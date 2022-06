Từ Thành An Tower đến Manhattan Tower: Đi qua 3 đời chủ vẫn chưa thể "đổi vận", vì đâu?

Từ Tổng Công ty Thành An đến Công ty Ba Đình, qua đến LMH, dự án Manhattan Tower đã được chủ đầu tư nâng từ 5 tầng lên 30 tầng và chưa biết ngày nào sẽ hoàn thành.

Từ Thành An Tower đến Manhattan Tower: Đi qua 3 đời chủ vẫn chưa thể "đổi vận"



Dự án Thành An Tower ban đầu do Tổng Công ty Thành An làm chủ đầu tư, được giao đất từ năm 2009. Sau khi được giao đất, Tổng công ty Thành An không tự triển khai, mà bán lại cho Công ty cổ phần Tư vấn và Đầu tư xây dựng Ba Đình (Công ty Ba Đình).

Dù được giao đất từ năm 2009 và đã tổ chức lễ khoan nhồi cọc, nhưng mãi đến tháng 3/2017, dự án mới được Sở Xây dựng Hà Nội cấp giấy phép xây dựng.

Đến ngày 1/11/2017, Công ty Ba Đình và Công ty CP Landmark Holdings (nay là CTCP Quốc tế Holdings, HoSE: LMH) đã ký kết hợp đồng số 05/HĐUQ-BĐ. Theo đó, phía Công ty Ba Đình ủy quyền cho LMH bán (cho thuê hoặc cho thuê mua) Tổ hợp văn phòng dịch vụ thương mại và nhà ở Thành An Tower (nay là Manhattan Tower) tại số 21 Lê Văn Lương, quận Thanh Xuân, Hà Nội gồm 327 căn hộ.

Tuy nhiên, ngày 4/1/2018, LMH đã thanh lý hợp đồng nói trên, đồng thời ngày 5/1/2018 công ty ký thỏa thuận mua bán số 05/TTMB-BĐ, thỏa thuận này chưa được công chứng. Theo đó, Công ty Ba Đình chuyển nhượng toàn bộ Dự án Manhattan Tower cho LMH. Sau khi thỏa thuận được ký kết LMH phải thanh toán số tiền 250 tỷ cho Công ty Ba Đình.

Trong năm 2019, báo cáo tài chính LMH ghi nhận các giao dịch liên quan với Công ty Ba Đình bao gồm khoản phải trả trước cho người bán ngắn hạn 210,9 tỷ đồng, phải thu khách hàng ngắn hạn 20 tỷ đồng và chi phí thi công tòa nhà Thàn An Tower 40,5 tỷ đồng.

Đáng chú ý, 2 năm sau đó (kết thúc năm 2021), LMH vẫn còn ghi nhận 210,9 tỷ đồng trả trước cho người bán ngắn hạn với Công ty Ba Đình. Trong khi đó, khoản phải thu ngắn hạn của khách hàng đối với Công ty Ba Đình trở thành nợ xấu, với giá trị có khả năng thu hồi còn 18 tỷ đồng.

Ngoài ra, chi phí thi công xây dựng Dự án Manhattan Tower vẫn nằm nguyên ở con số 40,5 tỷ đồng, cho thấy không có thêm hoạt động xây dựng gì tại Dự án Manhattan Tower trong 2 năm qua.

Phía LMH thông tin thêm, dự án Manhattan Tower vẫn đang trong quá trình đàm phán với các đối tác, tuy nhiên vẫn chưa thể thực hiện được do vướng mắt về mặt pháp lý.

Nhà phát triển mới dự án Manhattan Tower bị "nghi ngờ khả năng hoạt động liên tục"



Báo cáo tài chính năm 2021của LMH cho biết, kiểm toán đã đưa ra một loạt cơ sở của ý kiến kiểm toán ngoại trừ đối với LMH.

Cụ thể, kết thúc năm 2021, kiểm toán viên chưa nhận được đầy đủ thư xác nhận số dư tại ngày | 31/12/2021 của các khoản công nợ: Phải thu về cho vay số tiền 31,1 tỷ đồng; Phải thu ngắn hạn khách hàng số tiền 119,6 tỷ đồng; Người mua trả tiền trước số tiền 149,9 tỷ đồng; Trả trước người bán số tiền 214,2 tỷ đồng; Phải thu khác số tiền 2,1 tỷ đồng; Phải trả người bản số tiền 16,8 tỷ đồng; Nhận ký quỹ ký cược số tiền 2,8 tỷ đồng. Với những tài liệu hiện có tại Công ty, kiểm toán viên không thể kiểm tra tính hiện hữu, quyền và nghĩa vụ, tính đánh giá và tính chính xác của các khoản mục trên bằng các thủ tục kiểm toán khác.

LMH đã thực hiện nhận chuyển nhượng 70 quyền sử dụng đất tại Thọ Xuân, Thanh Hóa của ông Đới Sỹ Hiệp với tổng giá trị chuyển nhượng 42 tỷ đồng. Trong đó, số tiền LMH còn phải thanh toán cho ông Đới Sỹ Hiệp đến ngày 31/12/2021 là 25 tỷ đồng. Bên cạnh đó, LMH đã thực hiện nhận tiền ứng trước 20,5 tỷ đồng bán 70 quyền sử dụng đất nêu trên cho ông Nguyễn An Tuấn. Tuy nhiên, kiểm toán viên chưa được cung cấp đầy đủ các hợp đồng, tài liệu liên quan đến việc nhận chuyển nhượng và bán các lô đất nêu trên.

LMH đang ghi nhận khoản vay và lãi lãi phạt quá hạn phát sinh do chậm thanh toán khoản vay với ngân hàng Vietinbank với số tiền gốc và lãi phạt hơn 25 tỷ đồng. Với tài liệu hiện có, kiểm toán viên chưa thể xác nhận được lãi phạt quá hạn được ghi nhận bổ sung của khoản vay nêu trên.

"Bất kỳ khoản lãi phạt quá hạn được ghi nhận bổ sung sẽ làm cho chi phí tài chính tăng lên và lợi nhuận của công ty lại giảm đi một khoản tương ứng", kiểm toán nêu ý kiến ngoại trừ.

Ngoài ra, kiểm toán viên nhấn mạnh một loạt vấn đề khác bao gồm, trong năm, Công ty thực hiện đánh giá lại phẩm chất hàng tồn kho "Hóa chất, phụ gia ngành xăng dầu Solmix", số tiền: 15,,9 tỷ đồng và ghi nhận vào giá vốn hàng bán. Đến thời điểm phát hành báo cáo này, hàng tồn kho vẫn đang trong quá trình chờ tiêu hủy.

LMH hiện đang có tranh chấp kiện tụng với Công ty TNHH Nông Hải sản Thương mại Dịch vụ Thiên Tuế để thu đòi khoản công nợ phải thu số tiền 19,3 tỷ đồng về việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Việc tranh chấp này hiện đang được Tòa án nhân dân quận Tân Phú thụ lý và đang trong quá trình xem xét giải quyết.

Kết thúc năm 2021, LMH lỗ 112,8 tỷ đồng và tại thời điểm 31/12/2021 Công ty lỗ lũy kế là 218,7 tỷ đồng, tương ứng 85,34% vốn chủ sở hữu.

Chưa kể, khoản vay ngắn hạn Ngân hàng Vietinbank đã quá hạn thanh toán, khoản lãi cộng dồn và lãi phạt chậm nộp chưa thanh toán đang được ghi nhận lần lượt là 4,1 tỷ đồng và 1,4 tỷ đồng.

Những sự kiện này cùng với các vấn đề được nêu cho thấy sự tồn tại của yếu tố không chắc chắn trọng yếu dẫn đến nghi ngờ đáng kể về khả năng hoạt động liên tục của Công ty.

Kết luận của Thanh tra Bộ Xây dựng đối với dự án Manhattan Tower cho biết, đến thời điểm tháng 8/2020, dự án đang thi công thô đến tầng 24.

Thanh tra Bộ Xây dựng nêu rõ, trách nhiệm của những sai phạm liên quan dự án Manhattan Tower có phần thuộc về Chủ đầu tư, Sở Xây dựng Hà Nội, Sở Quy hoạch – Kiến trúc, UBND TP. Hà Nội. Đồng thời, Thanh tra Bộ kiến nghị các đơn vị có liên quan theo thẩm quyền kiểm điểm, xử lý trách nhiệm cá tổ chức, cá nhân có vi phạm.