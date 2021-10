Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu 6 định hướng chính sách quan trọng của Việt Nam

Thủ tướng Phạm Minh Chính đã gửi thông điệp chính sách mạnh mẽ khẳng định nỗ lực, quyết tâm Việt Nam về phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện tầm nhìn, mục tiêu và khát vọng phát triển đất nước.

Nhận lời mời của Giáo sư Klaus Schwab, Nhà sáng lập và Chủ tịch điều hành Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF), ngày 29/10, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đồng chủ trì Đối thoại Chiến lược quốc gia Việt Nam - WEF lần đầu tiên bằng hình thức trực tuyến với chủ đề "Tăng cường quan hệ đối tác công tư: Động lực then chốt của phục hồi toàn diện và phát triển bền vững, bao trùm và đổi mới sáng tạo".



Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có bài phát biểu quan trọng với thông điệp chính sách mạnh mẽ khẳng định nỗ lực và quyết tâm Việt Nam về phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện tầm nhìn, mục tiêu và khát vọng phát triển đất nước.



Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Đối thoại chiến lược quốc gia giữa Việt Nam và WEF. Ảnh: TTXVN

Đẩy mạnh hoàn thiện thể chế, cắt giảm thủ tục hành chính

Thủ tướng nhấn mạnh đây là thời điểm thử thách bản lĩnh, sự sáng tạo và năng lực thích ứng của cả chính phủ và doanh nghiệp; đây cũng là thời điểm chính phủ và doanh nghiệp cần tăng cường quan hệ đối tác công-tư để cùng vượt qua khó khăn trên tinh thần "đồng cam cộng khổ", "lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ".

Thủ tướng cho biết, tình hình kinh tế - xã hội của Việt Nam đã phục hồi trở lại và có nét khởi sắc trong tháng 10 do đã cơ bản kiểm soát được dịch bệnh và từng bước mở cửa nền kinh tế. Tính chung 10 tháng đầu năm, vốn FDI đăng ký mới tăng 11,6% và vốn thực hiện đạt trên 15 tỉ USD; xuất khẩu tăng 16,6% so với cùng kỳ năm 2020. So với tháng 9, số doanh nghiệp thành lập mới tháng 10 tăng 111%, vốn đăng ký tăng 74%; đặc biệt, tổng cầu phục hồi mạnh, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng trên 18%. Chỉ số giá tiêu dùng bình quân 10 tháng chỉ tăng 1,81%. Điều này cho thấy khó khăn hiện tại chỉ mang tính thời điểm; yếu tố cơ bản là tiềm năng, lợi thế, động lực mới cho phát triển dài hạn và nền tảng vĩ mô, các cân đối lớn của kinh tế Việt Nam vẫn là nổi trội, ổn định và vững chắc.

Thủ tướng chia sẻ về Kế hoạch tổng thể phục hồi và phát triển kinh tế giai đoạn trước mắt của Việt Nam, gồm: Chương trình tổng thể mở cửa nền kinh tế gắn với phòng, chống dịch bệnh Covid-19; các chương trình về bảo đảm an sinh xã hội và tạo việc làm; phục hồi doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh; phát triển kết cấu hạ tầng, khơi thông nguồn lực xã hội cho đầu tư phát triển.

Thủ tướng khẳng định quyết tâm của Việt Nam trong đẩy mạnh hoàn thiện thể chế, cắt giảm thủ tục hành chính, chống tham nhũng, tiêu cực.

Thủ tướng bày tỏ cảm động khi nhận được sự chia sẻ, tin tưởng và cam kết đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp; cảm ơn sự chung tay, đồng lòng, hỗ trợ của toàn xã hội và cộng đồng quốc tế, trong đó có các nhà đầu tư nước ngoài, trong nỗ lực phòng chống dịch và phục hồi kinh tế - xã hội của Việt Nam vừa qua.

6 định hướng chính sách của Việt Nam

Trong bài phát biểu, Thủ tướng nhấn mạnh 6 định hướng chính sách quan trọng của Việt Nam.

Thứ nhất, tập trung các giải pháp nhằm phục hồi chuỗi cung ứng, bảo đảm lưu thông hàng hóa, hoạt động sản xuất, kinh doanh an toàn, thông suốt của doanh nghiệp trong điều kiện bình thường mới. Dịch bệnh đã cơ bản được kiểm soát, các khu công nghiệp đang từng bước được phục hồi. Mỗi ngày qua đi, lại có thêm nhiều nhà máy hoạt động trở lại, nhiều công nhân quay lại các công xưởng sản xuất, các phương tiện vận tải hành khách được khai thông …

Thứ hai, hỗ trợ doanh nghiệp, người dân thúc đẩy sản xuất kinh doanh và ổn định đời sống. Trên nền tảng ổn định kinh tế vĩ mô,

Chính phủ đang triển khai linh hoạt các công cụ chính sách tiền tệ, tín dụng, tài khóa và an sinh xã hội nhằm phát huy mọi nguồn lực cho nền kinh tế, đồng thời hỗ trợ tối đa cho doanh nghiệp và người dân. Mới đây, Việt Nam đã thực hiện miễn, giảm nhiều loại thuế, phí trong các lĩnh vực chịu tác động của dịch COVID-19, thúc đẩy việc mở lại đường bay quốc tế với các địa điểm an toàn, hoàn thiện quy trình nhập cảnh mới, công nhận hộ chiếu vắc-xin, tạo luồng xanh nhập cảnh thuận tiện cho chuyên gia, nhà đầu tư vào Việt Nam…

Thứ ba, triển khai quyết liệt các chương trình đầu tư quy mô lớn, nhất là cho hạ tầng chiến lược, đang thúc đẩy các dự án hạ tầng giao thông liên vùng, năng lượng xanh, hạ tầng xanh, hạ tầng số quốc gia… có tác động lan tỏa, tạo động lực tăng trưởng mới cho nền kinh tế. Bên cạnh vai trò quan trọng, dẫn dắt của đầu tư công, chúng tôi kêu gọi các phương thức đầu tư, mô hình kinh doanh mới có sự tham gia của các nhà đầu tư nước ngoài, đầu tư tư nhân, nhất là phát huy hiệu quả mô hình hợp tác công-tư vào đầu tư cơ sở hạ tầng.

Thứ tư, đẩy mạnh tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, trong đó có các doanh nghiệp FDI tại Việt Nam. Chính phủ đã thành lập Tổ công tác đặc biệt về tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Với quan điểm khu vực FDI là bộ phận quan trọng của nền kinh tế, chúng tôi cam kết bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của nhà đầu tư; bảo đảm hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, nhà đầu tư và người lao động. Chúng tôi mới ban hành quyết định về ưu đãi đầu tư đặc biệt với những quy định về thời gian, điều kiện áp dụng ưu đãi đặc biệt đối với các dự án đầu tư quy mô lớn, công nghệ cao và có liên kết với doanh nghiệp Việt Nam.

Thứ năm, nâng cao chất lượng thể chế đồng bộ, hiện đại, hội nhập là điều kiện tiên quyết, một trong ba đột phá chiến lược để phát triển đất nước 10 năm tới. Chúng tôi đang sửa đổi nhiều luật quan trọng như Luật đầu tư công, Luật đầu tư, Luật đầu tư PPP, Luật doanh nghiệp…, theo hướng tăng cường phân cấp, phân quyền, hậu kiểm, giảm thiểu tối đa thủ tục đầu tư-kinh doanh của doanh nghiệp. Nhằm tạo không gian phát triển cho những ngành, lĩnh vực mang tính “dẫn dắt” trong thời đại số, Việt Nam đang hoàn thiện hệ thống pháp luật về sở hữu trí tuệ, hoàn thiện khung pháp lý để tạo cơ sở cho việc triển khai các mô hình kinh doanh mới, thương mại điện tử, dịch vụ ngân hàng số, tài chính công nghệ (fintech)…

Thứ sáu và là yếu tố quan trọng nhất, là nguồn nhân lực. Để phát huy tối đa nguồn lực quan trọng nhất là con người Việt Nam, là trung tâm, chủ thể, nguồn lực chủ yếu và mục tiêu của sự phát triển; chúng tôi tiếp tục đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực, chú trọng đào tạo nhân lực số, lao động có kĩ năng, trình độ chuyên môn kỹ thuật cao, sẵn sàng đón nhận xu hướng chuyển dịch chuỗi cung ứng.

Song song với đó, chúng tôi cũng thúc đẩy phát triển công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mạnh mẽ mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, năng lực tự chủ của nền kinh tế phù hợp với những điều chỉnh của kinh tế thế giới sau đại dịch COVID-19.