Nóng: Thủ phủ tôm hùm hối hả thu hoạch tôm bán sang Trung Quốc… trước khi bão ập tới

Tấp nập thu hoạch, bán tôm hùm xanh

Ngày 5/11, tại vịnh Xuân Đài, phường Xuân Đài, tỉnh Đắk Lắk (trước đây là tỉnh Phú Yên), khung cảnh cảnh bà con ngư dân hối hả kéo tàu cập bến, mang theo những giỏ tôm hùm xanh đầy ắp. Hàng chục xe tải đông lạnh cỡ lớn từ khắp nơi cũng đổ về để thu mua tôm tươi, vận chuyển sang Trung Quốc.

Giá tôm “chạy bão” giảm so với bình thường, còn 770.000 đồng/kg, trong khi giá trước đây hơn 800.000 đồng/kg.

Bà con phường Xuân Đài, tỉnh Đắk Lắk (trước đây là tỉnh Phú Yên) bán tôm hùm trước khi bão đến. Ảnh: QN.

Theo chị Huỳnh Thị Thu Hoa, chủ vựa tôm hùm xanh ở vịnh Xuân Đài, gia đình đầu tư hơn 100 lồng với hơn 80.000 tôm giống. “Hay tin bão đến, bà con nuôi tôm rất lo sợ thiệt hại nặng nề. Thu hoạch vội, bán không được giá cao nhưng đành chấp nhận để hạn chế rủi ro”, chị Hoa nói.

Nhiều lồng tôm chưa đủ tuổi khai thác vẫn còn ở ngoài vịnh. Để phòng bão, các gia đình đã gia cố dây cột, dìm ô nuôi xuống sâu dưới nước, hạn chế nước ngọt gây chết tôm.

Không khí ở vịnh Xuân Đài rất khẩn trương trước bão. Ảnh: QN.

Chị Đoàn Thị Trúc (khu phố Mỹ Thành, phường Xuân Đài) cho biết, hơn 40 lồng nuôi của gia đình vẫn còn neo ngoài vịnh. Chị Trúc đã thu hoạch sớm 1,5 tạ tôm. “Nếu bão cuốn, ngư dân sẽ thiệt hại nặng, nhiều người coi như trắng tay”, chị lo lắng.

Giá tôm giảm, thương lái thu mua nhanh

Các chủ nuôi cho biết, do bán tháo tránh bão, thương lái hạ giá mua, một số còn ép giá khiến người nuôi thiệt “kép”. Tôm sống bán 770.000 đồng/kg, tôm chết còn 520.000 đồng/kg.

Trước khi bão vào, giá tôm giảm, thương lái thu mua nhanh. Ảnh: QN.

Ông Lê Ngọc Văn, chủ thu mua tôm hùm xanh khẳng định, do số lượng thu mua lớn trong thời gian ngắn, giá có hạ khoảng 20.000 đồng/kg, nhưng không có chuyện ép mua, ép bán. Toàn bộ hàng đều đưa lên xe đông lạnh xuất sang Trung Quốc.

Ngày 5/11, lực lượng Bộ đội Biên phòng, Công an và dân quân các phường Xuân Đài, Sông Cầu trực tiếp kiểm tra cơ sở nuôi hải sản, tuyên truyền ngư dân chủ động ứng phó bão, bảo vệ tài sản, sẵn sàng sơ tán.

Ngày 5/11, tại vịnh Xuân Đài, phường Xuân Đài, tỉnh Đắk Lắk (trước đây là tỉnh Phú Yên), khung cảnh cảnh bà con ngư dân hối hả kéo tàu cập bến, mang theo những giỏ tôm hùm xanh đầy ắp. Ảnh: QN.

Ông Lê Thanh Vũ, Phó Chủ tịch UBND phường Xuân Đài cho biết, địa phương có hơn 27.500 lồng bè với khoảng 1.500 lao động. Chính quyền đã hướng dẫn bà con neo bè, thu hoạch tôm sớm để hạn chế thiệt hại.

“Đến 12 giờ ngày 6/11, toàn bộ lao động trên vịnh phải vào bờ, tuyệt đối không ở lại. Nếu còn người trên bè, phường sẽ tổ chức cưỡng chế đưa vào bờ”, ông Vũ khẳng định.

