng, tỉnh Quảng Ngãi để kiểm tra tình hình và chỉ đạo thực hiện khắc phục hậu quả thiên tai do mưa lũ đặc biệt lớn.

Các đơn vị đường bộ đã tổ chức ứng trực 24/24h, kịp thời triển khai các lực lượng, vật tư với phương châm 4 tại chỗ để ứng phó kịp thời các tình huống xảy ra.

Do mưa lũ đặc biệt lớn, gây ngập lụt, sạt lở làm tắc đường hàng trăm vị trí, các cơ quan, đơn vị ở Trung ương và địa phương đã rất quyết liệt, khẩn trương triển kha đồng bộ nhiều giải pháp để ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai.

Nhiều tuyến quốc lộ qua các tỉnh miền Trung vẫn đang bị tắc đường.

Tuy nhiên, do khối lượng thiệt hại trên các tuyến quốc lộ rất lớn, đến nay vẫn còn 51 vị trí tắc đường, trong đó trên các tuyến do Trung ương quản lý có 25 vị trí tắc đường, các tuyến quốc lộ do các địa phương quản lý có 26 vị trí tắc đường.

Cụ thể, các quốc lộ thuộc do Trung ương quản lý còn 25 vị trí tắc đường (trong địa bàn Khu QLĐB II có 08 vị trí, địa bàn Khu QLĐB III 17 vị trí);

Trên địa bàn TP. Huế còn 08 vị trí tắc đường: Đường Hồ Chí Minh Nhánh Tây còn 8 vị trí tắc đường tại Km381+360; Km383+980; Km384+100; Km384+150; Km385+100; Km385+900; Km386+040; Km386+300. Dự kiến thông xe trong ngày 02/11/2025. Hiện nay, quốc lộ 1 đã thông xe.

Trên địa bàn TP.Đà Nẵng còn 12 vị trí tắc đường: Đường Trường Sơn Đông còn 6 vị trí tắc đường tại Km72+050, Km119+400, Km126+700, Km128+000, Km133+400, Km141+530. Dự kiến 23h ngày 1/11/2025 thông xe. Tuyến La Sơn - Hoà Liên còn 3 vị trí tắc đường, trong đó, có 2 vị trí tắc đường tại Km41+400(P); Km42+800(P), dự kiến trong ngày 2/11/2025 thông xe; Có 1 vị trí tại Km50+700 - Km50+800(P) xuất hiện vết nứt dọc, hiện đang cấm lưu thông và phân luồng theo hướng Nam hầm Hải Vân - Túy Loan và QL.1.

Đường Hồ Chí Minh đoạn qua đèo Lò Xo, đã thông xe 1 làn tại tất cả các điểm sạt lở taluy dương. Tuy nhiên, thời tiết vẫn đang tiếp tục mưa, nguy cơ sạt lở cao, khuyến cáo các phương tiện lưu thông theo hướng QL.19 và QL.24 để kết nối giữa đường Hồ Chí Minh khu vực Tây Nguyên với QL.1; Đường Hồ Chí Minh nhánh Tây còn 03 vị trí tắc đường: tại Km415+230, Km415+560, Km420+500. Dự kiến 23h ngày 01/11/2023 thông xe; Quốc lộ 1 đã thông xe.

Trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi còn 05 vị trí tắc đường: Đường Trường Sơn Đông còn 05 vị trí tắc đường tại Km166+490, Km166+780, Km166+920 (phát sinh mới), Km167+210, Km167+630, do sạt lở taluy dương, dự kiến 21h ngày 01/11/2025 thông xe 1 làn; Quốc lộ 1 đã thông xe.

Trên các quốc lộ do địa phương quản lý còn 26 vị tri tắc đường: Trên địa bàn tỉnh Quảng Trị còn 04 vị trí tắc đường, trong đó, QL.15 còn 1 vị trí tắc đường: tại Km562+100 (xã Phong Nha) ngập 0,7m; QL.49C có 03 vị trí tắc đường: Km32+950÷ Km33+600 ngập (15÷20) cm; Km33+600÷Km35+500 (xã Vĩnh Định) ngập (30÷50)cm; Km36+750÷Km41+076 (xã Mỹ Thủy) ngập (30÷ 50)cm.

Trên địa bàn TP. Đà Nẵng còn 22 vị trí tắc đường: QL.14E còn 1 vị trí tắc đường: tại đoạn Km84+400 – Km84+850 do sạt lở taluy dương; QL.14H còn 1 vị trí tắc đường: tại khu vực cầu Khe Rinh Km65+400, ngập sâu 1m; QL.24C còn 18 vị trí tắc đường gồm: 01 vị trí tắc đường tại khu vực cầu Ca Da, Km 85+095. Đơn vị đang xếp kè rọ thép đá hộc để gia cố, khắc phục; dự kiến thông xe ngày 02/11/2025; 17 vị trí tắc đường do sạt lở ta luy dương (trong đó phát sinh mới 12 vị trí): tại Km80+400, Km80+580, Km80+580, Km80+620, Km80+680, Km80+850, Km81+600, Km81+730, Km82+240, Km82+400, Km82+450, Km82+500, Km83+700, Km83+985, Km84+200, Km84+240, Km84+250, dự kiến thông xe ngày 02/11/2025.

Trên QL.40B còn 2 vị trí tắc đường: tại Km82+500, Km123 - Km124 do sạt lở taluy dương, dự kiến thông xe ngày 02/11/2025.

Cục Đường bộ đã lập Đoàn công tác do lãnh đạo Cục làm trưởng Đoàn trực tiếp có mặt tại các tỉnh, thành phố khu vực Trung Bộ để chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị tiếp tục huy động các lực lượng, thiết bị thi công, sử dụng kịp thời, có hiệu quả vật tư dự phòng để sớm thông tuyến; đồng thời khắc phục kịp thời các hư hỏng, thiệt hại đối với KCHT để bảo đảm chất lượng.

Cục Đường bộ tiếp tục tổ chức trực chỉ huy điều hành công tác phòng, chống thiên tai 24/24 giờ hàng ngày; kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn và tháo gỡ khó khăn cho các đơn vị; hỗ trợ cho các tỉnh, thành phố về nhân lực, máy móc, thiết bị và vật tư dự phòng (đã hỗ trợ gần 10.000 rọ đá cho Huế, Đà Nẵng và Quảng Ngãi) để khắc phục hậu quả thiên tai trong thời gian sớm nhất.