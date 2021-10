Trung Quốc đã mua nhiều hàng hóa hơn từ Australia trong năm 2021 bất chấp căng thẳng thương mại chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Theo công ty nghiên cứu Oxford Economics, kim ngạch xuất khẩu của Australia sang Trung Quốc đã tăng 24% so với năm trước, đạt hơn 180 tỷ AUD (135 tỷ USD) tính đến hết tháng 8 năm nay.



Dữ liệu hàng tháng cho thấy hàng hóa từ Australia đến Trung Quốc đạt mức cao kỷ lục là 19,4 tỷ AUD trong tháng 7 - tăng 72% so với cùng kỳ năm trước.

Mối quan hệ giữa Trung Quốc và Australia xấu đi đáng kể vào năm ngoái sau khi Australia ủng hộ lời kêu gọi một cuộc điều tra toàn cầu về nguồn gốc đại dịch Covid-19. Kể từ đó, Bắc Kinh đã áp hàng loạt lệnh trừng phạt đối với hàng hóa nhập khẩu Australia, bao gồm thuế quan và nhiều rào cản thương mại với hàng loạt mặt hàng như lúa mạch, rượu vang, thịt bò, bông và than đá.

Xuất khẩu từ Australia sang Trung Quốc tăng vọt bất chấp căng thẳng thương mại (Ảnh: Getty Images)

Sean Langcake, nhà kinh tế trưởng tại Oxford Economics, cho biết: “Mối quan hệ thương mại ngày càng căng thẳng của Australia với Trung Quốc là nguyên nhân giảm sút chính đối với triển vọng trong năm qua. Các rào cản thương mại đối với một số sản phẩm nhập khẩu từ Úc đã được áp đặt và ngày càng leo thang khi căng thẳng ngoại giao gia tăng”.

Tuy nhiên, nhìn chung, xuất khẩu của Australia sang Trung Quốc “đã tăng đáng kể”. Australia là một trong số ít các nước phát triển được hưởng thặng dư thương mại với Trung Quốc. Trung Quốc hiện là đối tác thương mại lớn nhất của Australia. Sự gia tăng xuất khẩu chủ yếu đến từ kim ngạch bán quặng sắt - mặt hàng mà Trung Quốc phụ thuộc nhiều vào Australia.

Nhà kinh tế trưởng Langcake cho biết: “Giá quặng sắt cao kỷ lục và nhu cầu mạnh mẽ đối với nguyên liệu đầu vào sản xuất thép ở Trung Quốc thúc đẩy phần lớn sư gia tăng xuất khẩu này”. Không có quặng sắt, xuất khẩu từ Australia sang Trung Quốc ở hầu hết các danh mục hàng hóa khác giảm trong năm nay, theo Oxford Economics.

Theo Oxford Economics, các mặt hàng bị ảnh hưởng nặng nề nhất bao gồm gỗ, hải sản, đồ uống, dầu ăn, than đá, dệt may, giày dép, ngũ cốc và đường. Một số điểm sáng hiếm hoi nằm trong lĩnh vực xuất khẩu thực phẩm khi một số sản phẩm đi ngược xu hướng giảm, chẳng hạn thịt và các sản phẩm từ động vật sống vẫn đang “ổn định” và xuất sang Trung Quốc bất chấp những hạn chế.

Các quan chức Australia đã chỉ trích Trung Quốc vì lệnh trừng phạt thương mại. Trong một tuyên bố với Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) vào tuần trước, Australia cho biết: “Ngày càng có nhiều thông tin chứng tỏ hành động (trừng phạt thương mại) của Trung Quốc được thúc đẩy bởi những động cơ chính trị ”.

Ngày 26/10/2021, WTO cho biết họ đã đồng ý thành lập một ban hội thẩm để xem xét các mức thuế của Trung Quốc đối với rượu vang nhập khẩu từ Australia.

Theo Oxford Economics, khi bị Trung Quốc áp các lệnh trừng phạt, Australia đã cố gắng chuyển hướng xuất khẩu hàng hóa bị cấm sang các nước khác. Nhà kinh tế trưởng Langcake cho biết: “Câu hỏi quan trọng trong suốt giai đoạn này đối với các nước xuất khẩu là khả năng xoay trục sang các điểm xuất khẩu thay thế nếu gặp phải các rào cản khi xuất khẩu sang Trung Quốc”.

Một ví dụ là than đá, khi các hạn chế của Trung Quốc đối với than của Australia được áp dụng, xuất khẩu than từ Australia sang Ấn Độ - quốc gia đang đối mặt với tình trạng thiếu than - Nhật Bản và Hàn Quốc đã tăng vọt, Oxford Economics cho biết.