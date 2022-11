Thủy sản Cửu Long An Giang (ACL) báo lãi quý III gấp 6 lần cùng kì

Quý III/2022, lợi nhuận sau thuế của Thủy sản Cửu Long An Giang ghi nhận hơn 18 tỷ đồng, tăng gấp 6 lần so với cùng kì năm ngoái.

Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Cửu Long An Giang (HoSE: ACL) vừa công bố BCTC hợp nhất Quý III/2022 với doanh thu thuần 323,5 tỷ đồng, tăng 44,5% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt hơn 18 tỷ đồng tăng 414,3%, gấp 6 lần so với cùng kì năm ngoái.

Theo đó, BCTC ghi nhận doanh thu hoạt động tài chính của ACL tăng lên hơn 2,9 tỷ đồng tương ứng 97%, chi phí tài chính giảm 5,5% xuống 7,4 tỷ đồng, bao gồm hơn 7,2 tỷ đồng chi phí lãi vay. Chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 60,3% lên hơn 9,4 tỷ đồng, Chi phí bán hàng tăng 84,1% lên hơn 19,8 tỷ đồng.



Kết quả, ACL thông báo lợi nhuận sau thuế quý III/2022 tăng 414% lên mức 18 tỷ đồng, gấp 6 lần so với cùng kì năm ngoái. Doanh nghiệp giải trình nguyên nhân lợi nhuận có sự tăng trưởng như vậy là do trong quý III/2022, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ tăng 44%, trong khi đó giá vốn hàng bán hàng chỉ tăng có 36%, do đó lợi nhuận gộp tăng 102% so với cùng kì.

Lũy kế 9 tháng năm 2022, ACL ghi nhận doanh thu tăng 2% lên 323 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 114 tỷ đồng, tăng 353% so với cùng kỳ. Năm 2022, ACL đặt mục tiêu doanh thu 1.450 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế là 200 tỷ đồng. Sau 9 tháng, ACL thực hiện đạt 62% doanh thu và 66% chỉ tiêu lợi nhuận năm 2022.

Tính tới hết quý II/2022, tổng tài sản của ACL giảm 6% còn 1.368 tỷ đồng. Tài sản ngắn hạn giảm 6% xuống 1.089 tỷ đồng trong đó: Phải thu ngắn hạn là 105 tỷ, hàng tồn kho giảm nhẹ xuống còn hơn 840 tỷ đồng, tài sản dài hạn giảm 7% xuống còn 278 tỷ đồng, trong đó tài sản cố định là gần 260 tỷ đồng.

Trong kỳ, tiền và các khoản tiền tương đương tiền giảm 36% còn 65 tỷ đồng trong đó tiền mặt là 8 tỷ đồng, tiền gửi ngân hàng giảm 37% còn 57 tỷ đồng.

Về nguồn vốn, nợ phải trả giảm 27% xuống 547,5 tỷ đồng, trong đó:

- Nợ ngắn hạn là 547,5 tỷ đồng giảm 27%: Phải trả người bán ngắn hạn là gần 47,6 tỷ đồng, vay và nợ thuê tài chính giảm còn 438 tỷ đồng tương đương giảm 27%.

- Vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp tăng 16% đạt mức 820 tỷ đồng.

Trước đó, ông Trần Minh Nhựt, anh trai bà Trần Thị Vân Loan, Chủ tịch HĐQT ACL đăng ký bán 500.000 cổ phiếu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ ngày 28/10 đến ngày 25/11/2022, theo phương thức thỏa thuận, khớp lệnh. Nếu giao dịch thành công, ông Nhựt sẽ giảm sở hữu tại Thuỷ sản Cửu Long An Giang từ gần 2,32 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 4,62% xuống còn 1,82 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 3,62%.

Đóng cửa phiên ngày 04/11/2022 cổ phiếu ACL đang giao dịch ở mức 11.500đ/cp giảm 0,86% so với phiên trước.