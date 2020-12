Trạm trung chuyển thịt lợn đầu tiên tại miền Bắc mang đến cơ hội cho các hộ nông dân được tham gia vào chuỗi sản xuất và cung ứng thịt lợn VietGAP ứng dụng công nghiệp hoá, hiện đại hoá.

Tạo cơ hội cho nông dân tham gia chuỗi sản xuất và cung ứng thịt lợn

Ngày 14/12, tại Hà Nội, MM Mega Market Việt Nam (MM) chính thức khai trương trạm trung chuyển thịt lợn đầu tiên tại miền Bắc với sự hợp tác của Công ty Cổ phần Thực phẩm Song Đạt, đơn vị sản xuất thịt lợn với hơn 30 năm kinh nghiệm tại Hà Nội.

Trạm trung chuyển thịt lợn đầu tiên tại miền Bắc nằm tại Chợ thôn 2 và 3, xã Vạn Phúc, huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội, giáp ranh với Hưng Yên, một trong những nơi trọng điểm nuôi lợn tại miền Bắc.

Sự hợp tác giữa MM với doanh nghiệp địa phương – Song Đạt, nhằm liên kết trực tiếp với các hộ nuôi lợn tại đây, mang đến cơ hội cho các hộ nông dân được tham gia vào chuỗi sản xuất và cung ứng thịt lợn VietGAP ứng dụng công nghiệp hoá, hiện đại hoá.

Lễ khai trương trạm trung chuyển thịt lợn đầu tiên tại miền Bắc.

Phát biểu tại lễ khai trương, ông Nguyễn Đức Toàn, Giám đốc điều hành của MM Mega Việt Nam chia sẻ: "Với sự hỗ trợ từ Bộ Công Thương, Bộ Nông Nghiệp Phát triển nông thôn, các sở ban ngành TP Hà Nội và UBND Huyện Thanh Trì, cũng như sự hợp tác ba bên giữa Công ty MM Mega Market Việt Nam, Công ty Cổ phần Thực phẩm Song Đạt và HTX, các hộ nông dân, chúng tôi cam kết tham gia vào việc phát triển chuỗi cung ứng thịt lợn an toàn của TP Hà Nội nói chung và Huyện Thanh Trì và các vùng phụ cận nói riêng. Tôi tin tưởng chắc chắn rằng đây sẽ là tiền đề thành công và là mô hình hợp tác điển hình cần được nhân rộng trong tương lai."

Theo chiến lược phát triển chăn nuôi giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2045 của Bộ Nông Nghiệp – Phát triển Nông thôn, hướng đến đưa ngành chăn nuôi Việt Nam phải có trình độ và năng lực sản xuất thuộc nhóm quốc gia tiên tiến và dẫn đầu trong khu vực Đông Nam Á.

Tuy nhiên, trong những năm qua, ngành chăn nuôi lợn vẫn đang gặp phải nhiều vấn đề như: thiếu ổn định trong cung – cầu; khả năng cạnh tranh của sản phẩm còn yếu, dịch bệnh thường xuyên xảy ra và dễ tái phát; các hộ chăn nuôi chưa đủ điều kiện để đảm bảo được chăn nuôi an toàn sinh học, vấn đề ô nhiễm môi trường từ chất thải chăn nuôi thường xuyên xảy ra …

Đứng trước nguy cơ thiếu nguồn cung thịt lợn và nhằm tháo gỡ được những thách thức trong ngành chăn nuôi, Bộ NN-PTNT đề xuất và khuyến khích các doanh nghiệp liên kết với nông dân trong chuỗi chăn nuôi an toàn ở nhiều địa phương nhằm giúp các hộ/trại chăn nuôi đảm bảo an toàn sinh học, an toàn dịch bệnh, đáp ứng yêu cầu chất lượng, an toàn thực phẩm cho tiêu dùng trong nước và tăng cường xuất khẩu.

Do đó, MM tiếp tục nhân rộng mô hình trạm trung chuyển thịt heo (trong năm 2017 MM đã mở trạm trung chuyển thịt heo đầu tiên tại tỉnh Đồng Nai), với mục tiêu hướng đến việc cung cấp các sản phẩm chất lượng và an toàn cho người tiêu dùng, đồng thời mang đến cho các nông hộ cơ hội được hợp tác và tham gia vào chuỗi sản xuất và cung ứng thịt heo áp dụng công nghiệp hoá, hiện đại hoá của MM, nhằm đảm bảo đầu ra cho sản phẩm và bình ổn nguồn cung.

Trạm trung chuyển thịt lợn được kiểm soát nghiêm ngặt theo quy trình khép kín

Trạm trung chuyển của MM được vận hành tuân theo tiêu chuẩn VietGAP với sự kiểm soát nghiêm ngặt theo quy trình khép kín từ trang trại đến bàn ăn. Đội ngũ Quản lý chất lượng kiểm tra toàn diện từ khâu chọn lựa nông hộ/trại tiềm năng đến việc kiểm soát chất lượng thành phẩm sau cùng để đảm bảo chất lượng sản phẩm an toàn như mong đợi. Từng lô heo hơi được kiểm tra và cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật bởi cơ quan thú y địa phương. Từng cá thể heo được đeo vòng truy xuất nguồn gốc và sẽ là cơ sở cho truy xuất nguồn gốc trên từng đơn vị sản phẩm hoàn chỉnh khi bày bán tại MM.



Quá trình vận chuyển thịt heo bằng xe lạnh chuyên dụng có gắn thiết bị theo dõi nhiệt độ suốt hành trình để đảm bảo sản phẩm thịt được vận chuyển trong điều kiện dưới 4 độ C. Thịt heo được sơ chế, đóng gói và trưng bày trong điều kiện nhiệt độ phù hợp, đảm bảo chuỗi cung ứng lạnh xuyên suốt các quá trình, đảm bảo chất lượng thịt an toàn và tuyệt hảo. Thịt thành phẩm được đóng gói hoàn chỉnh theo từng đơn vị với tem truy xuất nguồn gốc (QR code) đến tận nông hộ/trại.

Trong khuôn khổ buổi khai trương, MM và CTCP Thực phẩm Song Đạt cũng thực hiện lễ ký kết hợp tác chính thức trong việc tổ chức và vận hành trạm trung chuyển thịt heo.

Theo đó, Song Đạt sẽ chịu trách nhiệm chính điều phối nhân lực trong hoạt động sản xuất tại trạm. MM sẽ chịu trách nhiệm tìm kiếm và kết nối các hộ/trại nuôi heo tiềm năng, đồng thời áp dụng quy trình sản xuất và cung ứng theo chuẩn an toàn thực phẩm của MM vào trạm, điều phối đội ngũ kỹ sư và chuyên viên kiểm định, giám sát thường xuyên tại các hộ nuôi heo và tại trạm.

Bên cạnh đó, phía MM cũng chịu trách nhiệm về việc đưa các sản phẩm vào tiêu thụ trong chuỗi cung ứng của MM nhằm đảm bảo đầu ra ổn định cho sản phẩm.