Trung Quốc tăng tốc thu mua, giá tinh bột sắn của Việt Nam tăng vọt

Đầu tháng 6/2022, giá củ sắn tươi tại các vùng trong cả nước ổn định, giá tinh bột sắn thành phẩm có xu hướng tăng trở lại tại cả 3 miền. Thị phần tinh bột sắn của Việt Nam trong tổng nhập khẩu của Trung Quốc đang tăng mạnh so với cùng kỳ năm 2021.

5 tháng đầu năm 2022, xuất khẩu sắn và các sản phẩm từ sắn đạt 1,45 triệu tấn, trị giá 630,98 triệu USD, tăng 3,7% về lượng và tăng 19,3% về trị giá so với cùng kỳ năm 2021.

Xuất khẩu sắn và sản phẩm sắn khởi sắc...

Tốc độ giao hàng tinh bột sắn qua các cửa khẩu biên giới phía Bắc được đẩy nhanh hơn nhờ các cửa khẩu được mở cửa trở lại.

Gia Lai là tỉnh có diện tích sắn nguyên liệu lớn nhất cả nước (với hơn 81.000 ha, diện tích bằng 15,47%, sản lượng bằng 15,42% cả nước). Sắn là một trong những cây trồng chủ lực của tỉnh, được trồng ở 17/17 địa phương, sản lượng hàng năm khoảng 1,6 triệu tấn. Vùng nguyên liệu sắn của tỉnh chủ yếu cung cấp cho 5 nhà máy chế biến tinh bột sắn với tổng công suất 1.250 tấn thành phẩm/ngày. Tuy có diện tích và sản lượng sắn lớn, nhưng do diện tích canh tác không tập trung, diện tích áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất còn thấp, nên sản lượng bình quân không cao (khoảng 20 tấn/ha).

Thời gian tới, tỉnh Gia Lai sẽ không mở rộng và từng bước giảm diện tích trồng sắn xuống khoảng 65.000ha đến năm 2025. Đồng thời, tỉnh sẽ tập trung hướng dẫn, hỗ trợ nông dân áp dụng các biện pháp thâm canh kỹ thuật cao, lựa chọn các giống sắn có khả năng kháng bệnh cao để nâng cao sản lượng cây sắn. Bên cạnh đó, tỉnh Gia Lai sẽ ưu tiên cho các dự án sản xuất, chế biến sắn theo công nghệ cao, công nghệ sinh học thân thiện môi trường, phát triển chế biến sâu các sản phẩm từ sắn theo công nghệ tiên tiến, đáp ứng tiêu chuẩn thị trường nhập khẩu của các nước EU, Hoa Kỳ, Nhật Bản, Hàn Quốc…

Được biết, từ đầu năm tới nay, xuất khẩu sắn và các sản phẩm sắn tiếp tục có những khởi sắc. Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, tháng 5/2022, Việt Nam xuất khẩu được gần 260 nghìn tấn sắn và các sản phẩm từ sắn, trị giá 114,09 triệu USD, tăng 10,6% về lượng và tăng 8,6% về trị giá so với tháng 4/2022, so với tháng 5/2021 tăng 22,7% về lượng và tăng 33% về trị giá.

Giá xuất khẩu bình quân sắn và các sản phẩm từ sắn ở mức 438,8 USD/tấn, giảm 1,8% so với tháng 4/2022, nhưng tăng 8,4% so với tháng 5/2021. Lũy kế 5 tháng đầu năm 2022, xuất khẩu sắn và các sản phẩm từ sắn đạt 1,45 triệu tấn, trị giá 630,98 triệu USD, tăng 3,7% về lượng và tăng 19,3% về trị giá so với cùng kỳ năm 2021.

Nguồn: Theo số liệu của Tổng cục Hải quan

Tính riêng mặt hàng sắn, tháng 5/2022, xuất khẩu sắn đạt 74,13 nghìn tấn, trị giá 22,36 triệu USD, tăng 0,3% về lượng, nhưng giảm 3% về trị giá so với tháng 4/2022; so với tháng 5/2021 tăng 8% về lượng và tăng 21,3% về trị giá. Giá xuất khẩu bình quân ở mức 301,7 USD/tấn, giảm 3,3% so với tháng 4/2022, nhưng tăng 12,3% so với tháng 5/2021. Lũy kế 5 tháng đầu năm 2022, xuất khẩu sắn đạt 467,27 nghìn tấn, trị giá 136,66 triệu USD, giảm 17,3% về lượng và giảm 5,4% về trị giá so với cùng kỳ năm 2021.

Tháng 5/2022, xuất khẩu sắn và các sản phẩm từ sắn sang Trung Quốc chiếm 93% tổng lượng xuất khẩu của cả nước, đạt 241,67 nghìn tấn, trị giá 105,19 triệu USD, tăng 17,6% về lượng và tăng 14,8% về trị giá so với tháng 4/2022; so với tháng 5/2021 tăng 26,2% về lượng và tăng 36,2% về trị giá. Lũy kế 5 tháng đầu năm 2022, Việt Nam xuất khẩu sang Trung Quốc 1,33 triệu tấn sắn và các sản phẩm từ sắn, trị giá 578,14 triệu USD, tăng 2,2% về lượng và tăng 18,1% về trị giá so với cùng kỳ năm 2021.

Nguồn: Tính toán từ số liệu của Tổng cục Hải quan Việt Nam

Thị phần tinh bột sắn của Việt Nam trong tổng nhập khẩu của Trung Quốc còn tăng mạnh

Các cơ quan chức năng dự báo thời gian tới xuất khẩu sắn và các sản phẩm từ sắn sẽ tiếp tục tăng nhờ nhu cầu của Trung Quốc vẫn cao. Trung Quốc hiện là thị trường nhập khẩu sắn và tinh bột sắn lớn nhất thế giới và cũng là trị trường tiêu thụ sắn và các sản phẩm từ sắn lớn nhất của Việt Nam. Trong bối cảnh giá thức ăn chăn nuôi tăng cao do bị ảnh hưởng bởi xung đột giữa Nga và Ukraine, Trung Quốc tiếp tục đẩy mạnh nhập khẩu sắn và tinh bột sắn.

Với sắn lát, theo số liệu thống kê của Cơ quan Hải quan Trung Quốc, trong 4 tháng đầu năm 2022, kim ngạch nhập khẩu sắn lát (mã HS 071410) của Trung Quốc đã đạt 795,21 triệu USD, tăng 30,1% so với cùng kỳ năm 2021. Thái Lan, Việt Nam và Lào là 3 thị trường cung cấp sắn lát lớn nhất cho Trung Quốc trong 4 tháng đầu năm 2022.

Thái Lan là thị trường lớn nhất cung cấp sắn lát cho Trung Quốc. Trong 4 tháng đầu năm 2022, kim ngạch nhập khẩu sắn lát từ Thái Lan đạt 699,48 triệu USD, tăng 34,7% so với cùng kỳ năm 2021. Thị phần sắn lát của Thái Lan chiếm 88% trong tổng kim ngạch nhập khẩu sắn lát của Trung Quốc, tăng so với mức 85% của 4 tháng đầu năm 2021.

Trong 4 tháng đầu năm 2022, Việt Nam là thị trường lớn thứ 2 cung cấp sắn lát cho Trung Quốc. Kim ngạch nhập khẩu sắn lát từ Việt Nam đạt 88,8 triệu USD, tăng 5,8% so với cùng kỳ năm 2021. Thị phần sắn lát của Việt Nam chiếm 11,2% trong tổng kim ngạch nhập khẩu sắn lát của Trung Quốc, giảm so với mức 13,7% của 4 tháng đầu năm 2021.

Với mặt hàng tinh bột sắn, trong 4 tháng đầu năm 2022, Trung Quốc nhập khẩu 1,67 triệu tấn tinh bột sắn (mã HS 11081400), trị giá 873,68 triệu USD, tăng 27,1% về lượng và tăng 42,2% về trị giá so với cùng kỳ năm 2021, chủ yếu nhập khẩu từ Thái Lan, Việt Nam, Lào và Campuchia.

Trong 4 tháng đầu năm 2022, Việt Nam là thị trường lớn thứ 2 cung cấp tinh bột sắn cho Trung Quốc với 606,24 nghìn tấn, trị giá 308,83 triệu USD, tăng mạnh 193,5% về lượng và tăng 232% về trị giá so với cùng kỳ năm 2021.

Thị phần tinh bột sắn của Việt Nam trong tổng nhập khẩu của Trung Quốc chiếm 36,1%, tăng mạnh so với mức 15,7% của 4 tháng đầu năm 2021. Ngoài ra, trong 4 tháng đầu năm 2022, Trung Quốc cũng đẩy mạnh nhập khẩu tinh bột sắn từ Lào và Campuchia, trong khi lại giảm nhập khẩu tinh bột sắn từ Thái Lan và Indonesia so với cùng kỳ năm 2021. Tại thị trường Trung Quốc, sắn và tinh bột sắn của Việt Nam đang phải cạnh tranh mạnh với sắn và tinh bột sắn của Thái Lan, Lào và Campuchia.