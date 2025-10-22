Xúc tiến khai thác chuyến bay từ Trung Quốc đến Huế và ngược lại

Chiều 21/10, Chủ tịch UBND thành phố Huế Phan Thiên Định đã có buổi tiếp, làm việc với đoàn công tác của Hãng hàng không quốc tế Donghai Airlines (Trung Quốc) về việc mở chuyến bay từ Thâm Quyến đến Cảng hàng không quốc tế Phú Bài, TP. Huế và ngược lại.

Chủ tịch UBND thành phố Phan Thiên Định trao đổi cùng đại diện Hãng hàng không quốc tế Donghai Airlines về việc khai thác chuyến bay từ Thâm Quyến đến Huế và ngược lại.

Tại buổi làm việc, ông Jin Zhang- Giám đốc Trung tâm điều hành của Hãng hàng không quốc tế Donghai Airlines đã giới thiệu về hoạt động của hãng và khẳng định TP. Huế đủ điều kiện và rất phù hợp để mở chuyến bay từ Thâm Quyến đi Huế và ngược lại.

Ông Lê Minh Triều- Giám đốc Cảng hàng không quốc tế Phú Bài cho biết, hiện đơn vị đã chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để mở đường bay quốc tế và sẵn sàng phục vụ Hãng hàng không quốc tế Donghai Airlines đến với Cảng hàng không quốc tế Phú Bài.

Ông Lê Minh Triều mong lãnh đạo thành phố Huế chỉ đạo các sở, ngành có liên quan trong công tác phối hợp, có những chính sách ưu đãi để sớm khai thác chuyến bay Thâm Quyến – Huế và Huế - Thâm Quyến trong thời gian sớm nhất.

Chủ tịch UBND thành phố Phan Thiên Định thống nhất chủ trương và khẳng định, lãnh đạo thành phố và các sở, ban ngành luôn tạo điều kiện thuận lợi nhất để chuyến bay được sớm đi vào hoạt động.

Ông Phan Thiên Định đề nghị Hãng hàng không quốc tế Donghai Airlines và Cảng hàng không quốc tế Phú Bài cần sớm có những bàn bạc cụ thể để đi đến thống nhất phương án, tổ chức chuyến bay thành công.

Bên cạnh đó, cần có cam kết lịch bay tối thiểu và tần suất khởi động rõ ràng nhằm tạo niềm tin cho các doanh nghiệp lữ hành và duy trì dòng khách ổn định.

Theo Chủ tịch UBND thành phố Huế, việc mở chuyến bay Thâm Quyến - Huế và ngược lại sẽ là dịp để quảng bá những sản phẩm du lịch, thế mạnh của Huế, tạo đà thúc đẩy kinh tế Huế phát triển hơn nữa trong thời gian tới.