Thủy điện Buôn Đôn (BSA): Trữ tiền giảm mạnh, 9 tháng hoàn thành 98% kế hoạch năm

Công ty Cổ phần Thủy điện Buôn Đôn (UPCoM: BSA) mới đây công bố Báo cáo tài chính riêng quý III/2023 với doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 128,4 tỷ đồng, giảm 11% so với cùng kỳ năm trước. Giá vốn hàng bán tăng 21% lên 71,1 tỷ đồng.

Doanh thu hoạt động tài chính giảm nhẹ còn 682,7 triệu đồng. Chi phí tài chính kỳ này tăng 32% lên hơn 9,9 tỷ đồng, cùng kỳ năm trước ở mức 7,5 tỷ đồng. Chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 7% lên 4,9 tỷ đồng.



Kết quả, Thủy điện Buôn Đôn báo lãi trước thuế 43 tỷ đồng, sau thuế 40,9 tỷ đồng, đều giảm 42% so với cùng kỳ năm trước. Thủy điện Buôn Đôn giải trình kết quả giảm sút trong kỳ này do sản lượng bán điện thấp hơn so với cùng kỳ

Kết quả kinh doanh sản xuất quý III/2023.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2023, Thủy điện Buôn Đôn ghi nhận doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 234,3 tỷ đồng, giảm 15% so với năm trước. Doanh thu hoạt động tài chính tăng 22% lên hơn 2,8 tỷ đồng.

Chi phí tài chính 9 tháng năm nay tăng vọt 55% lên 28,2 tỷ đồng do chi phí lãi vay tăng mạnh so với cùng kỳ.

Tính hết quý III/2023, Thủy điện Buôn Đôn báo lãi 58,6 tỷ đồng trước thuế, sau thuế lãi 55,6 tỷ đồng, đều giảm 45% so với thực hiện năm trước. So sánh với chỉ tiêu kinh doanh sản xuất thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 đề ra là đạt 59,5 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, Thủy điện Buôn Đôn đã hoàn thành 98% kế hoạch năm.

Tại ngày 30/9/2023, tổng cộng tài sản của Thủy điện Buôn Đôn ở mức 1.427,3 tỷ đồng, giảm 6% so với đầu năm. Trữ tiền tại cuối quý III ghi nhận 18 tỷ đồng, giảm 78% so với đầu năm. Các khoản phải thu ngắn hạn tăng 20% so với đầu năm lên 360,3 tỷ đồng. Hàng tồn kho gần như đi ngang, ở mức 8,9 tỷ đồng.

Nợ phải trả tại ngày kết thúc quý III là 452,8 tỷ đồng, giảm 25% so với đầu năm. Trong đó, số dư vay và nợ thuê tài chính ở mức 416,8 tỷ đồng, tương tự ghi nhận mức giảm 25% so với đầu năm.

Vay và nợ thuê tài chính của Thủy điện Buôn Đôn.

Trong đó, các khoản vay ngắn hạn bao gồm: vay Ngân hàng HD Bank Đắk Lắk (17,1 tỷ đồng), vay Sumitomo Mitsui Banking (142,7 tỷ đồng).

Các khoản vay và nợ dài hạn có: Sumitomo Mitsui Banking (213,7 tỷ đồng), vay Ngân hàng HD Bank Đắk Lắk (43,2 tỷ đồng).

Kết thúc phiên giao dịch ngày 20/10, cổ phiếu BSA ở mức 17.900 đồng/cổ phiếu.