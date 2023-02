Trung Quốc chi cả tỷ USD mua tinh bột sắn của Việt Nam

Trong năm 2022, xuất khẩu sắn và các sản phẩm từ sắn của Việt Nam chủ yếu là tinh bột sắn và sắn lát khô. Riêng Trung Quốc đã chi 1,11 tỷ USD để gom mua gần hết tinh bột sắn mà Việt Nam xuất khẩu trong năm qua.

Trung Quốc chi 1,1 tỷ USD gom mua tinh bột sắn của Việt Nam

Theo thống kê, năm 2022 Việt Nam xuất khẩu gần 3,3 triệu tấn sắn và sản phẩm sắn, thu về trên 1,4 tỷ USD, tăng 13,3% về lượng và tăng 19,7% về giá trị so với năm 2021.

Thông tin từ Tổng cục Hải quan cho thấy, năm vừa qua, xuất khẩu sắn và các sản phẩm từ sắn của Việt Nam chủ yếu là tinh bột sắn và sắn lát khô.

Trong đó, nước ta xuất khẩu được 2,49 triệu tấn tinh bột sắn, trị giá đạt 1,18 tỷ USD, tăng 22,9% về lượng và tăng 23,7% về trị giá so với năm trước đó. Mặt hàng này chủ yếu được xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc, Đài Loan, Philippines, Hàn Quốc và Malaysia.

Mặt hàng sắn lát khô cũng giúp Việt Nam thu về 223,42 triệu USD khi xuất khẩu gần 773 nghìn tấn sản phẩm, giảm 10% về lượng và giảm 0,3% về trị giá so với năm 2021. Ba thị trường mua sắn lát khô nhiều nhất của nước ta là Trung Quốc, Hàn Quốc và Malaysia.

Trung Quốc vẫn là khách hàng lớn nhất, chiếm gần 95% tổng lượng tinh bột sắn xuất khẩu của Việt Nam. Theo đó, quốc gia này chi tới 1,11 tỷ USD để mua tinh bột sắn của Việt Nam, tăng 22,3% về trị giá so với năm 2021.

Ngoài ra, Trung Quốc cũng là thị trường tiêu thụ sắn lát khô lớn nhất trong năm 2022, chiếm gần 82% tổng lượng sắn lát khô xuất khẩu của cả nước.

Trái với mặt hàng tinh bột sắn, xuất khẩu sắn lát khô sang thị trường Trung Quốc trong năm vừa qua đạt gần 633 nghìn tấn, thu về 174,3 triệu USD, giảm 17,3% về lượng và giảm 9,7% về trị giá so với năm 2021.

Trung Quốc chi 1,1 tỷ USD gom mua tinh bột sắn của Việt Nam.

Nguồn: Tính toán từ số liệu của Tổng cục Hải quan

Trong 10 ngày giữa tháng 01/2023, giá sắn tươi tại khu vực miền Trung, Tây Nguyên ổn định, nhiều nhà máy tinh bột sắn nghỉ Tết Nguyên đán. Trong khi, giá thu mua sắn lát nhập khẩu từ Campuchia đạt thấp do chất lượng hàng kém. Giá tinh bột sắn tại ba miền tạm chững lại.

Tại Tây Ninh, giá sắn tươi giảm nhẹ do một số nhà máy tạm ngừng thu mua tại cửa khẩu để bảo dưỡng khiến nguồn cung nguyên liệu bị ùn ứ.

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hoà Bình, năm 2022 bệnh khảm lá sắn tiếp tục gây hại tại huyện Lạc Sơn và huyện Yên Thủy; diện tích nhiễm bệnh là 189,4 ha, trong đó diện tích nhiễm nặng (làm giảm 70% năng suất) là 100,9ha. Nguồn bệnh hiện vẫn tồn tại trên đồng ruộng và có nguy cơ lây lan cho toàn bộ diện tích sắn của tỉnh trong năm tới, nếu không có sự vào cuộc quyết liệt, đồng bộ của các cấp chính quyền, cơ quan chuyên môn, người dân và doanh nghiệp.

Trong một diễn biến mới, đối thủ của mặt hàng sắn xuất khẩu của Việt Nam là Thái Lan vừa thông báo điều chỉnh giá sàn xuất khẩu tinh bột sắn lên mức 500 USD/tấn, FOB-Bangkok, tăng 5 USD/tấn so với 10 ngày đầu tháng 1/2023; trong khi giá thu mua tinh bột sắn nội địa được giữ ở mức 16,5 Baht/kg, ổn định so với 10 ngày đầu tháng 1/2023.

Hiệp hội thương mại khoai mỳ Thái Lan ngày 17/01/2023 cũng điều chỉnh giá sàn xuất khẩu sắn lát lên mức 265- 275 USD/tấn, FOB-Bangkok, tăng 5-10 USD/tấn so với 10 ngày trước đó; Trong khi giá sắn nguyên liệu cũng được điều chỉnh tăng lên mức 2,9-3,3 Baht/kg, tăng 0,05 Baht/kg so với 10 ngày trước đó.

Theo số liệu thống kê của Cơ quan Hải quan Thái Lan, 11 tháng năm 2022, Thái Lan xuất khẩu được 5,14 triệu tấn sắn (HS 07141011), trị giá 44,76 tỷ Baht (tương đương 1,35 tỷ USD), tăng 12,3% về lượng và tăng 26,2% về trị giá so với cùng kỳ năm 2021.

Sắn lát của Thái Lan được xuất khẩu sang các thị trường như Trung Quốc, thị trường Ma Cao, Hà Lan, Hàn Quốc… Trong đó, xuất khẩu sang Trung Quốc chiếm tới 99,58% tổng lượng sắn lát xuất khẩu của Thái Lan, với hơn 5,12 triệu tấn, trị giá 44,57 tỷ Baht (tương đương 1,34 tỷ USD), tăng 11,8% về lượng và tăng 25,7% về trị giá so với cùng kỳ năm 2021. (Tỷ giá 1 Baht = 0,03024 USD).

Trong 11 tháng năm 2022, Thái Lan cũng xuất khẩu được 3,37 triệu tấn tinh bột sắn (HS 11081400), trị giá 57,25 tỷ Baht (tương đương 1,73 tỷ USD), tăng 4,8% về lượng và tăng 23,6% về trị giá so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó, xuất khẩu tinh bột sắn sang Trung Quốc chiếm 62,6% tổng lượng tinh bột sắn xuất khẩu của Thái Lan, với 2,11 triệu tấn, trị giá 35,12 tỷ Baht (tương đương 1,06 tỷ USD), giảm 9,7% về lượng, nhưng tăng 6,4% về trị giá so với cùng kỳ năm 2021; Tiếp đến là Indonesia đứng vị trí thứ 2, chiếm 8,51%, với 287,25 nghìn tấn, tăng tới 505,2% và thị trường Đài Loan đứng ở vị trí thứ 3, chiếm 7,88%, với 265,91 nghìn tấn, tăng 9,5% so với cùng kỳ năm 2021.

Cơ cấu thị trường xuất khẩu tinh bột sắn của Thái Lan trong 11 tháng năm 2022 có sự thay đổi khi tỷ trọng xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc, Nhật Bản và Hoa Kỳ giảm, trong khi tỷ trọng xuất khẩu sang thị trường Indonesia, Đài Loan, Malaysia lại tăng.