TP.Huế sẽ có khu du lịch sân golf 90 ha ở vùng thượng nguồn sông Hương

HĐND TP.Huế vừa ban hành nghị quyết về đồ án quy hoạch phân khu xây dựng (tỷ lệ 1/2000) Khu du lịch sân golf phường Kim Long và xã Bình Điền.

Phạm vi, ranh giới quy hoạch phân khu xây dựng khu du lịch sân golf này thuộc địa giới hành chính phường Kim Long và xã Bình Điền, TP. Huế.

Khu du lịch sân golf 90 ha ở vùng thượng nguồn sông Hương, thuộc phường Kim Long và xã Bình Điền, TP.Huế có diện tích khoảng 90 ha, phục vụ lượng khách khoảng 400 người/ngày đêm (ảnh minh họa).

Phía bắc khu du lịch sân golf giáp quốc lộ 49, phía nam giáp sông Hữu Trạch (thượng nguồn sông Hương), phía đông giáp đất rừng sản xuất, phía tây giáp quốc lộ 49, khe suối và khu vực đất quốc phòng.

Khu du lịch sân golf phường Kim Long và xã Bình Điền có diện tích khoảng 90 ha, phục vụ lượng khách khoảng 400 người/ngày đêm, nhân viên phục vụ khoảng 250 người.

Sân golf, các khu vực phụ trợ kết hợp du lịch nghỉ dưỡng tại đây được thiết kế theo quy mô, tiêu chuẩn kỹ thuật phù hợp, phục vụ cho cộng đồng dân cư và khách du lịch, kết nối các tuyến điểm du lịch.

Sân golf được đầu tư xây dựng theo tiêu chuẩn quốc tế, phục vụ các giải đấu trong nước, quốc tế và khách đến chơi golf, đáp ứng nhu cầu giải trí, thể thao kết hợp vui chơi nghỉ dưỡng cao.

Khu vực quy hoạch được chia thành 3 phân khu chức năng chính. Phân khu số 1 là sân golf và các chức năng phụ trợ, diện tích khoảng 79,41 ha.

Sân golf được xây dựng theo mô hình đồi núi kết hợp cây xanh, mặt nước cảnh quan với 18 hố tiêu chuẩn quốc tế; các hố golf cùng các khu vực phụ trợ trải dài theo địa hình các hồ nước nhân tạo.

Phân khu số 2 là khu biệt thự du lịch nghỉ dưỡng, diện tích khoảng 7,34 ha. Khu biệt thự nghỉ dưỡng này nằm tại khu vực trung tâm của khu quy hoạch, gồm các biệt thự du lịch nghỉ dưỡng cao cấp dành cho người đánh golf và các chuyên gia.

Phân khu số 3 là khu cây xanh công cộng, diện tích khoảng 3,25 ha. Tại đây bố trí cây xanh cảnh quan tạo điểm nhấn cho khu vực cửa ngõ tiếp cận khu quy hoạch…