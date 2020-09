Tổng thống Donald Trump hôm 22/9 đã kêu gọi các nhà lãnh đạo thế giới tại Liên Hợp Quốc “buộc Trung Quốc phải chịu trách nhiệm” về đại dịch virus corona (Covid-19).

TT Trump muốn Liên Hợp Quốc buộc Trung Quốc chịu trách nhiệm về đại dịch Covid-19

Ông Donald Trump đã nhiều lần chỉ trích chính phủ Trung Quốc và WHO chịu trách nhiệm cho đại dịch Covid-19 chết người cũng như những ảnh hưởng kinh tế - xã hội khủng khiếp từ cuộc khủng hoảng đại dịch này.

“Chính phủ Trung Quốc và Tổ chức Y tế Thế giới WHO, nơi mà Trung Quốc hầu như nắm quyền kiểm soát, đã đưa ra tuyên bố sai lệch rằng không có bằng chứng virus lây truyền từ người sang người. Sau đó, họ lại sai lầm khi tuyên bố những ca nhiễm virus không triệu chứng sẽ không thể lây bệnh” - ông Trump cáo buộc trong một bài phát biểu từ Nhà Trắng. “Liên Hợp Quốc phải buộc Trung Quốc chịu trách nhiệm cho những hành động của họ. Virus có nguồn gốc từ Trung Quốc”.

Đây không phải lần đầu tiên chính quyền Trump tuyên bố sẽ buộc Bắc Kinh chịu trách nhiệm cho cuộc khủng hoảng đại dịch mà nguồn gốc dịch bệnh được cho là bắt nguồn từ Trung Quốc. Hồi tháng 5, cố vấn Nhà Trắng Larry Kudlow, cánh tay thân cận của Trump từng tuyên bố: “Không nghi ngờ gì, họ (Trung Quốc) sẽ phải chịu trách nhiệm về đại dịch. Về phần chịu trách nhiệm như thế nào, khi nào, tại sao - tôi sẽ để dành lại câu trả lời cho ngài Tổng thống”.

Liên quan đến vaccine Covid-19, một vấn đề được công chúng quan tâm, ông Trump tuyên bố Mỹ hiện có 3 loại vaccine tiềm năng đang trong giai đoạn thử nghiệm lâm sàng cuối cùng. Chính quyền Trump trước đó cho biết sẽ không tham gia vào nỗ lực phân phối vaccine Covid-19 do WHO dẫn đầu mang tên Sáng kiến Cơ sở Tiếp cận Toàn cầu vaccine Covid-19 hay còn gọi là COVAX. Cho đến nay, đã có hơn 170 quốc gia trên thế giới tham gia sáng kiến này, nhưng không bao gồm Mỹ. Điều này phù hợp với những cảnh báo của Trump trước đó về việc rút Mỹ khỏi Tổ chức Y tế Thế giới WHO.

Đầu năm nay, ông Trump đã tuyên bố tạm đình chỉ tài trợ cho WHO do cáo buộc tổ chức này “thân Trung Quốc” và đóng vai trò quan trọng trong việc chỉ đạo sai lầm, che đậy sự lây lan của đại dịch Covid-19 chết người.

Đến tháng 7/2020, chính quyền Trump đã đệ trình thông báo rút khỏi WHO trước ngày 6/7/2021 lên Tổng thư ký Liên Hợp Quốc. Thông báo này là bước đầu tiên trong quá trình một năm để đưa Mỹ ra khỏi WHO. Nhưng đến nay, khả năng Mỹ rút khỏi WHO vào năm 2021 vẫn là ẩn số do những yếu tố chưa chắc chắn như ý kiến của Quốc hội Mỹ và khả năng tái đắc cử của Trump trong cuộc bầu cử Tổng thống nhiệm kỳ mới vào 3/11 tới đây. Ứng viên Đảng Dân chủ Joe Biden, đối thủ lớn của Trump trước đây từng tuyên bố sẽ đưa Mỹ trở lại WHO nếu đánh bại Trump trong cuộc bầu cử Mỹ sắp tới để đắc cử Tổng thống.

Tháng trước, Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus đã lên tiếng cho hay ông hy vọng chính quyền Trump xem xét lại quyết định rời khỏi Tổ chức Y tế Thế giới WHO, một tổ chức của Liên hợp quốc, đồng thời khẳng định không thể chiến thắng Covid-19 với “một thế giới bị chia rẽ”.

Về phía Trung Quốc, Chủ tịch Tập Cận Bình cho hay Bắc Kinh sẽ “tiếp tục thu hẹp khoảng cách, giải quyết tranh chấp với các nước khác thông qua đối thoại và thương lượng”. Ông Tập tuyên bố: “Đối mặt với đại dịch Covid-19, chúng ta nên tăng cường sự đoàn kết và cùng nhau vượt qua giai đoạn khó khăn này”. Vị lãnh đạo chính phủ Trung Quốc cũng kiến nghị các nhà lãnh đạo thế giới nên tuân theo vai trò chỉ đạo của WHO trong cuộc khủng hoảng đại dịch.