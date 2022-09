Ứng tiền làm dự án đường Hồ Chí Minh nhưng "ngồi im": Licogi 16.6 làm ăn thế nào?

Dù đã tạm ứng tiền để thực hiện thi công hơn 9km tại dự án đường tránh phía Đông Buôn Ma Thuật, với giá trị đảm nhận theo hợp đồng hơn 180 tỷ đồng (chiếm tỷ lệ 35,6% gói thầu số 4), nhưng đến nay Công ty CP Licogi 16.6 tuy nhiên vẫn chưa triển khai.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp phát triển nông thôn tỉnh Đắk Lắk (chủ đầu tư Dự án đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh đoạn tránh phía Đông TP Buôn Ma Thuột) vừa gửi báo cáo và kiến nghị đến Bộ GTVT (cơ quan ra quyết định đầu tư dự án trên) để xin tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc đang gặp phải.

Dự án đường Hồ Chí Minh đoạn tránh phía Đông TP.Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk) có tổng mức đầu tư hơn 1.500 tỷ đồng đang gặp nhiều khó khăn khi kinh phí giải phóng mặt bằng "đội" lên hơn 300 tỷ đồng.

Cũng theo kiến nghị của Ban quản lý dự án, hiện nay, một số nhà thầu thi công chính và phụ đã tạm ứng tiền nhưng lại không triển khai thi công. Điển hình như tại gói thầu số 4 từ Km20+500 đến Km39+606,77 do Công ty TNHH XD&TM Sài Gòn; Công ty TNHH An Nguyên; Công ty TNHH MTV xây dựng 470; Công ty CP Licogi16.6 và Công ty TNHH Phương Đông đảm nhiệm có giá trị hơn 500 tỷ đồng. Trong đó, Công ty CP Licogi 16.6 đảm nhận thi công hơn 9km, giá trị đảm nhận theo hợp đồng hơn 180 tỷ đồng (chiếm tỷ lệ 35,6% gói thầu số 4), nhưng chưa triển khai công việc theo hợp đồng.

Công ty CP Licogi 16.6

Licogi 16.6 làm ăn thế nào?

CTCP Licogi 16.6 tiền thân là Chi nhánh CTCP Licogi 16 tại Hà Nội, được thành lập ngày 18/5/2007. Lĩnh vực hoạt động chính của doanh nghiệp là thi công xây lắp, tập trung nguồn lực cho lĩnh vực sản xuất và kinh doanh vật liệu xây dựng, thi công các công trình điện.

Vốn điều lệ của công ty hiện tại là 76 tỷ đồng. Cổ phiếu LCS niêm yết trên sàn HNX từ tháng 7/2010.

Cho đến nay, Licogi 16.6 vẫn chưa báo cáo tài chính quý I và quý II/2022.

Năm 2021, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu sụt giảm mạnh, giảm tới 72% còn 22,2 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế lỗ hơn 67 tỷ đồng, trong khi năm 2020 lãi hơn 256,3 triệu đồng. Tính đến 31/12/2021, vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn của doanh nghiệp là hơn 87,3 tỷ đồng.

Lý giải về lý do thua lỗ, Licogi 16.6 cho biết ngoài khó khăn đến từ dịch bệnh Covid-19, doanh nghiệp còn gặp khó khăn về tài chính do công ty bị dính nợ xấu nhóm 5, ngân hàng không cấp tín dụng dẫn đến nhiều dự án của công ty đang theo đuổi để được giao thầu, hoặc dự án đã ký hợp đồng nhưng không có vốn nên bị dừng thi công hoặc chuyển giao cho đơn vị khác thực hiện như dự án đường tránh TP Buôn Ma Thuột, Dự án Đê An Vương.

Bên cạnh đó, Licogi 16.6 cũng cho biết các khoản vay ngắn hạn và trung hạn với các tổ chức tín dụng đến kỳ đã không trả được cho ngân hàng và rơi vào nợ xấu nhóm 5, cộng với nợ phải trả các nhà cung cấp lũy kế từ năm trước lớn. Công ty đã phải bán thanh lý các thiết bị theo yêu cầu của ngân hàng.

Năm 2022, Công ty đặt kế hoạch doanh thu đạt 80,5 tỷ và lợi nhuận 0 đồng, tuy nhiên cổ đông không thông qua.

Ngày 9/9, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) đã ra quyết định duy trì diện đình chỉ giao dịch đối với cổ phiếu LCS do Công ty tiếp tục vi phạm quy định về công bố thông tin, đồng thời chậm nộp báo cáo soát xét năm 2021 quá 6 tháng so với quy định.

HNX yêu cầu Licogi 16.6 phải giải trình nguyên nhân và đưa ra biện pháp khắc phục tình trạng chứng khoán bị đình chỉ giao dịch và công bố thông tin. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 14/9/2022.

Trước đó ngày 30/6/2022, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành LCS số tiền 70 triệu đồng do công bố thông tin không đúng thời hạn trên hệ thống thông tin của UBCKNN và trên trang thông tin điện tử của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội các tài liệu: Báo cáo tài chính (BCTC) riêng và hợp nhất quý 2/2019, Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2019, BCTC riêng và hợp nhất bán niên 2019, BCTC kiểm toán năm 2020.

Cũng liên quan đến Licogi 16.6, mới đây Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) chi nhánh Hà Nội đã thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản của công ty này. Lô tài sản bao gồm 6 máy công trình, một dây chuyền nghiền sàng đá và hai ô tô. Trong đó hai ô tô gồm Ford biển số 29C-797.81 sản xuất năm 2017 và ô tô tải HOWO biển số 29C-701.55 sản xuất năm 2015.

BIDV cho biết phần lớn các thiết bị này trong tình trạng để lâu không hoạt động, có máy đã cũ, nhiều chi tiết hư hỏng phải sửa chữa mới hoạt động lại. Giá khởi điểm dự kiến cho toàn bộ tài sản trên là hơn 11 tỷ đồng.

Trên thị trường chứng khoán, trong phiên cuối cùng trước khi bị đình chỉ giao dịch, cổ phiếu LCS đang ở mức 2.200 đồng/cổ phiếu