Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc: Người mua bảo hiểm muốn huỷ hợp đồng, rút tiền rất khó là do môi giới

Thảo luận ở tổ về dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm hôm nay, nhiều đại biểu Quốc hội đã chỉ ra một số khó khăn, vướng mắc liên quan đến bảo vệ quyền lợi của người mua bảo hiểm, người tham gia bảo hiểm nhân thọ.



Bảo hiểm “đóng tiền vào thì dễ nhưng rút ra rất khó"

Tại thảo luận tổ, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Nguyễn Thị Thủy nêu những bất cập liên quan hợp đồng bảo hiểm nhân thọ. Bà Thuỷ cho biết, bản thân bà có mượn một số hợp đồng bảo hiểm của các hãng khác nhau về nghiên cứu nhưng với một người có kinh nghiệm làm luật, bản thân bà đọc vẫn “thực sự khó hiểu”.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Nguyễn Thị Thủy

Theo Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp, mỗi hợp đồng bảo hiểm dài mấy chục trang với nhiều từ ngữ chuyên ngành về tài chính, bảo hiểm. Vì khó hiểu, người mua bảo hiểm thường ủy thác niềm tin vào đội ngũ tư vấn viên, nhiều khi là bạn bè, người quen của mình.

Từ vấn đề trên, nữ đại biểu đề nghị khi sửa luật này, quan tâm thêm những quy định liên quan đến nội dung trong các hợp đồng bảo hiểm nhân thọ. Ngoài yêu cầu bảo đảm về tính trung thực tuyệt đối, cần bổ sung nguyên tắc về tính minh bạch của hợp đồng bảo hiểm.

Tương tự, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Nguyễn Thanh Hải cho rằng: Dù bản thân chưa từng mua bảo hiểm, song khi nghe cử tri phản ánh và nghiên cứu, bà thấy rất nhiều tình trạng “đóng tiền vào thì dễ nhưng rút ra rất khó”.

Thậm chí, nhiều người còn nản vì phải thực hiện các điều khoản trong hợp đồng với những phụ lục đi kèm rất dài, nên chấp nhận mất luôn khoản tiền đã đóng.



Môi giới gây khó dễ với người muốn huỷ, rút tiền bảo hiểm

“Chúng tôi thường xuyên làm công tác nghiên cứu và pháp luật mà để đọc và hiểu hợp đồng bảo hiểm cũng rất khó. Vì vậy, luật sửa đổi phải làm rõ nguyên tắc có đóng, có hưởng và hưởng phải dễ dàng”, bà Hải nêu.

Tại thảo luận tổ, Phó Thủ tướng cho biết, bảo hiểm là hình thức kinh doanh có điều kiện, phải được cấp phép. Chính vì vậy, Luật đã có một điều dành cho hợp đồng kinh tế với những nội dung cơ bản.

Giải thích vì sao không quy định một hợp đồng mẫu, theo Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc, nếu quy định như vậy sẽ giảm sự linh hoạt của các công ty, đặc biệt là công ty nước ngoài.

Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc

Phó Thủ tướng cho biết: Các hợp đồng được triển khai gắn liền với bảo hiểm đó phải được Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm (Bộ Tài chính) phê chuẩn kèm theo bảo hiểm đó mới được triển khai.

“Đây là bảo hiểm tự nguyện nên phải rất rõ các điều khoản để thực hiện", ông nói. Về việc rút tiền nhanh, hay chậm, Phó Thủ tướng cho hay, cá nhân ông cũng tham gia bảo hiểm, thấy "đăng ký cái là rút được ngay".

"Khi hết hạn, họ phải trả. Nếu chưa hết hạn mà muốn hủy hợp đồng, rút tiền, có thể không phải do công ty gây khó khăn, mà chính người môi giới bảo hiểm gây khó khăn”, Phó Thủ tướng nêu.

Lãnh đạo Chính phủ khẳng định: “Môi giới “ăn” theo doanh số, nên tạo ra những trục trặc kỹ thuật để mình đi một số lần mới rút được”.

Để khắc phục bất cập trong thời gian qua, theo Phó Thủ tướng Chính phủ, luật sửa đổi lần này có vấn đề liên quan đến bán chéo bảo hiểm, quy định một cách minh bạch, người tham gia có quyền lựa chọn mua bảo hiểm chéo.

Phó Thủ tướng cho rằng, một đại lý bảo hiểm có thể bán nhiều loại bảo hiểm của các công ty bảo hiểm khác nhau, hay ngân hàng có thể bán, cho vay tín dụng, kèm theo bán bảo hiểm nhưng phải công khai, minh bạch để các cơ quan quản lý giám sát, kiểm tra.

Lý giải tại sao các tổ chức, cá nhân có vi phạm không được góp vốn? Phó Thủ tướng nhấn mạnh, đây là bảo hiểm có điều kiện, với điều kiện phải có vốn tối thiểu 750 tỷ đồng. Người tham gia phải có dòng tiền sạch, chống rửa tiền, thao túng, chống ảnh hưởng đến quyền lợi lâu dài của khách hàng. Khi quản lý bảo hiểm phải rất thận trọng.