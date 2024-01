Trung An (TAR) lỗ kỷ lục kể từ khi niêm yết, cổ phiếu "ăn khách" một thời bị hạn chế giao dịch

Trong quý IV/2023, Trung An Rice báo lỗ sau thuế gần 32 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm 2022 lại gần 18 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ âm 28,5 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lãi 16,4 tỷ đồng.

Trung An Rice lỗ gần 32 tỷ đồng trong quý IV/2023

CTCP Nông nghiệp Công nghệ cao Trung An (Trung An Rice, TAR) vừa công bố tình hình kinh doanh hợp nhất quý IV/2023 và lũy kế cả năm 2023.

Trong kỳ cuối cùng năm 2023, Trung An Rice ghi nhận doanh thu thuần đạt 1.005 tỷ đồng, giảm 36,2% giá vốn bán hàng ở mức 975,6 tỷ đồng, giảm 35,2%. Lợi nhuận gộp chỉ còn vỏn vẹn 30 tỷ đồng, giảm tới 55,3% so với cùng kỳ năm trước. Biên lãi gộp thu hẹp từ 4,2% xuống 2,9%.

Doanh thu tài chính kỳ này ở mức 4,6 tỷ đồng, gấp 4,3 lần so với cùng kỳ năm trước. Chi phí tài chính gấp 4,6 lần cùng kỳ lên 38,4 tỷ đồng; chi phí quản lý giảm 58,4% xuống 2,4 tỷ đồng.

BCTC hợp nhất của Trung An

Kết quả, Trung An Rice báo lỗ sau thuế gần 32 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm 2022 lãi gần 18 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ lỗ 28,5 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lãi 16,4 tỷ đồng.

Tính chung cả năm 2023, TAR có 4.484 tỷ đồng doanh thu, tăng 18% nhưng lỗ sau thuế hơn 19 tỷ đồng, trong khi năm trước đó lãi hơn 75 tỷ đồng.

Tổng tài sản của TAR tính tới 31/12/2023 ở mức 2.994 tỷ đồng, tăng 7,2% so với đầu năm. Phần lớn là tài sản ngắn hạn với 2.193,8 tỷ đồng. Trong đó, trả trước cho người bán ở mức 568,7 tỷ đồng, gấp 6,4 lần so với đầu năm. Hàng tồn kho ở mức 1.078 tỷ đồng, giảm 23,4%.

Tổng nợ phải trả của TAR ở mức 1.741 tỷ đồng, tăng 9,5% so với đầu năm, phần lớn là nợ ngắn hạn với hơn 1.731 tỷ đồng. Vay nợ ngắn hạn tăng 12% lên 1.542,7 tỷ đồng. Vay nợ dài hạn giảm 59,8% xuống 8,3 tỷ đồng.

Cổ phiếu TAR vẫn bị hạn chế giao dịch

Trước đó, ngày 30/10/2023, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đã chuyển sang diện hạn chế giao dịch đối với cổ phiếu TAR của Công ty cổ phần Nông nghiệp Công nghệ cao Trung An.

Theo đó, cổ phiếu TAR sẽ chỉ được giao dịch vào phiên thứ 6 hàng tuần. Nguyên nhân là do Gạo Trung An chậm nộp BCTC riêng và hợp nhất bán niên năm 2023 đã được soát xét quá 45 ngày so với thời hạn quy định.

Gạo Trung An cho biết nguyên nhân chậm trễ công bố BCTC bán niên soát xét 2023 là do thực hiện tái cơ cấu nhân sự cao cấp, sắp xếp hoạt động sản xuất kinh doanh để đảm bảo kịp tiến độ giao hàng cho các đơn hàng xuất khẩu và hoàn thiện quy trình mua bán hàng. Đơn vị kiểm toán cần thêm thời gian để tiến hành các thủ tục soát xét và thu thập, đánh giá thêm các thông tin liên quan.

Hồi cuối tháng 8, công ty từng có văn bản gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và HNX xin gia hạn công bố báo cáo tài chính soát xét bán niên đến ngày 30/9 do đang tái cơ cấu nhân sự cao cấp, sắp xếp hoạt động sản xuất kinh doanh để đảm bảo kịp tiến độ giao hàng cho các đơn vị xuất khẩu và hoàn thiện quy trình mua bán hàng.

Cùng với đó, đơn vị kiểm toán cũng cần thêm thời gian tiến hành các thủ tục soát xét, thu thập, đánh giá thêm thông tin liên quan để hoàn thiện báo cáo.

Tuy nhiên, quá thời hạn gia hạn, báo cáo kiểm toán vẫn chưa được gửi đi.

Trước đó ngày 10/7, Trung An đã ký kết hợp đồng kiểm toán và soát xét với Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt (AASCN) về việc thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính bán niên và cả năm 2023 đối với cả báo cáo tài chính riêng và hợp nhất.

Vào giữa tháng 8/2023, Chủ tịch HĐQT Lê Thị Tuyết và Tổng Giám đốc Phạm Thái Bình của gạo Trung An cùng có đơn xin từ nhiệm với lý do nhằm "cơ cấu lại nhân sự công ty".

Ngay sau đó, ông Phạm Thái Bình được bổ nhiệm là Chủ tịch HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc gạo Trung An. Bà Nguyễn Lê Bảo Trang, thành viên HĐQT được bổ nhiệm làm Tổng giám đốc gạo Trung An.